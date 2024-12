Η αεράμυνα στην Ουκρανία, στην πρωτεύουσα της χώρας το Κίεβο, απέκρουσε ρωσική αεροπορική επίθεση νωρίς το πρωί της Τρίτης 21 Δεκεμβρίου, ανακοίνωσε η στρατιωτική διοίκηση της πόλης.

Αυτόπτες μάρτυρες του Reuters ανέφεραν αρκετές εκρήξεις στην πρωτεύουσα, αφού η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε απειλή για πυραύλους σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με αρχικές πληροφορίες, συντρίμμια πυραύλου έπεσαν σε ιδιωτικό κτίριο σε μια από τις συνοικίες της πρωτεύουσας, ανέφερε η στρατιωτική διοίκηση της πόλης στο Telegram.

Δεν σημειώθηκε πυρκαγιά ή ζημιές, καθώς και δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα, πρόσθεσε.

❗In one of the districts of Kyiv region, a private residential building was partially destroyed as a result of today’s russian terrorist attack! A civilian woman got injured!! Civilians once again 😡!!! @IntlCrimCourt #RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/2LYCrPnvbd

