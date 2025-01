Τι έβαλες ρε Γιόκιτς; Απίθανο buzzer beater από την άλλη άκρη του παρκέ!

Τα ξημερώματα της Παρασκευής ο Νίκολα Γιόκιτς πραγματοποίησε ακόμη μία μεγαλειώδη παράσταση στα παρκέ του NBA. Ο Σέρβος σούπερ σταρ των Νάγκετς πέτυχε triple-double και οδήγησε το Ντένβερ στη νίκη επί των Κινγκς με 132-123. Εκτός από τις εντυπωσιακές στατιστικές του επιδόσεις, πρόσφερε και ένα ασύλληπτο highlight στο τέλος της τρίτης περιόδου. Πέταξε με το ένα χέρι την μπάλα από την άλλη άκρη του παρκέ και αυτή κατέληξε στο καλάθι των Κινγκς. Το κοινό στην «Ball Arena» δεν μπορούσε να πιστέψει στα μάτια του! Ο Γιόκιτς έμεινε ανέκφραστος. Για τον ίδιο ήταν απλά άλλη μία μέρα στη δουλειά.

Σε δηλώσεις του μετά τον αγώνα σχολίασε με χιούμορ το απίθανο buzzer beater που πέτυχε, αναφέροντας ότι ήξερε ότι η μπάλα θα έμπαινε στο καλάθι. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον κόσμο που τον ψήφισε για να συμμετάσχει στο All-Star Game.

Nikola Jokic full postgame interview on the court, after the Nuggets beat the Kings 132-123. About what was he thinking during his full court shot: «I knew it was going in, so….» pic.twitter.com/MyE3FcB3xA

— MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) January 24, 2025