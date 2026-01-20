Δολοφονία στο Αγρίνιο: Βουβός ο πόνος στο τελευταίο «αντίο» στον 50χρονο
Τραγική φιγούρα ο 13χρονος γιος του 50χρονου που δολοφονήθηκε από τα χέρια 44χρονου.
Σε βαρύ κλίμα κηδεύτηκε στο Λιθοβούνι Αγρινίου ο Κώστας Αλεξανδρής, ο 50χρονος πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας που δολοφονήθηκε από πρόσωπο το οποίο, στο παρελθόν, θεωρούνταν αδελφικός του φίλος.
Με τον πόνο βουβό και τα αναπάντητα ερωτήματα να αιωρούνται συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι του χωριού συγκεντρώθηκαν από νωρίς το πρωί της Τρίτης (20.1.2025) στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου για να πουν το τελευταίο αντίο στον πατέρα ενός παιδιού και αγαπητό πρόεδρο της κοινότητας.
Τραγική φιγούρα ο 13χρονος γιος του ο οποίος στην ευαίσθητη αυτή ηλικία βιώνει την αδόκητη απώλεια του πατέρα του, με τον πλέον βίαιο τρόπο και δεν υπάρχουν λόγια παρηγοριάς για να απαλύνουν τον πόνο του. Στο πλευρό του η μητέρα του με έντονο ψυχικό φορτίο αλλά και ο θείος του. Αβάσταχτος ο πόνος και για τη μητέρα του θύματος.
Η σορός του Κώστα Αλεξανδρή έφτασε στον ναό στις 11:30 το πρωί, μέσα σε κλίμα συγκίνησης ενώ στεφάνια στη μνήμη του έστειλαν, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, ο δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου, το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου και ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.
