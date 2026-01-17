Στα χέρια των αρχών βρίσκεται o φερόμενος ως δράστης της άγριας δολοφονίας του 50χρονου προέδρου του Λιθοβουνίου Μακρυνείας.

Πρόκειται για 44χρονο άνδρα, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να είχε στήσει καρτέρι στο θύμα τη στιγμή που αυτός διερχόταν με το αυτοκίνητό του. Σύμφωνα με πληροφορίες τον πυροβόλησε τουλάχιστον τρεις φορές μέσα στο όχημα.

Οι Αρχές εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του φερόμενου ως δράστη, ο οποίος και συνελήφθη το πρωί του Σαββάτου (17/1).

Το θύμα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είχε μέσα στο αμάξι καραμπίνα, με το φονικό να λαμβάνει χώρα σε ερημική περιοχή.

Οι πρώτες εκτιμήσεις της ΕΛ.ΑΣ. κάνουν λόγο για «ραντεβού» που ίσως είχαν κλείσει θύτης και θύμα, προκειμένου να λύσουν προσωπικές διαφορές που φέρεται να είχαν το τελευταίο διάστημα.

Μάλιστα από τις Αρχές εξετάζονται, κατά πληροφορίες, ερωτικά κίνητρα για την δολοφονία.