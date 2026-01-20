DO’S: Ψυχραιμία απαιτεί η οργάνωση των επόμενων σου κινήσεων. Στα επαγγελματικά, πρέπει να κάνεις λίγο πιο συγκεκριμένους τους στόχους σου. Δεν αρκεί μόνο αυτό, βέβαια, καθώς πρέπει και να παραμείνεις ήρεμος και συγκεντρωμένος σε αυτούς, σωστά; Αξιοποίησε όλες τις ευκαιρίες που σου παρουσιάζονται και σήμερα, αλλά και γενικά.

DON’TS: Μην είσαι ούτε ανυπόμονος, αλλά ούτε και παρορμητικός, γιατί έτσι δεν θα μπορέσεις να προχωρήσεις μπροστά και να κάνεις αυτό που πρέπει με ομαλά και σταθερά βήματα. Μην αποκαλύπτεις τα οικονομικά σου σχέδια. Όχι ακόμα. Μη διστάσεις να ξεκινήσεις κάτι το διαφορετικό, το δημιουργικό και- γιατί όχι;- το άκρως ριζοσπαστικό, έτσι;