Πόσα χριστουγεννιάτικα δέντρα νομίζετε ότι χωράνε μέσα σε ένα σπίτι; Η απάντηση δεν είναι ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία αλλά… 605.

Η μαγεία κρύβεται πίσω από την απλή λευκή πόρτα του σπιτιού στο Ρίντελν της βορειοδυτικής Γερμανίας.

Η οικογένεια Τζερόμιν κατέγραψε παγκόσμιο ρεκόρ για τον μεγαλύτερο αριθμό στολισμένων χριστουγεννιάτικων δέντρων σε ένα μέρος.

Όπως επιβεβαίωσε το Record Institute for Germany (RID), με 120.000 στολίδια, 50.000 φωτάκια και 605 δέντρα, το σπίτι είναι γεμάτο από λάμψη και χρώμα και μυρίζει Χριστούγεννα όσα κανένα άλλο, τουλάχιστον από πλευράς στολισμού.

Τα 605 δέντρα γεμίζουν ολόκληρο το σπίτι εκτός από δύο υπνοδωμάτια. Μάλιστα, υπάρχουν δέντρα ακόμη και στο μπάνιο.

Ο πατέρας, Τόμας Τζέρομιν δεν κρύβει την αγάπη του για τη διακόσμηση την περίοδο των Χριστουγέννων και όπως αποκαλύπτει βρίσκει τη διαδικασία «χαλαρωτική».

«Νομίζω ότι είναι πραγματικά υπέροχο όταν όλα τα πράγματα είναι τοποθετημένα εδώ γύρω και λάμπουν», λέει με νόημα.

«Υπάρχει πάντα ένα δωμάτιο κάπου ή ένα σημείο ή μια γωνία ή ταβάνια ή τοίχοι», τονίζει η Σούζαν Τζέρομιν , εξηγώντας πώς κατάφεραν να χωρέσουν τόσα πολλά δέντρα στο σπίτι τους.

Σημειώνεται ότι η οικογένεια Τζέρομιν είχε ήδη σπάσει το ίδιο ρεκόρ έξι φορές στο παρελθόν.

Πέρυσι, είχε στολίσει 555 δέντρα. «Είναι ωραίο όταν ανάβουν όλα και τρομερό όταν σβήνουν», αναφέρει η Σούζαν Τζέρομιν.

Το ζευγάρι των Γερμανών το 2021 είχε στήσει 444 χριστουγεννιάτικα δέντρα στο σπίτι του, με 10.000 στολίδια και 300 σειρές από νεραϊδάκια.

