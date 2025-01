«Δικτάτορα, είσαι ο επόμενος» - Ποιος είναι ο Άχμεντ αλ-Μανσούρ που προκαλεί πονοκέφαλο στον Σίσι

Μέχρι τώρα ο Άχμεντ αλ-Μανσούρ ήταν μια σχετικά άγνωστη φιγούρα, ωστόσο τώρα αποτελεί έναν από τους μεγάλους πονοκεφάλους του Αμπντέλ Φατάχ ελ-Σίσι στην Αίγυπτο.

Όπως αναφέρει το Middle East Eye, o Αιγύπτιος αλ-Μανσούρ έγινε πιο γνωστός μετά την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ-Άσαντ στη Συρία.

Ο αλ-Μανσούρ που ξεκίνησε να πολεμά ενάντια στον Άσαντ το 2013, τώρα σχεδόν καθημερινά ποστάρει στα social media μηνύματα που καλούν τον Σίσι να παραιτηθεί μετά από 12 χρόνια στην εξουσία.

Ο ίδιος χρησιμοποιεί τη φράση «Δικτάτορα, είσαι ο επόμενος», ένα σλόγκαν που θυμίζει αυτό των διαδηλώσεων στη Συρία το 2011 ενάντια στον Άσαντ («Είναι η σειρά σου, γιατρέ»).

«Η κατάσταση τρόμου στην οποία μας έχει βάλει ο Σίσι να ζούμε απαιτεί την πρωτοβουλία μας να αναζωπυρώσουμε την επανάσταση», δήλωσε ο αλ-Μανσούρ σε βίντεο που αναρτήθηκε πρόσφατα στο Χ.

Όπως αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ και λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οργάνωση που έχει δημιουργήσει ο αλ-Μανσούρ ονομάζεται «Κίνημα των Επαναστατών της 25ης Ιανουαρίου.

🇪🇬Ahmed al-Mansour, an Egyptian national in HTS has formed a new Islamist movement with the stated goal of toppling Egypt’s President #Sisi, following the fall of #Assad in #Syria last month🧵

Egypt is the largest Arab country with more than 100 million people – any development… pic.twitter.com/v1sBkWf4JY

