Με ενθουσιασμό και ελπίδα για καλύτερες ημέρες και ειρήνη στις χώρες που δοκιμάζονται από πολέμους υποδέχτηκε ο πλανήτης την Πρωτοχρονιά.

Το νησί Κιριμπάτι ήταν το πρώτο κράτος που γιόρτασε την έλευση του 2025 (στις 12:00 ώρα Ελλάδος την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς), ενώ τελευταία θα αλλάξει χρόνο η Νήσος Μπέικερ (σήμερα στις 14:00 ώρα Ελλάδος) μια ακατοίκητη επικράτεια των ΗΠΑ.

Από το Σίδνεϊ ως το Ρίο ντε Ζανέιρο, περνώντας από τη Δαμασκό ή το Παρίσι, ο κόσμος γιόρτασε τον ερχομό του νέου χρόνου με τα απαραίτητα πυροτεχνήματα, έπειτα από μια χρονιά που σηματοδοτήθηκε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τη θορυβώδη επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και νέες ανατροπές στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία.

Το νέο έτος καλωσόρισαν πρώτες οι χώρες του Νότιου Ειρηνικού Ωκεανού, με τη Νέα Ζηλανδία να κάνει αλλαγή του χρόνου 18 ώρες πριν από τη ρίψη της μπάλας στην Times Square στη Νέα Υόρκη.

Στο Σίδνεϊ, που αποκαλείται και «παγκόσμια πρωτεύουσα του νέου έτους», συγκεντρώθηκαν περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι για να γιορτάσουν την έλευση του 2025. Τα πολύχρωμα πυροτεχνήματα εκτοξεύτηκαν από τη γέφυρα του λιμανιού και πέρα από τον κόλπο. Ο βρετανός αστέρας της ποπ Ρόμπι Γουίλιαμς τραγούδησε μαζί με το πλήθος.

Στη Νότια Κορέα, οι εορτασμοί περιορίστηκαν ή ακυρώθηκαν κατά τη διάρκεια μιας περιόδου εθνικού πένθους μετά τη συντριβή της πτήσης της Jeju Air την Κυριακή στο Muan, από την οποία σκοτώθηκαν 179 άνθρωποι.

Στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης συνέρευσε πλήθος κόσμου για να απολεύσει τις ζωντανές μουσικές παραστάσεις και τα σόου με πυροτεχνήματα.

Στη Βομβάη χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκε στον πολυσύχναστο παραλιακό δρόμο της πόλης με θέα την Αραβική Θάλασσα. Στη Σρι Λάνκα, οι άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε βουδιστικούς ναούς για να ανάψουν λαμπάδες πετρελαίου και θυμιατά και να προσευχηθούν.

Στο Ντουμπάι, χιλιάδες παρακολούθησαν ένα σόου πυροτεχνημάτων στον ψηλότερο ουρανοξύστη του κόσμου, Burj Khalifa.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στη Νέα Υόρκη γιόρτασαν υπό δυνατή βροχή την έναρξη του 2025 καθώς περίμεναν την κάθοδο της διάσημης φωτισμένης σφαίρας των πέντε τόνων που σηματοδοτεί την Πρωτοχρονιά και το πέρασμα στο νέο έτος.

«Ήθελα αληθινά να ζήσω αυτή την εμπειρία. Είναι μια φορά στη ζωή σου», λέει η Τζένιφερ Λόπες, μια Δομινικανή που ζει σε προάστιο της πόλης.

Μετά την περιφέρεια της Ασίας – Ειρηνικού που άνοιξε το χορό της 31ης Ιανουαρίου, οι εορτασμοί συνεχίστηκαν στη Μέση Ανατολή, την Ευρώπη και την Αμερική.

Την ώρα που σήμαναν μεσάνυχτα στη Βραζιλία, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι ούρλιαξαν από χαρά στην παραλία της Κοπακαμπάνα στο Ρίο ντε Ζανέιρο, όπου παρακολούθησαν ένα εντυπωσιακό θέαμα πυροτεχνημάτων και μια συναυλία σχεδόν δύο ωρών που έδωσαν τα θρυλικά αδέλφια Καετάνο Βελόζο και Μαρία Μπεθάνια, μεταξύ άλλων καλλιτεχνών.

Πέντε μήνες μετά την ευφορία των Ολυμπιακών Αγώνων, το Παρίσι φόρεσε και πάλι τα καλά του και άναψε όλα τα φώτα του για το πέρασμα στη νέα χρονιά. Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, τα περίφημα Σανζ-Ελιζέ, όπου η κυκλοφορία των οχημάτων είχε απαγορευθεί και δεκάδες κατάφωτα δένδρα άστραφταν κατά μήκος της.

«Πέρασα μια πολύ καλή χρονιά 2024. Και θα ήθελα όλες οι χρονιές να είναι σαν το 2024!», είπε ενθουσιασμένος ο Μαρκ Κοπέλς, ένας Βέλγος που χόρευε ξέφρενα στα παρισινά λιθόστρωτα.

Στη Βρετανία, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στις όχθες του Τάμεση στο Λονδίνο για να θαυμάσουν το εντυπωσιακό σόου με τα πυροτεχνήματα, όμως η κακοκαιρία προκάλεσε τη ματαίωση εκδηλώσεων σε άλλες πόλεις, κυρίως στο Εδιμβούργο.

Today, I address all those who value Ukraine, cherish their state, and lovingly call it “Mine.” Those who cannot imagine themselves without Ukraine, no matter where they are. All those who have been fighting for it – so steadfastly and so bravely – for more than 1,000 days.

This… pic.twitter.com/T0sxFmR7Jw

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 31, 2024