Αιτωλοακαρνανία: Στον ανακριτή ο 44χρονος για τη δολοφονία του 50χρονου – Τι είπε στους αστυνομικούς όταν τον συνέλαβαν

Σε λίγη ώρα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον ανακριτή ο 44χρονος που κατηγορείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε τον 50χρονο πρόεδρο της κοινότητας Λιθοβουνίου στην Αιτωλοακαρνανία.

Ο 44χρονος, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παράβαση του νόμου για τα όπλα, λίγα λεπτά μετά την δολοφονία, πήρε ο ίδιος τηλέφωνο στο αστυνομικό τμήμα Γαβαλούς, δηλώνοντας την τοποθεσία που βρίσκεται το σπίτι του, ότι περιμένει εκεί και είναι αυτός ο δράστης του φονικού.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σπίτι του, τους παρέδωσε μία καραμπίνα, ισχυριζόμενος πως είναι το όπλο του εγκλήματος.

Στη συνέχεια, κατά την απολογία του στους αστυνομικούς φέρεται να υποστήριξε ότι ο πρόεδρος της κοινότητας, έμαθε πως είχε συνάψει σχέση με την σύζυγό του και ότι για ένα διάστημα είχαν φύγει μαζί. Στη συνέχεια, ανέφερε όπως αναφέρουν οι πληροφορίες ότι θεωρούσε πως θα γίνει κάτι κακό και αποφάσισε να τον σκοτώσει αυτός πρώτος.

Ωστόσο, σε άλλο σημείο της κατάθεσής του φέρεται να είπε, πως το θύμα τον σημάδεψε με την καραμπίνα του και φοβήθηκε και τον πυροβόλησε.

Κάτι τέτοιο ωστόσο, φαίνεται να καταρρίπτει η μέχρι τώρα έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., γιατί το θύμα φέρεται να δέχτηκε τους πυροβολισμούς, ενώ περνούσε από το σημείο που του είχε στήσει καρτέρι ο 44χρονος. Το αυτοκίνητο του θύματος συγκεκριμένα έχει δεχτεί πυρά και στο μπροστινό, αλλά και στο πίσω μέρος, στη συνέχεια ο 50χρονος έχασε τον έλεγχο και έπεσε σε γκρεμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σπίτι του καθ’ ομολογίαν δράστη βρέθηκαν και άλλα κυνηγετικά όπλα εκτός από αυτό που παρέδωσε στους αστυνομικούς ως όπλο της δολοφονίας, τα οποία εξετάζεται αν υπήρχε νόμιμη άδεια κατοχής.

«Παγωμένα» δύο χωριά

Την ίδια ώρα, παγωμένα παραμένουν τα δύο χωριά στης Αιτωλοακαρνανίας μετά το φονικό. Οι λιγοστοί κάτοικοι τόσο στο χωριό του θύματος όσο και στο χωριό του 44χρονου δεν μπορούν να πιστέψουν τα όσα συνέβησαν χθες το πρωί.

Κάτοικος του χωριού και φίλος, τόσο του δράστη όσο και του θύματος μιλάει στο in.

«Ήταν αδελφικοί φίλοι παλιά. Κανένας από τους δύο δεν ήταν τέτοιος άνθρωπος και οι δύο ήταν καλά παιδιά, δεν περιμέναμε ότι κανένας θα έκανε κάτι τέτοιο. Το θύμα έτρεχε για όλους, όχι μόνο για το χωριό του και ήταν ένας πολύ καλός πατέρας» σημειώνει.