Αιτωλοακαρνανία: Πώς έγινε το άγριο φονικό – «Ελάτε να με πάρετε από το σπίτι, εγώ τον σκότωσα»
Ελλάδα 17 Ιανουαρίου 2026 | 13:55

Αιτωλοακαρνανία: Πώς έγινε το άγριο φονικό – «Ελάτε να με πάρετε από το σπίτι, εγώ τον σκότωσα»

Ερωτικό κίνητρο εξετάζεται πίσω από την δολοφονία του 50χρονου στην Αιτωλοακαρνανία.

Σύνταξη
Upd:17.01.2026, 16:05
Σε σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία στο Λιθοβούνι ή αλλώς Άκρες στην Αιτωλοακαρνανία από την άγρια δολοφονία του προέδρου της κοινότητας, το πρωί του Σαββάτου.

Δράστης της δολοφονίας φέρεται να είναι 44χρονος καταγόμενος από την περιοχή. Ο ίδιος επικοινώνησε με τις Αρχές δηλώνοντας την πρόθεσή του να παραδοθεί, ενώ παρέδωσε και το όπλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στο έγκλημα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ελάτε να με πάρετε από το σπίτι, εγώ τον σκότωσα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 44χρονος που ομολόγησε το έγκλημα φέρεται να είπε στους αστυνομικούς «φοβόμουν ότι θα γίνει κάτι και αποφάσισα να τον σκοτώσω εγώ πρώτος».

Κάτοικος του χωριού που μιλάει στο in, περιγράφει πως έγιναν όλα. «Είχαν προσωπικές διαφορές. Είχαν έντονες διαμάχες το προηγούμενο διάστημα. Παλιά ήταν πολύ φίλοι. Ο Κώστας ήταν παντρεμένος και έχει και ένα γιο. Ο γιος του πηγαίνει στην τρίτη γυμνασίου είναι 12- 13 χρονών» περιγράφει.

Το θύμα, ήταν σε καφενείο σε διπλανό, στη Μεσάριστα, στο χωριό του φερόμενου δράστη, όπου εκεί φέρεται να ξεκίνησαν όλα. Ο 44χρονος στη συνέχεια, είχε σταματήσει στο σημείο που έπεσαν οι πυροβολισμοί και περίμενε το θύμα να περάσει. Όταν ο 50χρονος πέρασε από το σημείο άνοιξε πυρ με την κυνηγετική καραμπίνα που κρατούσε.

«Σήμερα, ήταν στο καφενείο του χωριού το θύμα, πέρασε μπροστά του ο δράστης και τον ακολούθησε και λίγο έξω από το χωριό έγινε ότι έγινε. Το αυτοκίνητο είχε δεχτεί σκάγια και μπροστά και από πίσω» αναφέρει ο ίδιος. «Αγωνιζόταν για το χωριό, που είναι ένα μικρό χωριό, έρημο, με λίγους κατοίκους, όχι μόνο για το δικό του χωριό, για όλα τα χωριά έτρεχε ο Κώστας» σημειώνει άλλος κάτοικος του χωριού Άκρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες θύμα και θύτης συνδέονταν με προσωπικές και φιλικές σχέσεις για χρόνια. Οι σχέσεις τους ωστόσο είχαν διαταραχθεί τον τελευταίο χρόνο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αρκετές εντάσεις μεταξύ τους.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται ως κίνητρο της δολοφονίας η ερωτική αντιζηλία.

Όπως μεταδίδει το MEGA, οι  δύο άνδρες φέρονται να είχαν ένα θερμό επεισόδιο την προηγούμενη ημέρα και έδωσαν ραντεβού για να επιλύσουν τις διαφορές του στη θέση Αρβανίτη της Μακρυνείας.

Αρχικά, διερχόμενοι οδηγοί, βλέποντας το αυτοκίνητο του θύματος γεμάτο τρύπες από σφαίρες, υπέθεσαν ότι επρόκειτο για τροχαίο ατύχημα και ειδοποίησαν την αστυνομία. Οι αστυνομικοί, φτάνοντας στο σημείο, βρήκαν τον 50χρονο νεκρό στη θέση του οδηγού και δίπλα του μια καραμπίνα.

Δείτε βίντεο την ώρα που φτάνει στην Αστυνομική Διεύθυνση ο φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας 

