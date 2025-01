«Ασφαλώς και θα επιβάλω δασμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση» λέει ο Τραμπ - «Μας φέρθηκαν απαίσια»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου (σ.σ. με γαλλική προφορά) σχετικά με το αν θα επιβάλει δασμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως με το Μεξικό και τον Καναδά, είπε ότι «ασφαλώς» θα επιβάλει δασμούς στα ευρωπαϊκά προϊόντα, χωρίς όμως ούτε ο ίδιος ούτε ο Λευκός Οίκος να αναφέρουν την ύπαρξη η μη χρονοδιαγράμματος.

«Θα κάνουμε κάτι πολύ ουσιαστικό με τους δασμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση», είπε στους παριστάμενους δημοσιογράφους. «Αν θα επιβάλω δασμούς στην ΕΕ; Θέλετε την πραγματική απάντηση ή τη διπλωματική; Ασφαλώς. Η ΕΕ μας έχει φερθεί τόσο απαίσια», πρόσθεσε υποσχόμενος να λάβει «πολύ ουσιαστικά» μέτρα κατά των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, όπως τις χαρακτήρισε.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, ο πρόεδρος προέβη επίσης σε μια τολμηρή δήλωση σχετικά με τη διώρυγα του Παναμά, λέγοντας: «Θα την πάρουμε πίσω». Επιπλέον, επιβεβαίωσε τα σχέδιά του να μιλήσει με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, αφήνοντας να εννοηθεί ότι μπορεί «ίσως να κάνουν κάτι σημαντικό» μαζί, χωρίς να επεκταθεί περαιτέρω.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ ανέφερε πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έχει αποφασίσει το χρονοδιάγραμμα για την επιβολή δασμών προς την ΕΕ.

Trump says he’s «absolutely» going to impose tariffs on the EU pic.twitter.com/6CItYLFj12

