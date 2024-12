Είναι πολύ μπροστά… – Το νησί που ζει ήδη στο 2025

Μόλις πέρασε 12:00 στην Ελλάδα και το νησιωτικό έθνος Κιριμπάτι στην Ωκεανία είναι πλέον η πρώτη χώρα στον κόσμο που μπήκε στο νέο έτος, 2025.

Η χώρα αποτελείται από 33 νησιά ή Ατόλες και καταλαμβάνει μια τεράστια περιοχή στον ισημερινό Ειρηνικό Ωκεανό, που εκτείνεται σχεδόν 4.000 χιλιόμετρα από ανατολικά προς δυτικά και πάνω από 2.000 χιλιόμετρα από βορρά προς νότο.

Οι πρώτοι κάτοικοι των νησιών ήταν οι Μικρονήσιοι. Τα νησιά ανακαλύφθηκαν το 1765 από τον Άγγλο θαλασσοπόρο Τζον Μπάιρον ενώ από το 1892 έγιναν βρετανικό προτεκτοράτο. Κατά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο τα νησιά κατελήφθησαν από τους Ιάπωνες και απελευθερώθηκαν το 1943 από τους Συμμάχους μετά τη μάχη της Ταράουα.

Το Κιριμπάτι απέκτησε την ανεξαρτησία του στις 12 Ιουλίου του 1979.

Συμπληρώνονται 20 χρόνια από τότε που άλλαξαν τη ζώνη ώρας πέρα από τη διεθνή γραμμή ημερομηνίας, γεγονός που οδήγησε σε ένα ασυνήθιστο γεγονός: η παραμονή της Πρωτοχρονιάς του Κιριμπάτι το 1994 γιορτάστηκε στις 30 Δεκεμβρίου.

Με βάση τον επανασχεδιασμό της Διεθνούς Γραμμής Ημερομηνίας, το 1995, το Κιριμπάτι είναι η πιο ανατολική χώρα στον κόσμο και ήταν το πρώτο κράτος που υποδέχθηκε το έτος 2000 και τη νέα χιλιετία.

Το νησί Καρολίνα, όχι συμπτωματικά, μετονομάστηκε σε Νήσο της Χιλιετίας (Millennium Island).

Kiritimati Atoll, part of the beautiful island nation of Kiribati, is the first place on Earth to welcome 2025! This Pacific paradise, known as Christmas Island, consists of 33 atolls scattered across a vast area of the equatorial Pacific Ocean.

