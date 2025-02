Το «2025 4 Nations Face-Off» στο Μόντρεαλ το Σάββατο έφερε αντιμέτωπες τις ΗΠΑ με τον Καναδά σε μια κορυφαία αναμέτρηση χόκεϊ που ξεκίνησε με ξύλο σε τρεις μάχες μεταξύ αντιπάλων στα πρώτα εννέα δευτερόλεπτα του αγώνα.

Αμέσως μετά την πτώση του πακ και δύο δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του παιχνιδιού, ο Μάθιου Τκάτσουκ της ομάδας των ΗΠΑ και ο Μπράντον Χάγκελ της ομάδας του Καναδά έριξαν τα γάντια τους και ξεκίνησαν τις μπουνιές, όπως έδειξε το βίντεο που μεταδόθηκε από το παιχνίδι.

Νομιμοποιημένο ξύλο, όμως και πάλι εδώ είχε πολιτική διάσταση

Οι καβγάδες στο χόκεϊ είναι ρουτίνα και με κανονισμούς: Αν το ξύλο παίζεται στην «Μπλε γραμμή» και χωρίς «όπλα», μπαστούνια (γάντια πετάγονται στο πάτωμα και απαγορεύεται η χρήση του παγοπέδιλου), η ανώτερη ποινή είναι πέντε λεπτά στον πάγκο. Αν κάποιος έχει παίξει μπουνιές τρεις φορές στον ίδιο αγώνα ή στα τελευταία πέντε λεπτά έχει άλλη αντιμετώπιση.

Σε κάποια ματς οι καβγάδες είναι μέρος του εκφοβισμού του αντιπάλου. Στο NHL, την λίγκα της Βόρειας Αμερικής, οι enforcers προσλαμβάνονται ΜΟΝΟ για να παίζουν μπουνιές με τους αντιπάλους και να προστατεύουν τους σταρ της ομάδας.

Όταν κάποιος ρίχνει μπαστούνι και γάντια, θεωρείται αυτόματα πως παίζεις μπουνιές. Όποιος αρνείται δεν τον εμπιστεύονται οι συμπαίκτες του. Όποιος είναι πολύ βίαιος, δεν τον εμπιστεύεται… η λίγκα, γιατί δεν «έχει αυτοσυγκράτηση»!

🇺🇸🇨🇦Canada is faced the US in the 4 nations face off in ice hocke. The American anthem was booed heavily. pic.twitter.com/wfHo9WwGFd — Lord Bebo (@MyLordBebo) February 16, 2025

Η «καλή» μέρα από το πρωί φαίνεται – Γιουχάρισμα και ξύλο

Οι φίλαθλοι στον αγώνα χόκεϊ μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά στο Μόντρεαλ αποδοκίμασαν κατά τη διάρκεια του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ και τρεις καυγάδες ξέσπασαν στα πρώτα εννέα δευτερόλεπτα του αγώνα.

Είναι η πρώτη φορά που ξέσπασε καβγάς σε διεθνές τουρνουά χόκεϊ από το 2004, αλλά έρχεται επίσης σε μια περίοδο τεταμένων σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Το sold-out κοινό στο Bell Centre του Μόντρεαλ αποδοκίμασε κατά τη διάρκεια του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ και άμεσα ξέσπασε η σειρά των καβγάδων.

Ο εκφωνητής του αγώνα ζήτησε τόσο στα γαλλικά όσο και στα αγγλικά από τους φιλάθλους να «σεβαστούν ευγενικά τους ύμνους και τους παίκτες» της κάθε χώρας. Κάτι που δεν συνέβη καθώς οι Καναδοί είναι έξαλλοι με την συμπεριφορά του Τραμπ και την πρόθεση να τους κάνει την «51η πολιτεία των ΗΠΑ».

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι Καναδοί οπαδοί αποδοκίμασαν ξανά τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ σε μια κίνηση διαμαρτυρίας για το σχέδιο του προέδρου Τραμπ να επιβάλει δασμούς στη γειτονική χώρα.

Three separate fights in nine, NINE, seconds of play….😂😂😂 https://t.co/y7T7tzLyAv — Uksimes (@Uksimes2) February 16, 2025

ΗΠΑ και Καναδάς τα βρήκαν προσωρινά – Μετά ήρθαν οι δασμοί σε χάλυβα και αλουμίνιο

Ο Τραμπ και ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό συμφώνησαν να αναστείλουν τους δασμούς για έναν μήνα με αντάλλαγμα να βοηθήσει ο Καναδάς στην ασφάλεια των βόρειων συνόρων των ΗΠΑ για την καταπολέμηση της ροής της φαιντανύλης στη χώρα. Βέβαια η ποσότητα φαιντανύλης που περνά από τα σύνορα του Καναδά είναι ελάχιστη σε σχέση με το Μεξικό.

Μετά ήρθαν οι δασμοί σε χάλυβα και αλουμίνιο που έχουν ως σκοπό να βοηθήσουν την US Steel, η οποία αναμένεται να λάβει μεγάλη επιχορήγηση υπό την μορφή επενδύσεων από την Ιαπωνία και την Nippon Steel (σ.σ. Nissan κατά τον Τραμπ), να αυξήσει τον κύκλο εργασιών της εντός των ΗΠΑ.

Αντίθετα, αναμένεται να πλήξει το κινεζικό ατσάλι και τα καναδικά μεταλλεύματα. Οι ΗΠΑ εισάγουν ατσάλι κατά 26% και αλουμίνιο κατά 44% (ποσοστά 2023).

Το βράδυ του Σαββάτου, μόλις καταλάγιασε ο…πάγος, οι Αμερικανοί ήταν αυτοί που βγήκαν νικητές, εξασφαλίζοντας τη νίκη με 3-1 επί του Καναδά και μια θέση στον τελικό του τουρνουά.