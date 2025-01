Η κατάσταση στην Ευρώπη είναι «σταθερή» με την εξαίρεση της Μολδαβίας μετά την διακοπή από την 1η Ιανουαρίου της διαμετακόμισης του ρωσικού φυσικού αερίου μέσω της Ουκρανίας, ανακοίνωσε η πολωνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η κατάσταση είναι σταθερή σε όλα τα κράτη μέλη (της ΕΕ) που προσφεύγουν στα χειμερινά αποθέματα και στις εισαγωγές από τρίτες χώρες διασφαλίζοντας σταθερή προσφορά στους καταναλωτές», δήλωσε εκπρόσωπος της πολωνικής προεδρίας.

«Δεν έχει παρατηρηθεί καμία αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου», πρόσθεσε.

Ωστόσο, οι τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου έφθασαν την Τρίτη το συμβολικό όριο των 50 ευρώ ανά μεγαβατώρα, για πρώτη φορά εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο, και διατηρήθηκαν σε αυτό το επίπεδο και σήμερα.

Σε ό,τι αφορά την περισσότερο ανησυχητική κατάσταση στην Μολδαβία, η πολωνική προεδρία κάλεσε τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης να ενισχύσουν την υποστήριξη και τον συντονισμό τους με τις αρχές του Κισινάου για να αποφευχθούν ελλείψεις.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Moldova faces a security crisis after Russian gas supplies to pro-Russian separatist region of Transdniestria were cut off, Prime Minister Dorin Recean said.

Gas flows via Ukraine halted in late 2024 as Kyiv ceased dealings with Moscow. Recean warned this could empower… pic.twitter.com/Znu4YwbPjh

— International Monitor (@intmonitor) January 3, 2025