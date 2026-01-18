Αιτωλοακαρνανία: Ο καβγάς και το καρτέρι θανάτου – Φόβοι για βεντέτα μετά το φονικό

Συγκλονισμένη από την άγρια δολοφονία του 50χρονου Κώστα Αλεξανδρή παραμένει η τοπική κοινωνία του Λιθοβουνίου Αιτωλοακαρνανίας. Στον άνδρα είχε στήσει καρτέρι 44χρονος ο οποίος τον πυροβόλησε εν ψυχρώ με καραμπίνα.

Λίγο μετά την αποτρόπαιη πράξη του ο άνδρας που πυροβόλησε τον πρόεδρο της κοινότητας παραδόθηκε στις Αρχές. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή όπου έγινε το φονικό και γενικότερα στη Μακρυνεία καθώς οι Αρχές φοβούνται το ενδεχόμενο βεντέτας.

Ο 44χρονος δήλωσε στους αστυνομικούς ότι φοβούμενος μην τον δολοφονήσει το θύμα, εκείνος του έστησε ενέδρα και τον πρόλαβε, εκτελώντας τον εν ψυχρώ, την στιγμή που περνούσε με το αυτοκίνητό του

Το θύμα, ο Κώστας Αλεξανδρής, ήταν μια φιγούρα γνωστή και αγαπητή στην περιοχή. Πατέρας ενός 12χρονου αγοριού και άνθρωπος της προσφοράς, όπως λένε όσοι τον γνώριζαν, είχε εκλεγεί πρόεδρος της κοινότητας και φρόντιζε για τα κοινά. Όμως, πίσω από τη δημόσια εικόνα, σιγόβραζε μια προσωπική κόλαση.

Ο θύτης, ένας 44χρονος συγχωριανός του, δεν ήταν κάποιος ξένος. Ήταν ο άλλοτε «αδελφικός» του φίλος, ο άνθρωπος που έμπαινε στο σπίτι του, μέχρι που μια γυναίκα -η «πέτρα του σκανδάλου» σύμφωνα με τις μαρτυρίες- μπήκε ανάμεσά τους, διαλύοντας φιλίες ετών και σπέρνοντας τον όλεθρο.

«Παλαιά ήταν φίλοι, τελευταία είχαν εντάσεις»

Οι κάτοικοι της περιοχής δηλώνουν συγκλονισμένοι για το περιστατικό και σύμφωνα με όσα λένε ο 44χρονος και το θύμα διατηρούσαν επί σειρά ετών προσωπικές, φιλικές σχέσεις. Μεταξύ των δύο αντρών τον τελευταίο χρόνο ωστόσο είχε επέλθει ρήξη, με κατοίκους της περιοχής να αναφέρουν ότι υπήρχαν αρκετές εντάσεις μεταξύ τους.

«Εδώ και ένα χρόνο ήταν αυτό με την γυναίκα του. Έπειτα όμως τα βρήκανε και οι γυναίκα γύρισε στον άνδρα της και στο παιδί της. Μετά τι έγινε δεν ξέρω. Τσακώθηκαν, είχαν και δύο τουφέκια. Έλεγαν μην πυροβολήσει ο ένας τον άλλον αλλά πέρασε ένα χρόνος από τότε», ανέφερε άλλος κάτοικος.

Το χρονικό της δολοφονίας

Όλα ξεκίνησαν το πρωί του Σαββάτου όταν οι δύο άνδρες λογομάχησαν στο καφενείο του χωριού. Σύμφωνα με μαρτυρίες, αφορμή στάθηκε η εξωσυζυγική σχέση της γυναίκας του θύματος με τον δράστη και η απόφασή της να επιστρέψει στον σύζυγό της.

Ο δράστης φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι είδε το θύμα να κρατάει όπλο όταν πέρασε δίπλα του με το αυτοκίνητο και γι’ αυτό πυροβόλησε ο ίδιος πρώτος, φοβούμενος ότι θα γίνει κάποιο κακό από την πλευρά του 50χρονου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο δράστης πυροβόλησε εναντίον του 50χρονου με την κυνηγετική του καραμπίνα χρησιμοποιώντας φυσίγγια τα οποία χρησιμοποιούνται για κυνήγι αγριογούρουνου. Το θύμα δέχτηκε τα σκάγια στο πίσω μέρος του κεφαλιού, με αποτέλεσμα να βρει τον θάνατο και το αυτοκίνητό του να διαγράψει μία τρελή πορεία περίπου 70 μέτρων πριν πέσει στο κενό, σε ένα γκρεμό και καταλήξει σε ένα χωράφι.

Στη συνέχεια σύμφωνα με αστυνομικές πηγές έφτασε στο σπίτι του όπου και τηλεφώνησε στις αρχές και ομολόγησε τη δολοφονία, δηλώντας ως κίνητρο την ερωτική αντιζηλία. Μάλιστα είπε χαρακτηριστικά στο τηλέφωνο «βρίσκομαι στο σπίτι μου, ελάτε να με πάρετε».

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το περιστατικό:

Συνελήφθη, σήμερα το πρωί, σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού και του Αστυνομικού Σταθμού Γαβαλούς, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παράβαση του νόμου για τα όπλα.

Ειδικότερα, σήμερα το πρωί, μετά από τηλεφωνική ενημέρωση, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού και του Αστυνομικού Σταθμού Αιτωλικού, μετέβησαν σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, όπου εντόπισαν ένα αυτοκίνητο στο εσωτερικό του οποίου βρίσκονταν νεκρός ένας ημεδαπός άνδρας, που έφερε τραύματα από όπλο.

Στη συνέχεια μετά από τηλεφωνική κλήση του κατηγορούμενου στον Αστυνομικό Σταθμό Γαβαλούς, οι αστυνομικοί μετέβησαν στην οικία του και τον συνέλαβαν, ενώ κατάσχεσαν ένα κυνηγετικό όπλο το οποίο τους παρέδωσε, ως το όπλο του εγκλήματος.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, που διενεργεί την προανάκριση, ενώ ο τόπος του εγκλήματος ερευνήθηκε από το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών Αιτωλίας.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.