Ο Ράιαν Ρέινολντς «μίλησε»: Η αινιγματική ανάρτηση μετά τη μήνυση της Μπλέικ Λάιβλι για σεξουαλική παρενόχληση

Τις τελευταίες ημέρες όλα τα φώτα του Χόλιγουντ είναι στραμμένα πάνω στην Μπλέικ Λάιβλι. Η γνωστή ηθοποιός, την περασμένη Παρασκευή κατέθεσε μήνυση εναντίον του σκηνοθέτη και συμπρωταγωνιστή της ταινίας «It Ends With Us», κατηγορώντας τον για σεξουαλική παρενόχληση.

Μέσα σε αυτό το διάστημα δεκάδες είναι οι καλλιτέχνες που έχουν πάρει θέση στην υπόθεση και έχουν στηρίξει την Μπλέικ Λάιβλι. Μόνο ο σύζυγός της Ράιαν Ρέινολντς είχε ακολουθήσει τον δρόμο της «σιωπής» – μια σιωπή που έσπασε πριν από λίγες ώρες, ωστόσο θα έλεγε κανείς ότι η ανάρτησή του ήταν περισσότερο αινιγματική.

Ο 48χρονος σούπερ σταρ της μεγάλης οθόνης αποφάσισε να μην μιλήσει για τη σύζυγό του και τη μήνυση, αλλά να στηρίξει τη φιλανθρωπική οργάνωση «Sick Kids Hospital». Ίσως στο μοναδικό σημείο που δείχνει πως νιώθει είναι όταν αναφέρει ότι το βίντεο γυρίστηκε σε μια περίοδο που δεν είχε όρεξη να φορέσει τη στολή (σ.σ. του Deadpool).

View this post on Instagram A post shared by Ryan Reynolds (@vancityreynolds)

Η λογική λέει ότι μέσα στο επόμενο διάστημα θα στηρίξει δημοσίως τη Μπλέικ Λάιβλι, ωστόσο μέχρι τότε κρατάει μακριά από εκείνον τα φώτα της δημοσιότητας.

Οι σταρ στο πλευρό της Μπλέικ Λάιβλι

Πολλοί είναι οι σταρ που έχουν δείξει την υποστήριξή τους προς τη Μπλέικ Λάιβλι μετά τη μήνυση-βόμβα που κατέθεσε εναντίον του ηθοποιού και σκηνοθέτη του It Ends With Us Τζάστιν Μπαλντόνι.

Οι συμπρωταγωνίστριες της στην ταινία «Ένα μπλου τζιν για τέσσερις» Αμέρικα Φερέρα, Άμπερ Ρόουζ Τάμπλιν και Αλέξις Μπλέντελ δημοσίευσαν μια κοινή επιστολή στο Instagram υποστηρίζοντας τη μακροχρόνια «φίλη και αδελφή» τους στη «μάχη» της εναντίον του Τζέισον Μπαλντόνι.

View this post on Instagram A post shared by E! News (@enews)

Η Κόλιν Χούβερ, η συγγραφέας του [It Ends With Us», εξέφρασε επίσης την υποστήριξή της στη Μπλέικ Λάιβλι, όπως και ο σκηνοθέτης Πολ Φέιγκ, ο οποίος συνεργάστηκε μαζί της στο «A Simple Favor».