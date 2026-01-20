Πάτρα: Κλειστά την Τετάρτη τα σχολεία, λόγω της κακοκαιρίας
Ήδη από την κακοκαιρία έχουν προκληθεί προβλήματα στην Πάτρα (πτώσεις δέντρων, διακοπές ρεύματος κ.λπ.). Τα σχολεία θα κλείσουν για προληπτικούς λόγους.
Με νεότερη απόφαση που έλαβε ο Δήμος Πατρέων, κλειστά θα παραμείνουν αύριο Τετάρτη όλα τα σχολεία, λόγω της κακοκαιρίας.
Στην ανακοίνωση του δήμου Πατρέων αναφέρονται τα εξής:
«Λόγω της επιδείνωσης του καιρού, που αναμένεται από σήμερα το βράδυ, με θυελλώδεις ανέμους και μεγάλες ριπές ανέμου και λόγω των ζημιών που έχουν προκληθεί σε ολόκληρη την έκταση του Δήμου (πτώσεις δέντρων, διακοπές ρεύματος κ.λπ.) αναστέλλεται για αύριο Τετάρτη η λειτουργία των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων, δημόσιων και ιδιωτικών».
Πού αλλού θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία
Εκτός από την Πάτρα, κλειστά θα μείνουν την Τετάρτη όλα τα σχολεία της Αττικής λόγω της επερχόμενης κακοκαιρίας, ύστερα από απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά.
Η απόφαση αυτή ελήφθη με στόχο την προστασία των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού από τους κινδύνους που θα μπορούσαν να προκύψουν από τις μετακινήσεις προς και από τα σχολεία, καθώς από το μεσημέρι και μετά προβλέπονται σφοδρές βροχοπτώσεις με υψηλή πυκνότητα.
