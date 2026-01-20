Καϊράτ – Μπριζ 1-4: Περίπατος και στο «κυνήγι» της πρόκρισης οι Βέλγοι (vid)

Σπουδαία και εύκολη εκτός έδρας νίκη με 4-1 πέτυχε η Μπριζ επί της Καϊράτ, στο πλαίσιο της έβδομης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Η βελγική ομάδα «καθάρισε» από το πρώτο κιόλας ημίχρονο και πιο συγκεκριμένα σε διάστημα έξι λεπτών, όταν και πέτυχε δύο γκολ κόντρα στην ομάδα από το Καζακστάν.

Με τη νίκη της αυτή, η Μπριζ έφτασε τους εφτά πόντους στην βαθμολογία της διοργάνωσης κι ελπίζει σε πρόκριση στην επόμενη φάση, ενώ η Καϊράτ παρέμεινε στην τελευταία θέση έχοντας έναν μόλις βαθμό.





Ο Στάνκοβιτς ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ στο 32’ και έξι λεπτά αργότερα (38’) ο Βάνακεν πέτυχε το δεύτερο γκολ των φιλοξενούμενων, διαμορφώνοντας το 2-0 για την Μπριζ, που ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν τον έλεγχο του αγώνα και στο δεύτερο ημίχρονο, δημιούργησαν κι άλλες ευκαιρίες πετυχαίνοντας μάλιστα και τρίτο γκολ, με σκόρερ τον Βερμάντ στο 74′. Το 4-0 για την Μπριζ, «έγραψε» ο Μέχελε στο 84′, ενώ το τελικό 1-4 διαμόρφωσε στο 92′ ο Σαντιμπέκοφ.

Το «κλειδί» του ματς:

Η Μπριζ πέτυχε δύο γκολ σε διάστημα έξι λεπτών (32’ και 38’) και κάπου εκεί κρίθηκαν όλα υπέρ της βελγικής ομάδας.

Άλλαξε το ματς:

Το γκολ της Μπριζ στο 32’ διαμόρφωσε νέα δεδομένα στο ματς. Ήταν εμφανές πως αν οι Βέλγοι κατάφερναν να προηγηθούν θα έπαιρναν τη νίκη κι έτσι έγινε.

Ο χειρότερος του γηπέδου:

Η αμυντική γραμμή της Καϊράτ αντιμετώπισε πολλά προβλήματα και δεν μπόρεσε ν’ ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αγώνα.

Ο διαιτητής:

Καλή η διαιτησία του Λιθουανού, Ντονάτας Ρούμσας

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ

–

Σκόρερ: Σαντιμπέκοφ 92′ – Στάνκοβιτς 32’ , Βάνακεν 38’, Βερμάντ 74′, Μέχελε 84′.

ΚΑΪΡΑΤ: Ανάρμπεκοφ, Ταπάλοφ (79′ Στανόγιεφ), Μαρτίνοβιτς, Σορόκιν, Λουίς Μάτα, Ντ. Γκλάζερ (76′ Σαντιμπέκοφ), Κασαμπουλάτ (80′ Αμπίς), Μρίνσκι, Ζορζίνιο (76′ Φίλιο), Γκρόμικο, Εντμίλσον (76′ Βικρουμάνοφ).

ΜΠΡΙΖ: Γιάκερς, Μέχελε, Ορδόνιες, Σάμπε (85′ Σικέτ), Κάρλος Φορμπς (78′ Κάμπελ), Σέις (78′ Μέιγερ), Στάνκοβιτς, Φέτλεσεν, Βανάκεν, Ντιακόν, Βερμάντ (78′ Τρισόλντι).

Η επόμενη αγωνιστική των αντιπάλων: Η Καϊράτ θ’ αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Άρσεναλ στις 28 Ιανουαρίου ενώ η Μπριζ θα υποδεχθεί το ίδιο βράδυ την Μαρσέιγ.