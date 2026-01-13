Καταδίκη από τον Δήμο Αγρινίου του βανδαλισμού στο τζάμι που περιστοιχίζει τους Κίονες της Μητρόπολης Αγρινίου

Με ανακοίνωση του ο Δήμος Αγρινίου καταδικάζει τους βανδαλισμούς στους Κίονες της Μητρόπολης Αγρινίου. Σύμφωνα με πληροφορίες ο βανδαλισμός σημειώθηκε στο προστατευτικό τζάμι που τους περικλύει, με αποτέλεσμα να μην υποστούν ζημιά οι Κίονες. Ακολουθεί η ανακοίνωση του Δήμου, η οποία επισημαίνει πως δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αντίστοιχο γεγονός:

«Δυστυχώς, για ακόμη μία φορά, οι κίονες του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής στη Μητρόπολη Αγρινίου έγιναν στόχος βανδαλισμού. Πρόκειται για μνημείο της πόλης μας, κομμάτι της ιστορίας και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, που μας θυμίζει ποιοι είμαστε και από πού ερχόμαστε.

Η ζημιά δεν αφορά μόνο υλικά αντικείμενα· πλήττει την ταυτότητα της πόλης μας και τον σεβασμό που οφείλουμε στον δημόσιο χώρο και την κοινότητά μας. Τέτοιες πράξεις δεν έχουν θέση στην καθημερινότητά μας.

Ο Δήμος Αγρινίου θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να αποκαταστήσει τις φθορές και να προστατεύσει το μνημείο. Ταυτόχρονα, απευθύνουμε έκκληση σε όλους τους πολίτες – και ιδιαίτερα στους νέους – να γίνουν σύμμαχοι στη φροντίδα και τη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Η προστασία των μνημείων μας είναι υπόθεση όλων μας.

Κλείνουμε με ένα απλό μήνυμα: Η πόλη μας αξίζει σεβασμό. Τα μνημεία μας αξίζουν φροντίδα. Ας τα προστατεύσουμε μαζί.»

