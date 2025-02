Ξεκινά ο εμπορικός πόλεμος του Τραμπ – Ανακοινώθηκαν οι δασμοί σε Καναδά, Μεξικό και Κίνα

Οι δασμοί του προέδρου Τραμπ είναι γεγονός. Το Σάββατο επέβαλε σημαντικούς δασμούς στον Καναδά, το Μεξικό και την Κίνα, δήλωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, υλοποιώντας μια μακροχρόνια υπόσχεση και ενδεχομένως πυροδοτώντας έναν εμπορικό πόλεμο με τους κορυφαίους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, όπως αναλύει το The Hill.

«Οι δασμοί στις εισαγωγές από τον Καναδά, το Μεξικό και την Κίνα ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΑΝ!» έγραψε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Χάρισον Φιλντς στο Χ. «Αυτή η τολμηρή κίνηση καθιστά τις χώρες αυτές υπεύθυνες για τη διακοπή της παράνομης μετανάστευσης και της ροής επικίνδυνων ναρκωτικών όπως η φαιντανύλη».

Ο Τραμπ επιβάλλει δασμούς 25% στις εισαγωγές από το Μεξικό και τον Καναδά, καθώς και δασμούς 10% στα κινεζικά προϊόντα. Οι εισαγωγές ενέργειας από τον Καναδά θα τιμολογούνται μόνο με 10 τοις εκατό.

Οι δασμοί που υπογράφηκαν το Σάββατο φέρεται να περιλαμβάνουν ρήτρα που ορίζει ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να αυξήσουν τους δασμούς εάν κάποια από τις χώρες προβεί σε αντίποινα, κάτι που αναμένεται να κάνουν. Εδώ και μήνες, ο πρόεδρος έχει ορκιστεί να επιβάλει δασμούς στις τρεις χώρες, καθώς τις καλούσε να κάνουν περισσότερα για να πατάξουν τη ροή μεταναστών και φαιντανύλης στις ΗΠΑ.

