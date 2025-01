Ο Ντόναλντ Τραμπ επισκέφθηκε χθες Παρασκευή πληγείσες περιοχές στην Καλιφόρνια και στη Βόρεια Καρολίνα, αξιοποιώντας το πρώτο του ταξίδι στο εσωτερικό αφότου ορκίστηκε πρόεδρος των ΗΠΑ για να μετατρέψει την ομοσπονδιακή βοήθεια για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών σε πολιτική πραμάτεια (στη φωτογραφία του Reuters/Mandel Ngan, επάνω, ο Τραμπ πετάει με το προεδρικό ελικόπτερο πάνω από τις πυρόπληκτες περιοχές).

Ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος επέλεξε να ταξιδέψει πρώτα στη Βόρεια Καρολίνα, πολιτεία όπου κυβερνά η παράταξή του, πληγείσα από κυκλώνα τον Οκτώβριο, προτού πάει κατόπιν στην Καλιφόρνια, πολιτεία όπου κυβερνούν οι Δημοκρατικοί, καθώς το Λος Αντζελες ακόμη μετράει τους νεκρούς του στα συντρίμμια των καταστροφικών πυρκαγιών των τελευταίων δυο εβδομάδων.

This is absolutely insane.

Donald Trump suggests he will only provide aid to California if they pass a voter ID law.

Then he said he’ll put no conditions on North Carolina, a state that voted for him.

What a petty, evil man.

pic.twitter.com/VFF0M0VcyY

