Καταδίκη από τον Δήμο Αγρινίου του βανδαλισμού στο τζάμι που περιστοιχίζει τους Κίονες της Μητρόπολης Αγρινίου
Αυτοδιοίκηση 13 Ιανουαρίου 2026 | 14:12

Καταδίκη από τον Δήμο Αγρινίου του βανδαλισμού στο τζάμι που περιστοιχίζει τους Κίονες της Μητρόπολης Αγρινίου

«Τέτοιες πράξεις δεν έχουν θέση στην καθημερινότητά μας», υποστηρίζει σε ανακοίνωση του μεταξύ άλλων ο Δήμος Αγρινίου.

Σύνταξη
Spotlight

Με ανακοίνωση του ο Δήμος Αγρινίου καταδικάζει τους βανδαλισμούς στους Κίονες της Μητρόπολης Αγρινίου. Σύμφωνα με πληροφορίες ο βανδαλισμός σημειώθηκε στο προστατευτικό τζάμι που τους περικλύει, με αποτέλεσμα να μην υποστούν ζημιά οι Κίονες. Ακολουθεί η ανακοίνωση του Δήμου, η οποία επισημαίνει πως δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αντίστοιχο γεγονός:

«Δυστυχώς, για ακόμη μία φορά, οι κίονες του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής στη Μητρόπολη Αγρινίου έγιναν στόχος βανδαλισμού. Πρόκειται για μνημείο της πόλης μας, κομμάτι της ιστορίας και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, που μας θυμίζει ποιοι είμαστε και από πού ερχόμαστε.

Η ζημιά δεν αφορά μόνο υλικά αντικείμενα· πλήττει την ταυτότητα της πόλης μας και τον σεβασμό που οφείλουμε στον δημόσιο χώρο και την κοινότητά μας. Τέτοιες πράξεις δεν έχουν θέση στην καθημερινότητά μας.

Ο Δήμος Αγρινίου θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να αποκαταστήσει τις φθορές και να προστατεύσει το μνημείο. Ταυτόχρονα, απευθύνουμε έκκληση σε όλους τους πολίτες – και ιδιαίτερα στους νέους – να γίνουν σύμμαχοι στη φροντίδα και τη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Η προστασία των μνημείων μας είναι υπόθεση όλων μας.

Κλείνουμε με ένα απλό μήνυμα: Η πόλη μας αξίζει σεβασμό. Τα μνημεία μας αξίζουν φροντίδα. Ας τα προστατεύσουμε μαζί.»

*πηγή φωτογραφίας: https://agrinio.gr/dimos/

https://agrinio.gr/dimos/%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B9%CF%8C%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%83/

Economy
Πληθωρισμός: Στο 2,6% διαμορφώθηκε τον Δεκέμβριο

Πληθωρισμός: Στο 2,6% διαμορφώθηκε τον Δεκέμβριο

Xρηματιστήριο Αθηνών
Euroxx: Θετική για το ελληνικό χρηματιστήριο και το 2026

Euroxx: Θετική για το ελληνικό χρηματιστήριο και το 2026

inWellness
inTown
«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο
inTickets 13.01.26

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

Σύνταξη
«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην εκδήλωση κοπής πίτας του Ε.Β.Ε.Π.
Επιχειρηματικότητα 13.01.26

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην εκδήλωση κοπής πίτας του Ε.Β.Ε.Π.

Ο Δήμαρχος Πειραιά συνεχάρη το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, σημειώνοντας πως το Ε.Β.Ε.Π. αποτελεί τον σημαντικότερο φορέα της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας του Πειραιά.

Σύνταξη
Σε δίκτυο φορέων για την διαχείριση σοβαρών φαινομένων που απειλούν τα παιδιά εντάχθηκε ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας
Ένωσαν δυνάμεις 13.01.26

Σε δίκτυο φορέων για την διαχείριση σοβαρών φαινομένων που απειλούν τα παιδιά εντάχθηκε ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας

Στο Τοπικό Δίκτυο Φορέων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για την πρόληψη και τη διαχείριση φαινομένων και προβλημάτων που απειλούν τα παιδιά συμμετέχει ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας.

Σύνταξη
Συνεχίζεται η Δομή Σίτισης στον Δήμο Αλεξανδρούπολης
Κοινωνική πολιτική 12.01.26

Συνεχίζεται η Δομή Σίτισης στον Δήμο Αλεξανδρούπολης

Την απρόσκοπτη παροχή καθημερινών γευμάτων, μέσω των κοινωνικών δομών, σε πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη στο Δήμο Αλεξανδρούπολης ανακοίνωσε η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Σύνταξη
Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου τιμήθηκε στην επετειακή εκδήλωση για την Α΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου
Αναγνώριση 12.01.26

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου τιμήθηκε στην επετειακή εκδήλωση για την Α΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου

Ο Δήμαρχος Ι.Π.Μεσολογγίου υπογράμμισε μεταξύ άλλων τη διαχρονική ιστορική και συμβολική σχέση των δύο τόπων που συνέβαλαν καθοριστικά στον Αγώνα για την Ελευθερία.

Σύνταξη
Διαδημοτική συνεργασία τριών Δήμων για τον πεζοπορικό τουρισμό
Ενώνουν δυνάμεις 12.01.26

Διαδημοτική συνεργασία τριών Δήμων για τον πεζοπορικό τουρισμό

Τρείς δήμοι ένωσαν δυνάμεις για να αναπτύξουν τον πεζοπορικό τουρισμό, την τοπική οικονομία, τον πολιτισμό και να ενισχύσουν την βιωσιμότητα των περιοχών τους σε μια καινοτόμα δράση.

Σύνταξη
Ο Γιάννης Μώραλης στην ετήσια εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά – Τι είπε για το νέο Δικαστικό Μέγαρο
Αυτοδιοίκηση 10.01.26

Ο Γιάννης Μώραλης στην ετήσια εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά – Τι είπε για το νέο Δικαστικό Μέγαρο

Στην ετήσια εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ιωνιδείου Σχολής, παρευρέθηκε σήμερα ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης

Σύνταξη
Δήμος Γρεβενών: Κάλεσμα αλληλεγγύης για δημότη του οποίου το σπίτι κάηκε
Κοινωνική δράση 09.01.26

Δήμος Γρεβενών: Κάλεσμα αλληλεγγύης για δημότη του οποίου το σπίτι κάηκε

«Το μέγεθος της καταστροφής είναι ιδιαίτερα μεγάλο και καθιστά αναγκαία και τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας»αναφέρει ο Δήμος Γρεβενών στο «προσκλητήριο βοήθειας» που εξέπεμψε.

Σύνταξη
Ρωσία: Ποινική έρευνα για τον θάνατο εννέα βρεφών σε νοσοκομείο της Σιβηρίας
Κόσμος 13.01.26

Ποινική έρευνα για τον θάνατο εννέα βρεφών σε νοσοκομείο της Σιβηρίας

Το νοσοκομείο δήλωσε ότι έχει νοσηλεύσει 32 μωρά στη μονάδα εντατικής θεραπείας από την 1η Δεκεμβρίου, συμπεριλαμβανομένων των 17, που ήταν σε κρίσιμη κατάσταση με «σοβαρές ενδομήτριες λοιμώξεις»

Σύνταξη
Αγρότες: Στις 15:00 η συνάντηση Μητσοτάκη – «προθύμων», θολό αν και ποιους εκπροσωπούν – Συνεδριάζει αύριο για κλιμάκωση η Πανελλαδική Επιτροπή
Agro-in 13.01.26

Αγρότες: Στις 15:00 η συνάντηση Μητσοτάκη – «προθύμων», θολό αν και ποιους εκπροσωπούν – Συνεδριάζει αύριο για κλιμάκωση η Πανελλαδική Επιτροπή

Γνωστά έγιναν τα ονόματα των 25 ατόμων που θα συναντηθούν με τον κ. Μητσοτάκη, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί αν και ποιους τελικά εκπροσωπούν - Την ίδια ώρα οι αγωνιζόμενοι αγρότες κλείνουν δρόμους και τελωνεία και ετοιμάζονται για κλιμάκωση κόντρα στις απειλές για καταστολή και ποινικές διώξεις

Σύνταξη
Δίκη Novartis: Ποινές φυλάκισης 25 και 28 μηνών με αναστολή σε Δεσταμπασίδη και Μαραγγέλη
Ελλάδα 13.01.26

Δίκη Novartis: Ποινές φυλάκισης 25 και 28 μηνών με αναστολή σε Δεσταμπασίδη και Μαραγγέλη

Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε στους κατηγορούμενους το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά τη πράξη, το οποίο και είχαν αιτηθεί νωρίτερα δια των συνηγόρων τους

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τσάμπι Αλόνσο: Το «τρελό» ποσό που κόστισε ο Ισπανός στη Ρεάλ και το εντυπωσιακό ποσοστό νικών του
On Field 13.01.26

Τσάμπι Αλόνσο: Το «τρελό» ποσό που κόστισε ο Ισπανός στη Ρεάλ και το εντυπωσιακό ποσοστό νικών του

Ο Τσάμπι Αλόνσο κόστισε στη Ρεάλ Μαδρίτης 24 εκατ. ευρώ για... 24 νίκες και έφυγε από τη «Βασίλισσα» ως αποτυχημένος παρότι κατέγραψε ένα από τα καλύτερα ποσοστά νικών στην ιστορία της!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Η Björk έχει ένα σχέδιο για να σώσει τη Γροιλανδία από τον Ντόναλντ Τραμπ
Αντίσταση 13.01.26

Η Björk έχει ένα σχέδιο για να σώσει τη Γροιλανδία από τον Ντόναλντ Τραμπ

Μετά τη Βενεζουέλα, η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται να έχει στρέψει την προσοχή της στη Γροιλανδία. Ωστόσο η Iσλανδή τραγουδίστρια Björk έχει μια λύση, σύμφωνα με άρθρο του Vanity Fair.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ολυμπιακός: Η αποστολή για τον προημιτελικό Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 13.01.26

Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με τον ΠΑΟΚ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Τετάρτη τον ΠΑΟΚ στον μονό νοκ-άουτ προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή στην οποία περιλαμβάνονται και οι Ποντένσε και Ροντινέι.

Σύνταξη
Απεργία ταξί: Με καπνογόνα και κόρνες οδεύουν προς το υπουργείο Μεταφορών
Ελλάδα 13.01.26

Απεργία ταξί: Με καπνογόνα και κόρνες οδεύουν προς το υπουργείο Μεταφορών

Σε 48ωρη απεργία οι οδηγοί ταξί - Τα αιτήματά τους - Το ΣΑΤΑ προειδοποιεί πως «αν η κυβέρνηση συνεχίσει να αγνοεί τα δίκαια αιτήματά μας, η απάντηση μας θα είναι σφοδρή, αγωνιστική και με μεγάλες εκπλήξεις».

Σύνταξη
Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην εκδήλωση κοπής πίτας του Ε.Β.Ε.Π.
Επιχειρηματικότητα 13.01.26

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην εκδήλωση κοπής πίτας του Ε.Β.Ε.Π.

Ο Δήμαρχος Πειραιά συνεχάρη το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, σημειώνοντας πως το Ε.Β.Ε.Π. αποτελεί τον σημαντικότερο φορέα της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας του Πειραιά.

Σύνταξη
Υποκλοπές: Γιατί είναι σημαντική η κατάθεση Κομνόπουλου στη δίκη και η αφωνία της κυβέρνησης στις μαρτυρίες
Πολιτική Γραμματεία 13.01.26

Υποκλοπές: Γιατί είναι σημαντική η κατάθεση Κομνόπουλου στη δίκη και η αφωνία της κυβέρνησης στις μαρτυρίες

Ο έμπορος όπλων Σταύρος Κομνόπουλος πρέπει να καταθέσει στη δίκη για τις υποκλοπές καθώς ήταν εκείνος που βοήθησε στο στήσιμο της Intellexa στην Ελλάδα και εταιρείες του πλήρωναν τα ενοίκια των Ισραηλινών συνεργατών της.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Δολοφονία Γρηγορόπουλου: Επεισοδιακή η δίκη Κορκονέα στον Άρειο Πάγο
Ελλάδα 13.01.26

Δολοφονία Γρηγορόπουλου: Επεισοδιακή η δίκη Κορκονέα στον Άρειο Πάγο

Ο εισαγγελέας του Ανώτατου Δικαστηρίου εισηγήθηκε να απορριφθεί η αίτηση αναίρεσης του κατηγορούμενου, πρόταση που αν γίνει δεκτή από τον Άρειο Πάγο θα επικυρωθεί η ποινή της ισόβιας κάθειρξης

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Καραχάλιος για Καρυστιανού: «Την έχει μαγέψει η Γρατσία, την έχουν παγιδέψει με τους αστρολογικούς χάρτες»
Βίντεο 13.01.26

Καραχάλιος για Καρυστιανού: «Την έχει μαγέψει η Γρατσία, την έχουν παγιδέψει με τους αστρολογικούς χάρτες»

Επίθεση στην Μαρία Καρυστιανού εξαπέλυσε ο Νίκος Καραχάλιος λέγοντας ότι «έχει χάσει το μέτρο» ότι «λέει συνεχώς ψέματα» και ότι «δεν σκέφτεται λογικά»

Σύνταξη
Σε δίκτυο φορέων για την διαχείριση σοβαρών φαινομένων που απειλούν τα παιδιά εντάχθηκε ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας
Ένωσαν δυνάμεις 13.01.26

Σε δίκτυο φορέων για την διαχείριση σοβαρών φαινομένων που απειλούν τα παιδιά εντάχθηκε ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας

Στο Τοπικό Δίκτυο Φορέων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για την πρόληψη και τη διαχείριση φαινομένων και προβλημάτων που απειλούν τα παιδιά συμμετέχει ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας.

Σύνταξη
«Της άρεσε ο Μπεν Άφλεκ» – Η αποκάλυψη που έκανε ο Ματ Ντέιμον για τη σύζυγό του Λουτσιάνα και τον κολλητό του
Οικογενειακές ιστορίες 13.01.26

«Της άρεσε ο Μπεν Άφλεκ» – Η αποκάλυψη που έκανε ο Ματ Ντέιμον για τη σύζυγό του Λουτσιάνα και τον κολλητό του

Αρκετά χρόνια προτού ο Ματ Ντέιμον συναντήσει τη Λουτσιάνα, όταν εκείνη είχε δει το Good Will Hunting για πρώτη φορά, «σκάλωσε» με τον Μπεν Άφλεκ. Στο τέλος παντρεύτηκε τον κολλητό του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Πιθανό να φύγει ως δανεικός από τη Σπαρτάκ ο Λιβάι Γκαρσία»
Ποδόσφαιρο 13.01.26

«Πιθανό να φύγει ως δανεικός από τη Σπαρτάκ ο Λιβάι Γκαρσία»

Στο ελληνικό πρωτάθλημα έκανε θραύση με την ΑΕΚ, ωστόσο στη Ρωσία τα πράγματα δεν εξελίσσονται το ίδιο καλά για τον Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος φαίνεται πως μετράει μέρες στη Σπαρτάκ Μόσχας.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

