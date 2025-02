Ο υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ διορίστηκε από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου νέος αρχηγός των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Ο Ζαμίρ παίρνει τη θέση του Χέρτζι Χαλέβι που παραιτήθηκε αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς συμφώνησαν στο διορισμό του υποστρατήγου Εγιάλ Ζαμίρ ως επόμενου αρχηγού του γενικού επιτελείου του Τσαχάλ», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ο υποστράτηγος Ζαμίρ, 59 ετών, ήταν γενικός διευθυντής του υπουργείου Άμυνας και μεταξύ των αξιωματικών που είχαν αναφερθεί από τον ισραηλινό Τύπο για να αναλάβουν την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων.

Έχει υπηρετήσει στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επί 28 χρόνια και από το 2018 ως το 2021 ήταν υπαρχηγός του επιτελείου, σύμφωνα με τον ιστότοπο των ενόπλων δυνάμεων.

Επίσης, έχει διατελέσει επικεφαλής της νότιας διοίκησης, που είναι υπεύθυνη για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και την άμυνα, μεταξύ άλλων και στα σύνορα της Γάζας, καθώς και στρατιωτικός γραμματέας του Νετανιάχου.

Ο Χαλέβι συνεχάρη τον Ζαμίρ και δεσμεύτηκε για τη μεταφορά της διοίκησης. Όπως έχουν αναφέρει οι «Times of Israel» ο Χαλέβι εγκαταλείπει το στράτευμα και την θέση που έχει, αναγνωρίζοντας την ευθύνη του για την αποτυχία των IDF στις 7 Οκτωβρίου 2023, ενώ θα ολοκληρώσει τις έρευνες για την επίθεση της Χαμάς μέχρι τις 6 Μαρτίου 2025.

Έπειτα, θα παραδώσει την στρατιωτική ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, «για να προετοιμαστούν για τις μελλοντικές προκλήσεις που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν».

This is Eyal Zamir, the incoming 24th chief of staff of the IDF#Israel #Hamas #Gaza @IDF #IDF pic.twitter.com/qxCpKMy5tm

— Agencia AJN (@AgenciaAJN) February 1, 2025