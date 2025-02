Ο Καναδάς ανακοινώνει αντίποινα - Δασμοί 25% σε προϊόντα αξίας 155 δισ. δολάριων

Σε αντίποινα για τους δασμούς του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι δασμοί του Καναδά ανέρχονται σε 25%, σε αμερικανικά προϊόντα αξίας 155 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το ποσό των δασμών σε αμερικανικά προϊόντα ανέρχεται κοντά στα 38 δισ. δολάρια. Τα 30 δις δολάρια δασμών επιβάλλονται άμεσα και τα υπόλοιπα 125 δισ. δολάρια εντός 21 ημερών, ώστε οι Καναδικές εταιρείες να βρουν μη Αμερικανούς προμηθευτές.

Ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό ανακοινώνει τα σταδιακά αντίμετρα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης σε ομιλία του προς τους Καναδούς από το Parliament Hill. Στα σχόλιά του, ο Τρουντό σημείωσε τις «πραγματικές» συνέπειες για τους Αμερικανούς μετά τις ενέργειες του Τραμπ.

Η σημαντική ανακοίνωση έρχεται μετά από εβδομάδες αναμονής και διπλωματικών προσπαθειών για να αποφευχθεί αυτή η στιγμή, και αφού ο Τρουντό συναντηθεί με το υπουργικό συμβούλιο και τους πρωθυπουργούς του το Σάββατο για να συζητήσουν την εθνική και ιστορική απάντηση.

Ο Τζάστιν Τρουντό πριν προβεί στις επίσημες ανακοινώσεις μίλησε με την πρόεδρο του Μεξικό Κλαούδια Σέινμπαουμ, πιθανώς σε συντονισμό των κινήσεών τους στην επιβολή δασμών εναντίον των ΗΠΑ. Ο πρωθυπουργός του Καναδά, νωρίτερα είχε μιλήσει με τους πρωθυπουργούς των τοπικών κυβερνήσεων.

Ο πρωθυπουργός της Μπρίτις Κολούμπια (σ.σ. Βρετανική Κολομβία ελληνιστί) Ντέιβιντ Έμπι χαρακτήρισε τους δασμούς του Τραμπ «πλήρη προδοσία του ιστορικού δεσμού μεταξύ των χωρών μας». Απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους, ο Έμπι δήλωσε ότι και ο ίδιος ανησυχεί για τη φαιντανύλη, αλλά «δεν είναι αυτός ο τρόπος» για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

Χαρακτήρισε αυτό που κάνει ο Τραμπ «πρωτοφανή επίθεση». Και είπε ότι διέταξε τις κάβες της Μπρίτις Κολούμπια να σταματήσουν αμέσως να αγοράζουν αμερικανικά ποτά από τις ΗΠΑ και έδωσε εντολή στην κυβέρνηση και τις εταιρείες του Στέμματος, συμπεριλαμβανομένων των υγειονομικών αρχών, να σταματήσουν αμέσως να αγοράζουν αμερικανικά προϊόντα.

Ο Έμπι δήλωσε ότι υποστηρίζει πλήρως την ομοσπονδιακή κυβέρνηση που αναπτύσσει ένα «ολοκληρωμένο, στοχευμένο σύνολο εθνικών δασμών κατά των αμερικανικών προϊόντων». Το μποϋκοτάζ των Καναδών πολιτών που ανακοινώνουν οι τοπικοί πρωθυπουργοί, πιθανώς να πλήξει την αμερικανική οικονομία πολλαπλάσια.

Χαρακτηριστικό είναι πως οι Καναδοί, οι πιο φιλικοί άνθρωποι που υπάρχουν στη Βόρεια Αμερική στο παρακάτω βίντεο από αγώνα χόκεϊ γιουχάρουν τον αμερικανικό εθνικό ύμνο. Πιθανώς το πολιτικό σκηνικό εναντίον του Τρουντό και υπέρ των Καναδών συμμάχων του Τραμπ, να αλλάξει μετά τον εμπορικό πόλεμο.

WATCH: Loud booing of the U.S. national anthem at NHL game in Canada, after Trump announces tariffs pic.twitter.com/aEovtuW2eE

— BNO News Live (@BNODesk) February 2, 2025