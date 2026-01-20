Η EE προσανατολίζεται στην επιβολή νέων κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, λέει η φον ντερ Λάιεν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε σήμερα ότι η ΕΕ σκοπεύει να αυστηροποιήσει ορισμένες από τις υπάρχουσες κυρώσεις και να επιβάλει πρόσθετες σε βάρος της Τεχεράνης ως απάντηση στη «βάναυση καταστολή» των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν.

Εκφράζοντας την πλήρη αλληλεγγύη της Ευρώπης στους διαδηλωτές που «διακινδυνεύουν τη ζωή τους» απαιτώντας «ελευθερία για τους ίδιους και τις μελλοντικές γενιές» και υπενθυμίζοντας πως «η ΕΕ έχει ήδη επιβάλει εκτεταμένες κυρώσεις σε βάρος του Ιράν», η πρόεδρος της Κομισιόν αναφέρει σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ: «προτείνουμε απαγόρευση πρόσθετων εξαγωγών κρίσιμων τεχνολογιών για drones και πυραύλους».

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συμπληρώνει πως, μαζί με την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας, «προετοιμάζουμε επίσης νέες κυρώσεις ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και βίαιη καταστολή των διαδηλωτών από το καθεστώς».

Europe stands in full solidarity with the brave women and men of Iran who are risking their lives to demand freedom for themselves and future generations. The EU has already imposed far-reaching sanctions on Iran for human rights abuses, nuclear proliferation, and its support… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 20, 2026

H ΕΕ ανακοίνωσε την προετοιμασία νέων κυρώσεων εις βάρος του Ιράν

Ένας ιρανός αξιωματούχος της περιοχής δήλωσε την Κυριακή στο Reuters ότι οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι τουλάχιστον 5.000 άτομα σκοτώθηκαν στις διαδηλώσεις στο Ιράν, μεταξύ των οποίων περίπου 500 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, κατηγορώντας «τρομοκράτες και ένοπλους ταραξίες» για τη δολοφονία «αθώων Ιρανών».

Ο αξιωματούχος δήλωσε επίσης στο Reuters ότι μερικές από τις πιο σφοδρές συγκρούσεις και ο μεγαλύτερος αριθμός θανάτων σημειώθηκαν στις κουρδικές περιοχές του βορειοδυτικού Ιράν, μια περιοχή όπου οι κούρδοι αυτονομιστές είναι ενεργοί και όπου οι συγκρούσεις ήταν από τις πιο βίαιες κατά τη διάρκεια προηγούμενων περιόδων αναταραχών.

«Ο τελικός αριθμός των θυμάτων δεν αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά», δήλωσε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι «το Ισραήλ και ένοπλες ομάδες στο εξωτερικό» είχαν υποστηρίξει και εξοπλίσει όσους βγήκαν στους δρόμους.

Η αμερικανική οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα HRANA δήλωσε το Σάββατο ότι ο αριθμός των νεκρών είχε φτάσει τους 3.308, με άλλες 4.382 περιπτώσεις υπό εξέταση. Η οργάνωση ανέφερε ότι είχε επιβεβαιώσει περισσότερες από 24.000 συλλήψεις.