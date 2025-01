Ολυμπιακός: Εκτός 12άδας ο Λαρεντζάκης για το παιχνίδι με την Ζαλγκίρις (pic)

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για την πρώτη του «μάχη» για το 2025, με τους Πειραιώτες να φιλοξενούνται σε λίγη ώρα (20:00) από τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας για την 19η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας επέλεξε να αφήσει εκτός από την τελική 12άδα του αγώνα τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη, συμπεριλαμβάνοντας από την άλλη κανονικά τον Νέιθαν Μένσα, που μετά το ντεμπούτο του στο πρωτάθλημα θα αγωνιστεί κατά πάσα πιθανότητα για πρώτη φορά και στην Ευρώπη με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Ζάλγκιρις: Γουόκερ, Φρανσίσκο, Μπραζντέικις, Γκιεντράιτις, Μπιρούτις, Σμάιλαγκιτς, Μίτσελ, Ντάνστον, Μάνεκ, Μπουτκεβίτσιους, Σιρβίντις, Ουλάνοβας.

Ολυμπιακός: Γουόκαπ, Γκος, Βιλντόσα, Φαλ, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μένσα, Μιλουτίνοφ, ΜακΚίσικ, Φουρνιέ.

Θυμίζουμε πως για τη Λιθουανία δεν έχει ταξιδέψει και ο Ναζ Μήτρου Λονγκ, που έμεινε εκτός λόγω στομαχικών διαταραχών.

Όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο από την λιθουανική ομάδα, ο αγώνας είναι sold out.

«Ένα υπέροχο ξεκίνημα στην νέα χρονιά – ένα sold out στη «Zalgirio Arena» που υποδέχεται τον Ολυμπιακό!», ανέφερε η λιθουανική ομάδα.

A great start to the new year – a soldout at @ZalgirioArena welcoming Olympiacos Piraeus on the court! 🔥 pic.twitter.com/xFWWiuCX5G

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) January 2, 2025