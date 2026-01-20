newspaper
Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026
Ρωσία: Η Βρετανία δεν πρέπει πλέον να αποκαλείται «Μεγάλη» λέει ο Λαβρόφ
Κόσμος 20 Ιανουαρίου 2026 | 15:55

Ρωσία: Η Βρετανία δεν πρέπει πλέον να αποκαλείται «Μεγάλη» λέει ο Λαβρόφ

Η Βρετανία υποστηρίζει πως η Ρωσία συνιστά απειλή για την Ευρώπη.

Πρωινή ρουτίνα για καλύτερη μεταβολική υγεία και απώλεια λίπους

Πρωινή ρουτίνα για καλύτερη μεταβολική υγεία και απώλεια λίπους

Spotlight

Από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου έχει να υπάρξει αντίστοιχη ένταση σαν αυτή που διανύουμε σε παγκόσμια κλίμακα.

Μετά τις απειλές του αμερικανού προέδρου Τραμπ ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα Τρίτη ότι η Βρετανία δεν πρέπει πλέον να αποκαλείται η Μεγάλη Βρετανία καθώς είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που αποκαλεί τον εαυτό της «Μεγάλη».

Τι είπε ο Λαβρόφ

«Νομίζω πως η Βρετανία θα πρέπει να αποκαλείται απλώς Βρετανία γιατί ‘Μεγάλη Βρετανία’ είναι το μοναδικό παράδειγμα χώρας που αποκαλεί τον εαυτό της ‘Μεγάλη’», είπε ο Λαβρόφ στους δημοσιογράφους καθώς μιλούσε σχετικά με την αποικιοκρατία έπειτα από σχόλια που έκανε για τη Γροιλανδία.

Ο εκπρόσωπός του έδωσε στη συνέχεια τον λόγο για να θέσει ερώτηση στον Ίβορ Μπένετ, τον ανταποκριτή του βρετανικού Sky News: «Χωρίς παρεξήγηση», είπε ο Λαβρόφ.

Ο Λαβρόφ είπε πως ένα άλλο παράδειγμα χώρας που αυτοαποκαλούνταν «μεγάλη» ήταν η «Μεγάλη Σοσιαλιστική Λαϊκή Λιβυκή Αραβική Τζαμαχιρία» υπό τον Μουάμαρ Καντάφι. «Όμως δεν υφίσταται πλέον».

Το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας αποκαλείται συνήθως «Velikobritaniya», ή Μεγάλη Βρετανία, στα ρωσικά.

Την ώρα που οι υπό τον Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκουν να επαναρυθμίσουν τις σχέσεις με τη Μόσχα και να κάνουν τις ΗΠΑ στην ειρήνη ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, στη Βρετανία έχει αποδοθεί το καθεστώς του υπ’αριθμόν ένα δημόσιο εχθρό της Ρωσίας.

Στη ρωσική κρατική τηλεόραση η «Ύπουλη Αλβιώνα», ένας όρος που χρησιμοποιείται συχνά από τους τηλεπαρουσιαστές ειδήσεων, θεωρείται μια δολοπλόκος παγκόσμια δύναμη υπηρεσίες που ανακατεύεται στα παρασκήνια από την Ουάσινγκτον μέχρι το Ιράν σε μια διπρόσωπη προσπάθεια να υπονομεύσει τα συμφέροντα της Ρωσίας σε όλο τον κόσμο.

Η Βρετανία υποστηρίζει πως η Ρωσία συνιστά απειλή για την Ευρώπη. Εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία και η Δύση έχουν κατηγορήσει επανειλημμένα οι μεν τους δε για εκστρατείες κατασκοπείας.

