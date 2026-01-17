Αιτωλοακαρνανία: Άγρια δολοφονία 50χρονου προέδρου κοινότητας με καραμπίνα
Ο δράστης είχε στήσει καρτέρι στο θύμα και τη στιγμή που αυτός διερχόταν με το αυτοκίνητό του, τον πυροβόλησε
Άγρια δολοφονία προέδρου κοινότητας εκτυλίχθηκε στη περιοχή της Μακρυνείας στην Αιτωλοακαρνανία.
Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για τον πρόεδρο της κοινότητας Λιθοβουνίου σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Οι πρώτες πληροφορίες του AgrinioPress αναφέρουν ότι ο άτυχος άνδρας, ηλικίας 50 ετών, έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς από κυνηγετικό όπλο άνδρα, με τον οποίο φέρεται να είχαν προσωπικές διαφορές.
Το περιστατικό συνέβη στη θέση Αρβανίτης Μακρυνείας, πλησίον του Λιθοβουνίου, όπου ο δράστης φέρεται να περίμενε το θύμα, που διήλθε με το όχημά του, πυροβολώντας αρκετές φορές εναντίον του, με αποτέλεσμα το όχημα να εκτραπεί της πορείας του, καταλήγοντας σε παρακείμενο χωράφι.
Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.
Το θύμα ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού.
