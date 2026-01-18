newspaper
Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026
18.01.2026 | 08:58
Οι αρχές της Ινδονησίας εντόπισαν συντρίμμια αεροσκάφους που είχε χαθεί από τα ραντάρ
Αιτωλοακαρνανία: Ο καβγάς και το καρτέρι θανάτου – Φόβοι για βεντέτα μετά το φονικό
Ελλάδα 18 Ιανουαρίου 2026 | 09:33

Αιτωλοακαρνανία: Ο καβγάς και το καρτέρι θανάτου – Φόβοι για βεντέτα μετά το φονικό

Με τον φόβο μη ξεσπάσει βεντέτα, ζουν οι κάτοικοι των κοινοτήτων του Λιθοβουνίου και των Μεσαρίστων μετά τη δολοφονία του 50χρονου από τον 44χρονο

Συγκλονισμένη από την άγρια δολοφονία του 50χρονου Κώστα Αλεξανδρή παραμένει η τοπική κοινωνία του Λιθοβουνίου Αιτωλοακαρνανίας. Στον άνδρα είχε στήσει καρτέρι 44χρονος ο οποίος τον πυροβόλησε εν ψυχρώ με καραμπίνα.

Λίγο μετά την αποτρόπαιη πράξη του ο άνδρας που πυροβόλησε τον πρόεδρο της κοινότητας παραδόθηκε στις Αρχές. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή όπου έγινε το φονικό και γενικότερα στη Μακρυνεία καθώς οι Αρχές φοβούνται το ενδεχόμενο βεντέτας.

Ο 44χρονος δήλωσε στους αστυνομικούς ότι φοβούμενος μην τον δολοφονήσει το θύμα, εκείνος του έστησε ενέδρα και τον πρόλαβε, εκτελώντας τον εν ψυχρώ, την στιγμή που περνούσε με το αυτοκίνητό του

Το θύμα, ο Κώστας Αλεξανδρής, ήταν μια φιγούρα γνωστή και αγαπητή στην περιοχή. Πατέρας ενός 12χρονου αγοριού και άνθρωπος της προσφοράς, όπως λένε όσοι τον γνώριζαν, είχε εκλεγεί πρόεδρος της κοινότητας και φρόντιζε για τα κοινά. Όμως, πίσω από τη δημόσια εικόνα, σιγόβραζε μια προσωπική κόλαση.

Ο θύτης, ένας 44χρονος συγχωριανός του, δεν ήταν κάποιος ξένος. Ήταν ο άλλοτε «αδελφικός» του φίλος, ο άνθρωπος που έμπαινε στο σπίτι του, μέχρι που μια γυναίκα -η «πέτρα του σκανδάλου» σύμφωνα με τις μαρτυρίες- μπήκε ανάμεσά τους, διαλύοντας φιλίες ετών και σπέρνοντας τον όλεθρο.

Το αυτοκίνητο του θύματος

«Παλαιά ήταν φίλοι, τελευταία είχαν εντάσεις»

Οι κάτοικοι της περιοχής δηλώνουν συγκλονισμένοι για το περιστατικό και σύμφωνα με όσα λένε ο 44χρονος και το θύμα διατηρούσαν επί σειρά ετών προσωπικές, φιλικές σχέσεις. Μεταξύ των δύο αντρών τον τελευταίο χρόνο ωστόσο είχε επέλθει ρήξη, με κατοίκους της περιοχής να αναφέρουν ότι υπήρχαν αρκετές εντάσεις μεταξύ τους.

«Εδώ και ένα χρόνο ήταν αυτό με την γυναίκα του. Έπειτα όμως τα βρήκανε και οι γυναίκα γύρισε στον άνδρα της και στο παιδί της. Μετά τι έγινε δεν ξέρω. Τσακώθηκαν, είχαν και δύο τουφέκια. Έλεγαν μην πυροβολήσει ο ένας τον άλλον αλλά πέρασε ένα χρόνος από τότε», ανέφερε άλλος κάτοικος.

YouTube thumbnail

Το χρονικό της δολοφονίας

Όλα ξεκίνησαν το πρωί του Σαββάτου όταν οι δύο άνδρες λογομάχησαν στο καφενείο του χωριού. Σύμφωνα με μαρτυρίες, αφορμή στάθηκε η εξωσυζυγική σχέση της γυναίκας του θύματος με τον δράστη και η απόφασή της να επιστρέψει στον σύζυγό της.

Ο 44χρονος δήλωσε στους αστυνομικούς ότι φοβούμενος μην τον δολοφονήσει το θύμα, εκείνος του έστησε ενέδρα και τον πρόλαβε, εκτελώντας τον εν ψυχρώ, την στιγμή που περνούσε με το αυτοκίνητό του.

Ο δράστης φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι είδε το θύμα να κρατάει όπλο όταν πέρασε δίπλα του με το αυτοκίνητο και γι’ αυτό πυροβόλησε ο ίδιος πρώτος, φοβούμενος ότι θα γίνει κάποιο κακό από την πλευρά του 50χρονου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο δράστης πυροβόλησε εναντίον του 50χρονου με την κυνηγετική του καραμπίνα χρησιμοποιώντας φυσίγγια τα οποία χρησιμοποιούνται για κυνήγι αγριογούρουνου. Το θύμα δέχτηκε τα σκάγια στο πίσω μέρος του κεφαλιού, με αποτέλεσμα να βρει τον θάνατο και το αυτοκίνητό του να διαγράψει μία τρελή πορεία περίπου 70 μέτρων πριν πέσει στο κενό, σε ένα γκρεμό και καταλήξει σε ένα χωράφι.

Στη συνέχεια σύμφωνα με αστυνομικές πηγές έφτασε στο σπίτι του όπου και τηλεφώνησε στις αρχές και ομολόγησε τη δολοφονία, δηλώντας ως κίνητρο την ερωτική αντιζηλία. Μάλιστα είπε χαρακτηριστικά στο τηλέφωνο «βρίσκομαι στο σπίτι μου, ελάτε να με πάρετε».

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το περιστατικό:

Συνελήφθη, σήμερα το πρωί, σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού και του Αστυνομικού Σταθμού Γαβαλούς, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παράβαση του νόμου για τα όπλα.

Ειδικότερα, σήμερα το πρωί, μετά από τηλεφωνική ενημέρωση, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού και του Αστυνομικού Σταθμού Αιτωλικού, μετέβησαν σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, όπου εντόπισαν ένα αυτοκίνητο στο εσωτερικό του οποίου βρίσκονταν νεκρός ένας ημεδαπός άνδρας, που έφερε τραύματα από όπλο.

Στη συνέχεια μετά από τηλεφωνική κλήση του κατηγορούμενου στον Αστυνομικό Σταθμό Γαβαλούς, οι αστυνομικοί μετέβησαν στην οικία του και τον συνέλαβαν, ενώ κατάσχεσαν ένα κυνηγετικό όπλο το οποίο τους παρέδωσε, ως το όπλο του εγκλήματος.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, που διενεργεί την προανάκριση, ενώ ο τόπος του εγκλήματος ερευνήθηκε από το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών Αιτωλίας.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

Κατασβέστηκε η φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα – Φλόγες 20 μέτρων, «αν δεν κλείναμε σωλήνες θα έφτανε στην Ε.Ο.»
Οργή κατοίκων 18.01.26

Κατασβέστηκε η φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα – Φλόγες 20 μέτρων, «αν δεν κλείναμε σωλήνες θα έφτανε στην Ε.Ο.»

Σε διαρροή καυσίμων πιθανολογείται ότι οφείλεται η φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα - «400 στρέμματα εύφλεκτων εγκαταστάσεων απείλησαν να τινάξουν στον αέρα όλο το Λεκανοπέδιο»,

Καιρός: Πέφτει κι άλλο η θερμοκρασία την Κυριακή – Πού θα σημειωθούν βροχές και χιονοπτώσεις
Καιρός 18.01.26

Πέφτει κι άλλο η θερμοκρασία την Κυριακή - Πού θα σημειωθούν βροχές και χιονοπτώσεις

Παγετός κατά τόπους ισχυρός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα: «Κλείστε τα παράθυρα των σπιτιών σας» – Ήχησε το 112 – Yπό μερικό έλεγχο
Κίνδυνος 18.01.26 Upd: 04:35

Φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα: «Κλείστε τα παράθυρα των σπιτιών σας» – Ήχησε το 112 – Yπό μερικό έλεγχο

Χωρίς ρεύμα το Πέραμα και περιοχές του Πειραιά, οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τη φωτιά - Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά, ενώ υπάρχουν προειδοποιήσεις για την επικινδυνότητα των καπνών

Είκοσι έξι λόγχες της ελληνιστικής περιόδου είχε στο σπίτι του 44χρονος στην Πτολεμαΐδα
Πτολεμαΐδα 17.01.26

Κοζάνη: 26 λόγχες της ελληνιστικής περιόδου βρέθηκαν σε σπίτι 44χρονου

Σε κατ' οίκον έρευνα σε σπίτι 44χρονου στην Πτολεμαΐδα, βρέθηκαν 26 κεφαλές από λόγχες, ιδιαίτερης αρχαιολογικής αξίας και περισσότερα αντικείμενα για τα οποία ερευνάται η προέλευσή τους.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Πληθωρισμός τροφίμων: Σε υψηλά επίπεδα στην Ευρωζώνη – Μεγάλες ανατιμήσεις σε κρέας, καφέ, τσάι και κακάο
Στοιχεία ΕΚΤ 18.01.26

Σε υψηλά επίπεδα ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ευρωζώνη - Μεγάλες ανατιμήσεις σε κρέας, καφέ, τσάι και κακάο

Ο πληθωρισμός τροφίμων διατηρείται σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με την περίοδο πριν τον κορονοϊό, κυρίως λόγω των αυξήσεων στις διεθνείς τιμές ορισμένων προϊόντων, σύμφωνα με μελέτη της ΕΚΤ

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός κοντράρονται στην «Opap Arena», στην Τούμπα με τον ΟΦΗ ο ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 18.01.26

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός κοντράρονται στην «Opap Arena», στην Τούμπα με τον ΟΦΗ ο ΠΑΟΚ

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό (21:00) στην OPAP Arena σε ένα αθηναϊκό ντέρμπι χωρίς περιθώρια για απώλεια, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται στην Τούμπα τον ΟΦΗ, που έχει την ψυχολογία στα… ύψη.

Ο Άλεκ Πίτερς έσπασε μεγάλο ρεκόρ του Τεόντοσιτς στον Ολυμπιακό κι έγραψε ιστορία (vids)
Μπάσκετ 18.01.26

Ο Άλεκ Πίτερς έσπασε μεγάλο ρεκόρ του Τεόντοσιτς στον Ολυμπιακό κι έγραψε ιστορία (vids)

Ο Άλεκ Πίτερς με τα τρία τρίποντα που πέτυχε κόντρα στο Μαρούσι, πέρασε στην πρώτη θέση της λίστας των ξένων παικτών του Ολυμπιακού με τα περισσότερα εύστοχα σουτ από τα 6,75μ. στην Stoiximan GBL.

Το τελευταίο riff των Megadeth – Μια «εξομολόγηση» του Ντέιβ Μαστέιν μετά από 40 χρόνια μέταλ
Εncore-Εncore-Εncore 18.01.26

Το τελευταίο riff των Megadeth – Μια «εξομολόγηση» του Ντέιβ Μαστέιν μετά από 40 χρόνια μέταλ

Ύστερα από 40 χρόνια thrash metal, οι Megadeth ρίχνουν αυλαία. Ο Ντέιβ Μαστέιν εξηγεί γιατί το επόμενο άλμπουμ θα είναι το τελευταίο και μιλά για την υγεία και την ανάγκη να φύγει με τους δικούς του όρους

Τσίπρας: Ολική ρήξη με το καθεστώς Μητσοτάκη – Σαρωτικές αλλαγές για ένα νέο κράτος για όλους
Πολιτική Γραμματεία 18.01.26

Τσίπρας: Ολική ρήξη με το καθεστώς Μητσοτάκη – Σαρωτικές αλλαγές για ένα νέο κράτος για όλους

Ανέβασε τους τόνους ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, στην παρουσίαση της «Ιθάκης». Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για τα πεπραγμένα της και απαίτηση για αλλαγή διακυβέρνησης και σαρωτικές αλλαγές στο κράτος.

Τρίμηνο-φωτιά για τα εργασιακά: Θα φέρει ο «κούκος» της Κοινωνικής Συμφωνίας την άνοιξη στους μισθούς;  
Συλλογικές συμβάσεις 18.01.26

Τρίμηνο-φωτιά για τα εργασιακά: Θα φέρει ο «κούκος» της Κοινωνικής Συμφωνίας την άνοιξη στους μισθούς;  

Τα εργασιακά θέματα μπαίνουν δυναμικά στην ατζέντα, ξεκινώντας από το σ/ν για τις συλλογικές συμβάσεις. Μπορεί όμως η Κοινωνική Συμφωνία να φέρει την άνοιξη, στη βαρυχειμωνιά των καθηλωμένων μισθών;

Από την Γροιλανδία, έως την Ουκρανία – Η αμήχανη Ευρώπη στις «μυλόπετρες» της Realpolitik του Τραμπ
«Συμπληγάδες» 18.01.26

Από την Γροιλανδία, έως την Ουκρανία – Η αμήχανη Ευρώπη στις «μυλόπετρες» της Realpolitik του Τραμπ

Αντιμέτωπη με τον άκρατο αναθεωρητισμό του Τραμπ, τους εκκωφαντικούς τριγμούς στη συνοχή του ΝΑΤΟ για τη Γροιλανδία και τη ρωσική επιθετικότητα, η Ευρώπη συνεχίζει να τρέχει πίσω από τις εξελίξεις

Υπάρχουν πόλεις που έχουν χάσει τελείως τον χαρακτήρα τους; Μια νέα μελέτη μας δίνει απαντήσεις
Ανάπτυξη; 18.01.26

Υπάρχουν πόλεις που έχουν χάσει τελείως τον χαρακτήρα τους; Μια νέα μελέτη μας δίνει απαντήσεις

Η InsureandGo δημοσίευσε μια μελέτη, η οποία περιλαμβάνει μια λίστα με πόλεις που έχουν χάσει κάθε ψήγμα αυθεντικότητας στο βωμό του κέρδους των λίγων.

Γεμάτες με τοξικές στρατιωτικές βάσεις οι ΗΠΑ – Χιλιάδες στρατιωτικοί μολυσμένοι
Γραφειοκρατία 18.01.26

Γεμάτες με τοξικές στρατιωτικές βάσεις οι ΗΠΑ – Χιλιάδες στρατιωτικοί μολυσμένοι

Όταν εμφανιστεί ξαφνικά το τραύμα/σύμπτωμα σε έναν ένστολο στις ΗΠΑ δεν γνωρίζει την αιτία, καθώς έχει αλλάξει πολλές στρατιωτικές βάσεις στη διάρκεια της θητείας του. Τότε ξεκινάει ο γολγοθάς.

