Άντζι Στόουν: Πέθανε σε τροχαίο η θρυλική τραγουδίστρια της R&B και Soul σκηνής

Πέπλο θλίψης κάλυψε τον καλλιτεχνικό κόσμο καθώς η τραγουδίστρια της R&B και της Soul μουσικής Άντζι Στόουν «έχασε» τη ζωή της σε ηλικία 63 ετών.

Η τραγουδίστρια του «Wish I Didn’t Miss You» ενεπλάκη σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα ενώ ταξίδευε από την Αλαμπάμα των ΗΠΑ σήμερα το πρωί μετά από εμφάνισή της, σύμφωνα με το TMZ.

Την τραγική είδηση επιβεβαίωσε η εκπρόσωπός της, Ντέμπορα Ρ. Σαμπάν, μιλώντας στο TMZ το Σάββατο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου, αφήνοντας την οικογένεια της τραγουδίστριας συντετριμμένη.

Η Άντζι Στόουν

Ο Στόουν γεννήθηκε στην Κολούμπια της Νότιας Καρολάινα το 1961. Στα τέλη της δεκαετίας του ’70, έγινε γνωστή ως μέλος του χιπ-χοπ τρίο The Sequence μαζί με τις The Pearl και Blondie.

Το 1980 κυκλοφόρησε την επιτυχία «Funk You Up», ενώ τη δεκαετία του ’90, εντάχθηκε στο R&B τρίο Vertical Hold. Ταυτόχρονα, συμμετείχε στη σύνθεση τραγουδιών στα δύο πρώτα άλμπουμ του D’Angelo, ενώ συνεργάστηκε και με τον Λένι Κράβιτζ.

Το ντεμπούτο της με το σόλο άλμπουμ Black Diamond έφτασε το 1999 και περιείχε την επιτυχία «No More Rain (In This Cloud)».

Το επόμενο άλμπουμ της, Mahogany Soul, είχε το πιο διάσημο τραγούδι της, το «Wish I Didn’t Miss You». Το 2007 το «The Art of Love & War» έγινε το πρώτο της #1 άλμπουμ στο Billboard top R&B/hip-hop albums chart.

Στη δεκαετία του 2000, η Άντζι Στόουν άρχισε να υποδύεται και πρωταγωνίστησε στην κωμωδία «The Hot Chick» του 2002, ενώ λίγα χρόνια αργότερα έπαιξε στο μιούζικαλ «Chicago» του Μπρόντγουεϊ.