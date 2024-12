H Νέα Υόρκη έχει «φορέσει» τα γιορτινά της και είναι έτοιμη να υποδεχθεί το 2025. Η αλλαγή του χρόνου στην περίφημη Times Square είναι μια μοναδική εμπειρία, με την πόλη που δεν κοιμάται ποτέ να μεταμορφώνεται σε ένα φωτεινό τόπο γιορτής.

Η φαντασμαγορική αλλαγή του χρόνου στο κέντρο του Μανχάταν αποτελεί παράδοση που κρατάει από το 1907 και αποτελεί όνειρο ζωής για πολλούς. Κάθε παραμονή Πρωτοχρονιάς, περίπου ένα εκατομμύριο κόσμος, αψηφώντας συχνά το κρύο, συγκεντρώνεται στη διάσημη πλατεία για να δει την πτώση της New Year’s Eve Ball, της μπάλας της Πρωτοχρονιάς, και να υποδεχτεί τον καινούργιο χρόνο.

Ήδη από τις προηγούμενες εβδομάδες η Νέα Υόρκη έχει στολιστεί με χιλιάδες φώτα, εντυπωσιακές βιτρίνες και γιορτινές διακοσμήσεις, δημιουργώντας μια μαγευτική ατμόσφαιρα, ενώ αυτές τις ημέρες οι προετοιμασίες για την μεγάλη πρωτοχρονιάτικη γιορτή κορυφώνονται.

Την Τετάρτη (18/12) έφτασαν στην Times Square τα ψηφία του νέου έτους. Οι γιγάντιοι αριθμοί «2025», ύψους 7 ποδιών, διακοσμούν την πλατεία και μαγνητίζουν τα βλέμματα, με τους επισκέπτες να φωτογραφίζονται μπροστά τους και να ανυπομονούν για την 31η Δεκεμβρίου.

2025 HAS ARRIVED in Times Square! 🌟 The famous 7-foot-tall Numerals have arrived in NYC thanks to the #KiaEV9. See 2025 for yourself on the plazas through Dec 22, before they make their way to the top of @OneTimesSq to light up the night at midnight on #NewYearsEve 🪩 @Kia #2025 pic.twitter.com/hBbDrm4I27

— Times Square (@TimesSquareNYC) December 18, 2024