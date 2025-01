Ολυμπιακός: Το ταξίδι στο Κάουνας και η συνάντηση Μπαρτζώκα-Τρινκιέρι (vid)

Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε χτες (1/1) για την Λιθουανία, εκεί όπου απόψε (2/1, 20:00) θα αντιμετωπίσει την Ζαλγκίρις, για την 19η αγωνιστική της Euroleague, στο πρώτο ματς των Πειραιωτών για το 2025, με την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ να δημοσιεύει σήμερα πλάνα από το ταξίδι των Πειραιωτών.

Στο βίντεο που αναρτήθηκε στα επίσημα social media της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ, φαίνεται το ταξίδι της αποστολής, ενώ τα αυτόγραφα και οι φωτογραφίες κατά την αναχώρηση αλλά και την άφιξη στο Κάουνας, είχαν την… τιμητική τους.

Παράλληλα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας και ο προπονητής των γηπεδούχων, Αντρέα Τρινκιέρι, είχαν θερμό εναγκαλισμό όταν συναντήθηκαν στο γήπεδο της Ζαλγκίρις, όπως και πρώην συμπαίκτες των δύο ομάδων.

From Greece ✈ to 📍Lithuania with our fans by our side and good friends 😊 waiting for us in Kaunas! @_iggy_braz @bczalgiris #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/SOaS9paBoZ

— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) January 2, 2025