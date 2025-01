«Στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ ο Λέναρντ Μαλόνι» (pic)

Σε νέο μεταγραφικό σενάριο εμπλέκεται ο ΠΑΟΚ, με τον Φλόριαν Πλάτενμπεργκ να τον συνδέει με τον μέσο της Χάιντενχαϊμ, Λέναρντ Μαλόνι. Συγκεκριμένα, ο Γερμανός δημοσιογράφος σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο «X», τονίζει πως οι Θεσσαλονικείς είναι από τις ομάδες που έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για τον Αμερικανό.

Όπως επισημαίνει ο Πλάτενμπεργκ, ο Μαλόνι αναμένεται να αποχωρήσει από τον γερμανικό σύλλογο στο μεταγραφικό παράθυρο του Ιανουαρίου, με το συμβόλαιο του παίκτη να ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι. Σύμφωνα πάντα με το ίδιο δημοσίευμα, ο 25χρονος έχει προξενήσει το ενδιαφέρον τόσο της Μπέρμινγκχαμ από την Αγγλία, όσο και από τρεις ομάδες της Bundesliga που σύντομα αναμένεται αν καταθέσουν επίσημη πρόταση.

