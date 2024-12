Η εφημερίδα, η μπάλα κι ένας οραματιστής: Όσα έκαναν την Times Square της Νέας Υόρκης «πρωτεύουσα» της Πρωτοχρονιάς

Η Νέα Υόρκη το 1904 ήταν μια πόλη που βρισκόταν στο κατώφλι τεράστιων αλλαγών – και, όπως ήταν φυσικό, πολλές από αυτές τις αλλαγές γεννήθηκαν στους πολυσύχναστους δρόμους της Times Square. Δύο καινοτομίες που θα μεταμόρφωναν πλήρως το σταυροδρόμι του κόσμου έκαναν το ντεμπούτο τους το 1904: το άνοιγμα της πρώτης γραμμής του μετρό της πόλης και ο πρώτος εορτασμός της παραμονής της Πρωτοχρονιάς στην Times Square.

Αυτό το εναρκτήριο γλέντι σηματοδότησε τα επίσημα εγκαίνια της νέας έδρας της εφημερίδας The New York Times. Ο ιδιοκτήτης της εφημερίδας, ο Γερμανοεβραίος μετανάστης Άντολφ Οχς, είχε ασκήσει πιέσεις στην πολιτεία (με επιτυχία) ώστε να μετονομαστεί η πλατεία Longacre, η συνοικία που περιέβαλε τη νέα έδρα της εφημερίδας, προς τιμήν του διάσημου εντύπου (ένα σύγχρονο άρθρο στους New York Times ανέφερε ότι ο πρόεδρος της εταιρείας ταχείας μεταφοράς Interborough, Όγκουστ Μπέλμοντ, πρότεινε την αλλαγή).

H τελετή ρίψης της μπάλας

Ο εντυπωσιακός Times Tower, ο οποίος βρίσκονταν στην διασταύρωση της 7ης Λεωφόρου, του Μπρόντγουεϊ και της 42ης Οδού, ήταν εκείνη την εποχή το δεύτερο ψηλότερο κτίριο του Μανχάταν.

Το εμβληματικό κτίριο αποτέλεσε το επίκεντρο μιας πρωτοφανούς πρωτοχρονιάτικης γιορτής. Ο Οχς δεν λυπήθηκε τα έξοδα προκειμένου να εξασφαλίσει ένα μεγαλειώδες πάρτι. Ένα ολοήμερο φεστιβάλ κορυφώθηκε με μια επίδειξη πυροτεχνημάτων που εκτοξεύτηκαν από τη βάση του πύργου, και τα μεσάνυχτα ο ήχος των επευφημιών και των κρότων μπορούσε να ακουστεί, όπως λέγεται, μέχρι το Croton-on-Hudson.

Η περιγραφή της εορταστικής βραδιάς από τους New York Times δίνει μια εκστατική εικόνα: «Από τη βάση μέχρι τον θόλο η γιγαντιαία κατασκευή ήταν αναμμένη – ένας πυρσός για να εγκαινιάσει το νέο έτος…».

Η εκδήλωση σημείωσε τέτοια επιτυχία που η Times Square αντικατέστησε αμέσως την εκκλησία Trinity Church του Lower Manhattan ως το μέρος στη Νέα Υόρκη για να καλωσορίσει κανείς το νέο έτος.

Δύο χρόνια αργότερα, η πόλη απαγόρευσε τα πυροτεχνήματα – αλλά ο Οχς δεν πτοήθηκε. Κανόνισε να κατεβάσει μια μεγάλη, φωτισμένη μπάλα από σίδερο και ξύλο βάρους επτακοσίων κιλών από τον ιστό της σημαίας του πύργου ακριβώς τα μεσάνυχτα για να σηματοδοτήσει το τέλος του 1907 και την έναρξη του 1908.

Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων του 1907-1908, οι σερβιτόροι στα μυθικά «lobster palaces» και σε άλλα πολυτελή εστιατόρια στα ξενοδοχεία γύρω από την Times Square εφοδιάστηκαν με καπέλα που λειτουργούσαν με μπαταρίες και έφεραν το «1908», οι οποίοι ήταν φτιαγμένοι από μικροσκοπικούς λαμπτήρες. Τα μεσάνυχτα, όλοι «γύριζαν τα καπέλα τους» για να καλωσορίσουν το νέο έτος ενώ παράλληλα έκανε την εμφάνιση του το «1908» που κοσμούσε τον Times Square Tower.

«I Love New York»

Το 1920, μια μπάλα 400 κιλών κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από σφυρήλατο σίδηρο αντικατέστησε την αρχική. Το 1955, την θέση της σιδερένιας μπάλας πήρε μια άλλη η οποία ήταν φτιαγμένη από αλουμίνιο και είχε βάρος 150 κιλά. Αυτή η εκδοχή παρέμεινε αμετάβλητη μέχρι τη δεκαετία του 1980, όταν οι κόκκινοι λαμπτήρες και η προσθήκη ενός πράσινου στελέχους μετέτρεψαν τη μπάλα σε μήλο για την καμπάνια μάρκετινγκ «I Love New York» από το 1981 έως το 1988. Μετά από επτά χρόνια, η παραδοσιακή λευκή μπάλα με τους λευκούς λαμπτήρες επέστρεψε για να φωτίζει τον ουρανό πάνω από την Times Square.

Για τις ανάγκες του έτους 2000, η μπάλα επανασχεδιάστηκε πλήρως. Η κρυστάλλινη μπάλα συνδύασε την τελευταία λέξη της τεχνολογίας φωτισμού με τα πιο παραδοσιακά υλικά, θυμίζοντάς στους Νεοϋορκέζους το παρελθόν τους καθώς ατένιζαν το μέλλον και την αρχή μιας νέας χιλιετίας.

Σήμερα, η παραμονή της Πρωτοχρονιάς στην Times Square αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο. Κάθε χρόνο, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να συγκεντρώνονται γύρω από τον πύργο, γνωστό πλέον ως One Times Square, και να περιμένουν επί ώρες στο κρύο για την περίφημη τελετή ρίψης της μπάλας.

Ενός λεπτού σιγή

Το υπερθέαμα λαμβάνει χώρα στην Times Square κάθε χρόνο από το 1907, με εξαίρεση το 1942 και το 1943, όταν η τελετή διακόπηκε λόγω του πολέμου.

Παρ’ όλα αυτά, τα πλήθη εξακολουθούσαν να συγκεντρώνονται στην Times Square εκείνα τα χρόνια και να υποδέχονται το νέο έτος με ενός λεπτού σιγή, ακολουθούμενο από το χτύπημα των καμπανών από φορτηγά που ήταν σταθμευμένα στη βάση του πύργου – μια αναδρομή στις παλαιότερες γιορτές στην εκκλησία Trinity Church, όπου τα πλήθη συγκεντρώνονταν για να «γιορτάσουν το παλιό, να υποδεχθούν το νέο».

*Mε πληροφορίες από: Timessquarenyc | Κεντρική φωτογραφία θέματος: New York Public Library