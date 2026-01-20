Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας καλεί τους Ευρωπαίους να επιβληθούν στον «αδύναμο» Τραμπ – «Ρίξτε του γροθιά»
«Φτάνουν οι ευγένειες. Σταματήστε να προσπαθείτε να τον κατευνάσετε. Πολεμήστε τη φωτιά με τη φωτιά», είπε χαρακτηριστικά ο Δημοκρατικός κυβερνήτης για τον Τραμπ
Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, κάλεσε σήμερα (20/1) τους Ευρωπαίους να «επιβληθούν» στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο θέμα της Γροιλανδίας, φτάνοντας στο σημείο να «του ρίξουν γροθιά» για να υποχωρήσει.
Σε ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, ο Νιούσομ χαρακτήρισε τον Τραμπ «αδύναμο» και τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε «να αντιδράσει με σφρίγος».
«Περνιέται για δεξιοτέχνης στην τέχνη της εκμετάλλευσης των αδυναμιών, όμως υποχωρεί όταν τον χτυπούν στο πρόσωπο. Δεν γίνεται να θέλεις και την πίτα ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο. Φτάνουν οι ευγένειες. Σταματήστε να προσπαθείτε να τον κατευνάσετε. Πολεμήστε τη φωτιά με τη φωτιά», είπε χαρακτηριστικά.
America’s allies and business leaders need to understand this:
There’s no diplomacy with Donald Trump.
Get off your knees and grow a spine. pic.twitter.com/epAphL4CYn
— Gavin Newsom (@GavinNewsom) January 20, 2026
«Χτυπήστε τον στο πρόσωπο»
Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας χαρακτήρισε «τρέλα» την επιμονή του Ρεπουμπλικανού προέδρου να αποκτήσει τη Γροιλανδία, όμως δήλωσε ότι ο Τραμπ δεν θα επιχειρούσε να καταλάβει «στρατιωτικά» το νησί.
«Όλη αυτή η ιστορία με τη Γροιλανδία είναι παράλογη και ήρθε η ώρα ο καθένας να αντιληφθεί την κατάσταση, να δείξει αποφασιστικότητα, να επιβληθεί και να μιλούν όλοι με μια φωνή. Χτυπήστε τον στο πρόσωπο», προέτρεψε.
Ο Νιούσομ, που ενδέχεται να θέσει υποψηφιότητα για τις προεδρικές εκλογές του 2028, επικρίνει συχνά και με δριμύτητα τον Τραμπ, κάποιες φορές ενώ βρίσκεται στο εξωτερικό.
Ο Τραμπ πρόκειται να μιλήσει αύριο, Τετάρτη, στο Νταβός, την ώρα που η ΕΕ αναζητά αντίμετρα, αφού απείλησε να επιβάλει επιπρόσθετους δασμούς σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες επειδή έστειλαν στρατεύματα στη Γροιλανδία.
