# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 20.01.2026]
Ημερήσια 20 Ιανουαρίου 2026

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 20.01.2026]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Ψυχραιμία απαιτεί η οργάνωση των επόμενων σου κινήσεων. Στα επαγγελματικά, πρέπει να κάνεις λίγο πιο συγκεκριμένους τους στόχους σου. Δεν αρκεί μόνο αυτό, βέβαια, καθώς πρέπει και να παραμείνεις ήρεμος και συγκεντρωμένος σε αυτούς, σωστά; Αξιοποίησε όλες τις ευκαιρίες που σου παρουσιάζονται και σήμερα, αλλά και γενικά.

DON’TS: Μην είσαι ούτε ανυπόμονος, αλλά ούτε και παρορμητικός, γιατί έτσι δεν θα μπορέσεις να προχωρήσεις μπροστά και να κάνεις αυτό που πρέπει με ομαλά και σταθερά βήματα. Μην αποκαλύπτεις τα οικονομικά σου σχέδια. Όχι ακόμα. Μη διστάσεις να ξεκινήσεις κάτι το διαφορετικό, το δημιουργικό και- γιατί όχι;- το άκρως ριζοσπαστικό, έτσι;

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Προσοχή απαιτούν τα επαγγελματικά, γιατί πρόκειται να συμβούν κάποια ζόρικα σκηνικά εκεί τα οποία σου δημιουργούν ένταση. Πρέπει να το διαχειριστείς όμως. Αυτό είναι γεγονός. Παρατήρησε όλες τις λεπτομέρειες που μπορούν να σε βοηθήσουν να επιλύσεις οτιδήποτε σε απασχολεί ή απλά να προχωρήσεις μπροστά. Γίνε δημιουργικός.

DON’TS: Μη γίνεσαι επίμονος και μην προσπαθείς να προσαρμόσεις τα πάντα, για να ταιριάξουν στα δικά σου πιστεύω. Μην αγνοείς τις συμβουλές που σου δίνουν οι άνθρωποι που εσύ έχεις επιλέξει να απαρτίζουν τον κύκλο σου. Μην είσαι απρόσεκτος γενικώς. Πιο συγκεκριμένα, όμως, αυτό αφορά τα επαγγελματικά. Μην είσαι αρνητικός.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Προσπάθησε να εξηγήσεις με κατανοητά λόγια τι θέλεις πραγματικά, αφήνοντας στην άκρη το πείσμα σου, καθώς αυτό δεν είναι και ο καλύτερος σύμβουλος. Οργάνωσε σωστά τις κινήσεις σου, για να μπορέσεις να προχωρήσεις μπροστά και να αφήσεις πίσω σου καταστάσεις που δεν σε εκφράζουν πια. Αυτό το τελευταίο, κάντο σίγουρα!

DON’TS: Μην αγχώνεσαι, γιατί αυτό σου δημιουργεί μία λανθασμένη αίσθηση, ότι όλα πάνε πιο αργά απ’ ότι όντως πάνε. Αυτό σε κάνει βιαστικό, κάτι που δεν θέλουμε, σωστά; Μην αφήνεις όσα ακούς – κοινός τους εξωτερικούς παράγοντες – να σε πιέζουν ακραία. Μη γίνεις αντιδραστικός και μην κοκορεύεσαι ότι μπορείς να τα κάνεις όλα μόνος σου.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Άφησε τους συναδέλφους σου να σε βοηθήσουν, ώστε να μπορέσεις να βγάλεις άκρη άμεσα και αποτελεσματικά. Δέξου τις συμβουλές που ακούς, δέξου, όμως, και τις αποκαλύψεις που γίνονται – παρά το σοκ που σου προκαλούν – γιατί θα βοηθηθείς ακραία και από τα δύο. Προσάρμοσε τις κινήσεις σου κατάλληλα και με απόλυτη ηρεμία.

DON’TS: Μην παρεξηγείς τα πάντα από αυτά που βλέπεις και μην τα αναλύεις μέσα από ένα υπερβολικό πρίσμα, γιατί καταλήγεις να βγάλεις τα εντελώς λάθος συμπεράσματα. Μην κλείνεις τα αυτιά σου, όταν κάποιος προσπαθεί να σου εκφράσει τις αντιρρήσεις του και μη γίνεσαι αντιδραστικός. Μωρό είσαι; Μην τις φοβάσαι τις αλλαγές που γίνονται.

Λέων

Λέων

DO’S: Εσύ κάνε αυτό που θες κι αυτό που έχεις προγραμματίσει και σε όποιον αρέσει. Σε όποιον δεν αρέσει, αδιαφόρησε και πέρασε έμμεσα τα μηνύματα που θες. Ότι πρέπει να σε αφήσει σε ησυχία δηλαδή! Αξιοποίησε τις ευκαιρίες και τις διευκολύνσεις που υπάρχουν στο επαγγελματικό και στο οικονομικό κομμάτι σήμερα. Ώρα να ξεκινήσεις κάτι νέο.

DON’TS: Μην αντιδράς έντονα, επειδή βλέπεις κι εξετάζεις παραπάνω κάποια κομμάτια των διαπροσωπικών σου σχέσεων. Τόσο καιρό τι έκανες; Αν δεν θέλεις να συζητήσεις για αυτά άμεσα με τους εμπλεκόμενους, τότε μην το κάνεις. Απλά μην τους κοιτάς και με μισό μάτι, έτσι; Μην είσαι πεισματάρης και απότομος, επειδή νιώθεις αδικημένος.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Κανόνισε συναντήσεις, καθώς ή που θα προωθήσεις μία νέα συνεργασία που θέλεις να κλείσεις ή που θα βρεις ευκαιρα, για να δώσεις το πράσινο φως ή να εκφράσεις το ενδιαφέρον σου στο άτομο που έχεις βάλει στο μάτι. Γενικώς, αν χρειαστεί, αναπροσάρμοσε κάποιες από τις κινήσεις που έχεις ήδη κάνει, για να μην πάνε όλα στράφι, σωστά;

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην χαωθείς  λόγω του ότι η μέρα έχει ανατρεπτικό χαρακτήρα, καθώς άλλα οργανώνεις κι άλλα βγαίνουν στη φόρα στην πορεία. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει πως δεν μπορείς να κάνεις όσα θες εσύ – έστω κάποια από αυτά. Μην αρνείσαι να αλλάξεις πορεία και κατεύθυνση. Ειδικά αν θες να σταθεροποιήσεις κάποιες σχέσεις.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Στα ερωτικά, υπάρχουν κάποια έντονα σκηνικά σήμερα, οπότε όπως καταλαβαίνεις, πρέπει εσύ να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου. Έστω να το προσπαθήσεις. Αυτό αν δεν θέλεις να εκτεθείς και να σχολιαστείς αρνητικά, έτσι; Αξιοποίησε τα συναισθήματά σου, για να προχωρήσεις, όμως, μπροστά. Μόνο μπροστά (κι όχι πίσω) θέλουμε γενικώς!

DON’TS: Μην παρασύρεσαι από το πάθος, την ένταση, αλλά και τη γνωστή παρορμητικότητά σου. Μη βαριέσαι να βρεις λύσεις σε όσα σε απασχολούν στα επαγγελματικά ή και στα ερωτικά. Μη διστάσεις να γίνεις λίγο πιο συγκεκριμένος ή να διεκδικήσεις με θάρρος όσα θέλεις. Μη δίνεις περίεργα και διφορούμενα μηνύματα. Μην πέσεις σε διλήμματα.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Με το χαλαρότερο κλίμα της σημερινής ημέρας, μπορείς κι εσύ να δεις τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά σου και σου λύνουν τα χέρια! Μπορείς; Κάνε τις κατάλληλες επικοινωνίες, καθώς αυτές μπορούν να σε ωθήσουν να γίνεις λίγο πιο δημιουργικός. Αξιοποίησε τις διασυνδέσεις σου, προκειμένου να προωθήσεις τα πλάνα σου παραπάνω.

DON’TS: Στα ερωτικά, μην αντιδράσεις με υπερβολικό τρόπο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για αυτού του είδους την συμπεριφορά άλλωστε. Παράλληλα, μην απορρίπτεις τις προτάσεις ή τις ευκαιρίες που σου παρουσιάζονται. Μη γίνεσαι πεισματάρης. Μην συνεχίσεις να εμπλέκεσαι σε καταστάσεις που δεν σε γεμίζουν ή που νιώθεις ότι έχουν κλείσει.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Για να μπορέσεις να κάνεις εύκολα και γρήγορα βήματα, πρέπει να απλοποιήσεις κάποιες καταστάσεις μέσα στο μυαλό σου. Σταμάτα να μπλέκεσαι σε καταστάσεις ή να ασχολείσαι με άτομα που σε πιέζουν ψυχολογικά – συναισθηματικά. Γενικώς τον τομέα αυτόν πρέπει να τον βάλεις σε προτεραιότητα. Όπως επίσης και την σωματική σου υγεία.

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στις συζητήσεις που κάνεις- ειδικά αν είναι διαπραγματεύσεις- γιατί εύκολα χάνεται ο μπούσουλας εκεί. Μην χάσεις την ψυχραιμία σου και μη γίνεις επιθετικός, νομίζοντας πως πρέπει ντε και καλά να αποδείξεις κάτι σε κάποιον. Μην αφήσεις το plan B που έχεις έτοιμο να πάει χαμένο. Μη διστάσεις να κάνεις αλλαγές.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Στα επαγγελματικά, υποστήριξε τις ιδέες σου με έξυπνα και λογικά επιχειρήματα, καθώς αυτό και θα ενισχύσει κατά πολύ την εικόνα που βγάζεις προς τα έξω, αλλά και θα σε βοηθήσει να εδραιωθείς παραπάνω. Γίνε, όμως, ευέλικτος και ανοιχτός στις ιδέες και των απέναντι. Γίνε και παρατηρητικός, ειδικά όσον αφορά τις κινήσεις των άλλων.

DON’TS: Μην αγχώνεσαι τόσο για τα οικονομικά. Αλλά αν δεν μπορείς να το ελέγξεις, τότε μη διστάσεις να περάσεις από κόσκινο ξανά κάποιες ήδη υπάρχουσες συνεργασίες που έχεις ή που διαπραγματεύεσαι. Μη γίνεσαι έντονος λόγω του ότι νιώθεις – έτσι από μόνος σου! – ότι πρέπει να κάνεις κάποιες υποχωρήσεις. Αν δεν θες, δεν το κάνεις!

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Αξιοποίησε την ωφέλιμη μέρα, για να προωθήσεις τα πλάνα σου. Αυτό θα το πετύχεις γρηγορότερα, αν αποφασίσεις να κινηθείς με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Βάλε φαντασία, έμπνευση, δημιουργικότητα, αλλά και πάθος και – πίστεψέ με – όλα θα πάνε υπέροχα! Άκουσε, όμως, και τις ιδέες των απέναντι. Δεν είσαι παντογνώστης!

DON’TS: Μη διστάσεις να δοκιμάσεις νέους τρόπους και νέους δρόμους για πράγματα που δεν προχώρησαν στο παρελθόν. Αυτό αν σε ενδιαφέρει να προχωρήσουν στο τώρα φυσικά! Μην είσαι ανοργάνωτος ή απρόσεκτος στα οικονομικά. Μη γίνεις έντονος, επειδή καίγεσαι να κλείσεις κάποια παλιά κεφάλαια και να ανοίξεις κάποια εντελώς καινούργια.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Αξιοποίησε το θετικό κλίμα και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται, για να δρομολογήσεις όσα πρέπει. Μοιράσου τα προβλήματά σου με φίλους σου, καθώς έχουν να σου προσφέρουν όμορφες λύσεις. Αρκεί, βέβαια, να θέλεις να δεις τις εναλλακτικές που σου παρουσιάζουν τα άτομα αυτά, έτσι; Ανοιχτό μυαλό και καλή διάθεση χρειάζεται η φάση.

DON’TS: Μη γίνεσαι έντονος και μην εκνευριστείς, αν το πρόγραμμα δεν βγει ακριβώς όπως το θες. Λογικά ούτε οι μικρές αλλαγές- τροποποιήσεις είναι εφικτές, οπότε κοίταξε να μην τα χάσεις. Μη γίνεσαι πεισματάρης- it’s not cute! Μην αφήσεις καμιά ευκαιρία να πάει χαμένη – ειδικά αν αφορά πιεστικές καταστάσεις από τις οποίες θέλεις να ξεφύγεις.

