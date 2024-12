Ουκρανική επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα προκάλεσε νωρίς το πρωί πυρκαγιά, ενώ διαπιστώθηκε επίσης διαρροή σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στη Σμαλένσκ, στο δυτικό τμήμα της ρωσικής επικράτειας, γνωστοποίησε ο περιφερειάρχης, χωρίς να αναφερθεί σε θύματα.

«Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας του ρωσικού υπουργείου Άμυνας απώθησαν επίθεση ουκρανικών drones στην περιοχή Γιάρτσεβα», κάπου τριακόσια χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Ουκρανία, σημείωσε ο Βασίλι Ανόχιν μέσω Telegram.

«Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, το κουφάρι ενός από τα drones κατέπεσε στον περίβολο εγκατάστασης αποθήκευσης πετρελαίου, κάτι που προκάλεσε «διαρροή καυσίμου» και «πυρκαγιά», πρόσθεσε.

Overnight explosions sounded over Russia’s Tula, Smolensk and Orel According to Russian media, the Shcheglovsky Val defense company in Tula, which manufactures Pantsir-S surface-to-air missile systems and also upgrades armored vehicles, was attacked. pic.twitter.com/ZUdU5YmDYi — NEXTA (@nexta_tv) January 21, 2024

Russian Telegram channels report a fire on an oil depot in Smolensk region of Russia after a drone attack. pic.twitter.com/0tH1wFgRua — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 31, 2024

Overnight, Ukrainian attack drones successfully struck a large Russian fuel storage depot in Smolensk Oblast. The facility is violently burning, as Russian forces struggle to get the fire under control. pic.twitter.com/7G7zlXOZFO — OSINTtechnical (@Osinttechnical) December 31, 2024

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων αποτιμούν την κατάσταση, συμπλήρωσε ο κ. Ανόχιν, χωρίς να κάνει λόγο για θύματα.

Συνολικά, 68 ουκρανικά UAVs καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας από τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα, ανάμεσά τους 10 στη Σμαλένσκ, που γειτονεύει με τη Λευκορωσία, σύμφωνα με τον ημερήσιο απολογισμό του υπουργείου Άμυνας στη Μόσχα.

Ανταπαντώντας στους συχνούς βομβαρδισμούς της Μόσχας, το Κίεβο εξαπολύει σχεδόν καθημερινά πλέον επιδρομές με drones, ιδίως εναντίον στρατιωτικών και ενεργειακών στόχων, στο ρωσκό έδαφος.

Στα μέσα Δεκεμβρίου, η Ουκρανία ανακοίνωσε πως έπληξε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη ρωσική περιφέρεια Αριόλ. Οι τοπικές αρχές επιβεβαίωσαν πως έγινε «μαζική επίθεση» με drones.