Αγρίνιο: Βίντεο ντοκουμέντο 20 μήνες πριν από το φονικό – Δράστης και θύμα διασκέδαζαν μαζί

Σοκαρισμένοι παραμένουν οι κάτοικοι του Λιθοβουνίου στο Αγρίνιο από το άγριο έγκλημα με θύμα τον 50χρονου κοινοτάρχη του χωριού.

Ηδη ο 45χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη.

Ενα βίντεο ντοκουμέντου έφερε στη δημοσιότητα το MEGA όπου θύμα και δράστης φαίνεται να έχουν φιλικές σχέσεις και να κάνουν παρέα.

Το βίντεο είναι από το καφενείο του χωριού το Πάσχα του 2024 όπου το θύμα και ο δράστης συνομιλούν και κάνουν πλάκα.

Ο αδερφός του καθ’ ομολογίαν δράστη λέει ότι τα πράγματα είχαν ξεφύγει από το περασμένο Πάσχα. Το θύμα, όπως ισχυρίζεται, πίστευε πως ο 44χρονος είχε συνάψει σχέση με τη γυναίκα του.

<br />

«Θα με σκότωνε»

Ο αδερφός του κατηγορούμενου αποφασίζει να μιλήσει για πρώτη φορά στο «Live News»:

«Με πήρε τηλέφωνο ο αδερφός μου εκείνη την στιγμή. Εμένα έπαιρνε πάντα ό,τι ήθελε. ‘Θα με σκότωνε, δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Θα με σκότωνε’. Και πήγε πέρα και του έβγαλε το όπλο και τον σημάδευε μέσα από το αυτοκίνητο. ‘Θα με σκότωνε’».

Αυτοί οι ισχυρισμοί μετατρέπουν την θλίψη που αισθάνονται οι συγγενείς του θύματος σε οργή. Όπως λένε, ο δικός τους άνθρωπος δεν είχε απειλήσει και δεν είχε βλάψει ποτέ κανέναν.

«Πήγα, πήρα την Αστυνομία. ‘Πάρε την Αστυνομία’, μου είπε ο καημένος. Τον κυνηγούσε συνέχεια, το παιδί. Συνέχεια. Δεν έβγαινε στο καφενείο, έχει έναν χρόνο να βγει ο αδερφός μου. Φοβόταν, τον κυνηγούσε με το αυτοκίνητο, με όπλα, με χίλια δυο… ερχόταν σπίτι πάνω του, του έλεγε ‘θα σε σκοτώσω, θα σε φάει το μολύβι’, του έλεγε», λέει ο αδερφός του 44χρονου.

«Αν ήθελε να κάνει κάτι ο ξάδερφός μου, θα το έκανε τον πρώτο καιρό, έχει περάσει ένας χρόνος. Όντως υπήρχαν τα προβλήματα», αναφέρει από την πλευρά του ξάδερφος και κουμπάρος του θύματος.

Ο αδερφός του καθ’ ομολογίαν δράστη λέει ότι τα πράγματα είχαν ξεφύγει από το περασμένο Πάσχα. Το θύμα, όπως ισχυρίζεται, πίστευε πως ο 44χρονος είχε συνάψει σχέση με τη γυναίκα του.

«Πίστευε ότι έχει με τη γυναίκα του, κάτι. Για αυτόν τον λόγο. Τώρα είχε δεν είχε, αυτά δεν τα γνωρίζω. Εγώ δεν μιλούσα με τον αδερφό μου ποτέ για τέτοια πράγματα».

Όπως ανέφερε στο MEGA η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., δεν προέκυψε κάποιο ιστορικό στα αρχεία της Αστυνομίας για τον καθ’ ομολογίαν δράστη και τον 50χρονο, αλλά ούτε και για τη σύζυγο του θύματος.

«Αυτοί ήταν φίλοι τα παιδιά. Και μετά κάτι έγινε… κάτι με τη σύζυγό του εκεί πέρα. Τώρα και εγώ δεν ξέρω τι. Από το Πάσχα και μετά ξεκίνησε αυτή. Το απειλούσε το παιδί συνέχεια. Το απειλούσε και δεν μπορούσε να πάει πουθενά. Τον απειλούσε, του έκλεινε τον δρόμο με το αυτοκίνητο», λέει ο αδερφός του δράστη.