Με λάμψη και σόου πυροτεχνημάτων υποδέχτηκε ο πλανήτης το 2025. Από την Ανατολή στη Δύση, οι χώρες η μία μετά την άλλη καλωσόρισαν τη νέα χρονιά με ελπίδα, αισιοδοξία και προσδοκίες για ειρήνη.

Στη Νέα Υόρκη, συνώνυμο των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς, η μπάλα πέφτει και ο ουρανός της πόλης, που δεν κοιμάται ποτέ, πλημμυρίζει με αμέτρητα κομφετί.

Η σφαίρα πέντε τόνων με κρύσταλλο Waterford που αναβοσβήνει με περισσότερα από 30.000 LED κατεβαίνει στον πυθμένα ενός ειδικά σχεδιασμένου κονταριού, καθώς μπαίνει το 2025 και πυροτεχνήματα φωτίζουν τον νυχτερινό ουρανό. H κάθοδος της διάσημης σφαίρας σηματοδοτεί το πέρασμα στη νέα χρονιά.

Εκατομμύρια Νεοϋορκέζοι και τουρίστες, που έχουν συγκεντρωθεί στην περίφημη Times Square, ανταλλάσσουν φιλιά και εύχονται «καλή χρονιά» υπό τους ήχους του Φρανκ Σινάτρα και του «New York, New York». «Ήθελα αληθινά να ζήσω αυτή την εμπειρία. Στη Νέα Υόρκη, είναι μια φορά στη ζωή σου», λέει η Τζένιφερ Λόπες, μια Δομινικανή που ζει σε προάστιο της πόλης.

Η φαντασμαγορική αλλαγή του χρόνου στο κέντρο του Μανχάταν αποτελεί παράδοση που κρατάει από το 1907 και αποτελεί όνειρο ζωής για πολλούς. Κάθε παραμονή Πρωτοχρονιάς εκατομμύρια κόσμου, αψηφώντας συχνά το κρύο, συγκεντρώνεται στη διάσημη πλατεία για να δουν την πτώση της New Year’s Eve Ball.

Εδώ και εβδομάδες η Νέα Υόρκη έχει στολιστεί με χιλιάδες φώτα, εντυπωσιακές βιτρίνες και γιορτινές διακοσμήσεις, δημιουργώντας μια μαγευτική ατμόσφαιρα. Την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου έφτασαν στην Times Square τα ψηφία του νέου έτους. Οι γιγάντιοι αριθμοί «2025», ύψους 7 ποδιών, διακοσμούν πλέον την πλατεία και μαγνητίζουν τα βλέμματα, με τους επισκέπτες να φωτογραφίζονται μπροστά τους.

2025 HAS ARRIVED in Times Square! 🌟 The famous 7-foot-tall Numerals have arrived in NYC thanks to the #KiaEV9. See 2025 for yourself on the plazas through Dec 22, before they make their way to the top of @OneTimesSq to light up the night at midnight on #NewYearsEve 🪩 @Kia #2025 pic.twitter.com/hBbDrm4I27

— Times Square (@TimesSquareNYC) December 18, 2024