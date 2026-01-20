Η πρώτη αντίδραση Φαραντούρη μετά τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ

Εκτός ΣΥΡΙΖΑ έθεσε, με απόφασή της, η Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος τον ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη. Με ομόφωνη απόφαση, σύμφωνα με πληροφορίες, η Επιτροπή, υπό την προεδρία του Φώτη Κουβέλη, κατέληξε στο πόρισμα ότι ο ευρωβουλευτής «έπαψε να είναι μέλος του κόμματος».

Καταλυτικό ρόλο στην απόφαση αυτή έπαιξαν οι δηλώσεις που είχε κάνει πριν και μετά τη διαγραφή του από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Δήλωση Φαραντούρη

Ο Φαραντούρης, στην πρώτη του δήλωση μετά τη διαγραφή τονίζει: «Συνεχίζω το έργο μου στην Ευρώπη και την Ελλάδα, για τα κόκκινα δάνεια, τους αγρότες μας, την ασφάλεια της πατρίδας μας και την περιφερειακή ανάπτυξη, στο Στρασβούργο σήμερα και όλη την εβδομάδα, στα κέντρα λήψης των αποφάσεων και σε όλη την Ελλάδα κάθε Σαββατοκύριακο. Τα υπόλοιπά αφορούν αυτούς που τ’ αποφάσισαν».

Εκτός ευρωομάδας

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, στις 7 Ιανουαρίου, διέγραψε τον Νικόλα Φαραντούρη από την ευρωομάδα του κόμματος, με την Κουμουνδούρου να του ζητάει να παραδώσει την έδρα.

Αιτία υπήρξαν οι δηλώσεις του ευρωβουλευτή για τον νέο πολιτικό φορέα που ετοιμάζει η Μαρία Καρυστιανού, με τον κ. Φαραντούρη να επισημαίνονει πως «υπάρχει μια όσμωση και μια συναντίληψη για πολύ σημαντικά ζητήματα της δικαιοσύνης και της διαφάνειας».