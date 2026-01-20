Αγρίνιο: «Ο άντρας μου προκαλούσε τον δράστη» αποκάλυψε η σύζυγος του θύματος – Πισώπλατα η επίθεση

Νέα στοιχεία για το καρτέρι θανάτου με θύμα τον 50χρονο κοινοτάρχη του Λιθοβουνίου Αγρινίου από έναν 44χρονο συγχωριανό του έρχονται στη δημοσιότητα, φωτίζοντας ορισμένες πτυχές του άγριου φονικού.

Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι του χωριού αποχαιρέτησαν την Τρίτη τον 50χρονο. Τραγικές φιγούρες ο ανήλικος γιος του, η σύζυγός του και ο αδελφός του που ήταν αμείλητοι, καθώς κανείς δεν μπορούσε να συμβιβαστεί με αυτό που συνέβη.

Μάλιστα, η σύζυγος του θύματος, για την οποία πολλοί στο χωριό αφήνουν υπόνοιες για τον ρόλο που διαδραμάτισε, σπάραζε πάνω από το φέρετρο αγκαλιασμένη διαρκώς με το παιδί της.

Τι είπε η σύζυγος στις Αρχές

Η γυναίκα του θύματος μιλώντας στους αστυνομικούς αποκάλυψε τη σχέση της με τον δράστη, ωστόσο υπογράμμισε ότι δεν πίστευε ότι θα φτάσουν μέχρι εκεί τα πράγματα.

«Είχα σχέση με τον δράστη. Είναι καλός άνθρωπος και μου φερόταν πάρα πολύ ευγενικά. Για ένα διάστημα είχα φύγει από το σπίτι που έμενα με τον σύζυγό μου και το παιδί μας. Όταν αποφάσισα να επιστρέψω, ο άντρας μου προκαλούσε τον δράστη, αλλά δεν περίμενα να φτάσουν τα πράγματα σε αυτό το σημείο. Εκείνη την ημέρα δεν ήξερα ούτε ότι συναντήθηκαν ούτε αν είχαν μιλήσει πριν γίνει το φονικό. Είμαι συγκλονισμένη. Δεν περίμενα ποτέ ότι ο 44χρονος θα κάνει τέτοιο πράγμα», είπε η ίδια στις Αρχές.

«Είχε πουλήσει τα πάντα»

«Η συγκεκριμένη κυρία πέρσι είχε πουλήσει όλα τα πρόβατα που είχαν με τον σύζυγο στον στάβλο τους. Πήρε τα χρήματα για να συζήσει με τον θύτη. Του πούλησε τα τρακτέρ, μέχρι και τις κότες» ανέφερε για την σύζυγο του θύματος ένας φίλος του.

Το αντρόγυνο φαίνεται να είχε χωρίσει το περασμένο Πάσχα κι η γυναίκα να μετακόμισε στην Πάτρα. Στις αρχές του περασμένου καλοκαιριού, το ζευγάρι έσμιξε ξανά, αλλά όπως φαίνεται τίποτα δεν ήταν ίδιο. Η ατμόσφαιρα στο χωριό ήταν διαρκώς ηλεκτρισμένη.

«Επειδή ήταν στο όνομά της γραμμένα όλα, πήρε τα λεφτά, τα ‘έφαγε’. Όταν τελείωσαν τα λεφτά, επέστρεψε πίσω. Εντάξει, είχε περιουσία ο άνθρωπος, δεν ήταν φτωχός, 150 ζώα. Ό,τι είχε στο όνομά της το είχε πουλήσει, τουλάχιστον για τα ζώα, αυτό γνωρίζω» συμπλήρωσε.

Επέστρεψε για το παιδί

Όπως τόνισαν μιλώντας στο MEGA, συγγενείς και φίλοι του θύματος, η γυναίκα πήρε την απόφαση να επιστρέψει για το παιδί της, καθώς τους μήνες που έμεινε στην Πάτρα, την επιμέλεια είχε ο πατέρας του.

«Η γυναίκα του δεν ήθελε και τόσο να γυρίσει αλλά επειδή είχαν και ένα μικρό παιδί, κάποιος συμβιβασμός μάλλον υπήρξε και ξανά επέστρεψε. Υπολόγιζα και εγώ ότι θα τα βρουν αλλά από ό,τι έμαθα μετά είχαν πάλι εντάσεις. Από τότε που το έμαθα, ήμουν σίγουρος με μαθηματική ακρίβεια, ότι θα κατέληγε εκεί ή ο ένας ή ο άλλος», σημείωσε ο ξάδερφος του θύματος.

Ο 50χρονος, όπως λένε άτομα από το περιβάλλον του, αποφάσισε να δώσει μία δεύτερη ευκαιρία στον γάμο του για χάρη του γιου του.

«Την αγαπούσε ο άνθρωπος, ‘ήταν ψυχή’ και είχε δηλώσει ότι την ‘μαζέψει’ γιατί με αυτή έμαθε να ζει» πρόσθεσε.

Για «απειλές» μιλά ο αδελφός του δράστη

Ο αδερφός του καθ’ ομολογίαν δράστη λέει ότι τα πράγματα είχαν ξεφύγει από το περασμένο Πάσχα. Το θύμα, όπως ισχυρίζεται, πίστευε πως ο 44χρονος είχε συνάψει σχέση με τη γυναίκα του και τίναξε τον γάμο του στον αέρα.

Τόσο το θύμα όσο και ο καθ’ ομολογίαν δράστης του φονικού, ανέφεραν κατά καιρούς πως δέχονται απειλές ο ένας από τον άλλον. Είναι χαρακτηριστικό πως όταν ο 44χρονος παραδόθηκε, ανέφερε σε αστυνομικούς πως πυροβόλησε γιατί αν δεν το έκανε εκείνος, θα το έκανε ο 50χρονος.

Πισώπλατα οι βολές του 44χρονου

Αν και ο δράστης μίλησε για πράξη που πρόλαβε να κάνει εκείνος και όχι το θύμα, φαίνεται πως ο 50χρονος δεν απείλησε εκείνη τη στιγμή τον δράστη.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί και από την ιατροδικαστική έρευνα, το θύμα οδηγούσε και την ώρα που πέρασε από το σημείο που είχε στήσει καρτέρι ο 44χρονος δέχθηκε τους πυροβολισμούς.

Παράλληλα, φαίνεται πως τόσο το θύμα, όσο και το όχημα που οδηγούσε φέρουν χτυπήματα από τα σκάγια στο πίσω μέρος, γεγονός που σημαίνει ότι δεν βρέθηκαν «τετ-α-τετ» θύμα και δράστης.

«Δεν είχε σκοπό να τον σκοτώσει»

«Ο θείος μου δεν είχε σκοπό να σκοτώσει τον δράστη, γιατί την Παρασκευή κανόνιζε τα γενέθλια του παιδιού του. Ένας άνθρωπος ο οποίος κανονίζει τα γενέθλια του παιδιού του, σίγουρα δεν πάει να σκοτώσει κάποιον», λέει στο MEGA ανιψιά του θύματος.

«Το αμάξι του θείου μου ήταν εν κινήσει και η καραμπίνα του ήταν άδεια δίπλα στο κάθισμα. (…) Η καραμπίνα δεν ήταν ούτε στα πόδια του, ούτε κάπου πάνω του, ούτε πουθενά. Η καραμπίνα ήταν δίπλα του, άδεια, χωρίς κανένα φυσίγγι μέσα στο αμάξι».

Για τη σύζυγο του θείου της, η ίδια τόνισε: «Η σύζυγός του γύρισε μόνη της πίσω στον θείο μου, τον έπαιρνε τηλέφωνο και του έλεγε ‘σε αγαπάω, έλα πάρε με’. Ο θείος μου την αγάπαγε πάρα πολύ. (…) Αυτό ήταν το λάθος του, ότι την αγαπούσε πάρα πολύ και γι’ αυτό έχουν γίνει όλα αυτά».

«Αυτός ο άνθρωπος, ο δολοφόνος, βγαίνουνε και τον λένε καλό παιδί. Ποιος δολοφόνος είναι καλός; Ήταν ένας μπεκρής που έπινε, όλη μέρα έπινε και πήγαινε ο θείος μου και τον μάζευε από τα χαντάκια και τον λένε καλό παιδί; Ποιος είναι το καλό παιδί;».