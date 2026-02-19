Λούκας Γιώρκας: Η πρεμιέρα με φίλους σε μουσική σκηνή του Πειραιά

Ο αγαπημένος τραγουδιστής Λούκας Γιώρκας έκανε πρεμιέρα στο «Koukoutsi Restaurant» και συγκέντρωσε πλήθος επώνυμων καλεσμένων και εκλεκτών φίλων του.

Λούκας Γιώρκας: Η λαμπερή πρεμιέρα

Με τη χαρακτηριστική του χροιά και τη σκηνική του αυτοπεποίθηση, ο αγαπημένος καλλιτέχνης παρουσίασε ένα πρόγραμμα γεμάτο επιτυχίες και ένταση, δημιουργώντας από τα πρώτα λεπτά μια ατμόσφαιρα γιορτής που παρέσυρε τους πάντες.

Στο πλευρό του, η Λίνα Αλατζίδου, ο Γιάννης Γιαννατσής και η Εμμανουέλα Λάμπη που έδωσαν τον δικό τους παλμό στη σκηνή, συνθέτοντας ένα εκρηκτικό μουσικό σχήμα που ισορροπεί ανάμεσα στη διασκέδαση και το καλό λαϊκό τραγούδι.

Ο Λούκας Γιώρκας υπόσχεται – σε όσους βρεθούν τις Κυριακές στον Πειραιά -μοναδικές μουσικές στιγμές γεμάτες συναίσθημα, κέφι για ένα μοναδικό λαϊκό γλέντι.

Σε ένα elegant σκηνικό με προσεγμένη αισθητική, signature γεύσεις και premium γαστρονομικές προτάσεις για τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους, το «Koukoutsi Restaurant» απέδειξε πως ξέρει να μετατρέπει το κυριακάτικο μεσημέρι σε εμπειρία υψηλών προδιαγραφών.

Μετά τη sold out πρεμιέρα, ο Λούκας Γιώρκας δίνει πλέον σταθερό ραντεβού κάθε Κυριακή μεσημέρι, καθιερώνοντας το πιο hot live του Πειραιά, ενώ κάθε Παρασκευή και Σάββατο παρουσιάζουν ένα εκρηκτικό πρόγραμμα ο Κώστας Καραφώτης και η Ματθαία Σπιταδάκη.