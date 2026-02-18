magazin
Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου της κόρης του Τόμι Λι Τζόουνς
Fizz 18 Φεβρουαρίου 2026, 13:00

Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου της κόρης του Τόμι Λι Τζόουνς

Περίπου 1.5 μήνα μετά τον θάνατό της, οι Αρχές του Σαν Φρανσίσκο έκαναν γνωστή την αιτία θανάτου της κόρης του Τόμι Λι Τζόουνς.

Φροίξος Φυντανίδης
ΕπιμέλειαΦροίξος Φυντανίδης
A
A
Vita.gr
Nordic diet: Η διατροφή που «αγαπά» τον πλανήτη και την υγεία σου

Nordic diet: Η διατροφή που «αγαπά» τον πλανήτη και την υγεία σου

Spotlight

Με τον χειρότερο τρόπο «μπήκε» το 2026 για τον Τόμι Λι Τζόουνς. Λίγες ώρες μετά τον ερχομό του νέου έτους, η κόρη του Βικτόρια βρέθηκε νεκρή από τις Αρχές του Σαν Φρανσίσκο στο πολυτελές ξενοδοχείο Fairmont, σκορπώντας τη θλίψη στον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη USA TODAY Life (@usatodaylife)

Από τότε πολλά γράφτηκαν και ακούστηκαν για τη ζωή της 34χρονης, αλλά και για το παρελθόν της. Τώρα, περίπου 1.5 μήνα μετά, η Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Σαν Φρανσίσκο έκανε γνωστή την αιτία θανάτου της Βικτόρια.

Όπως αναφέρετε στο έγγραφο, ο θάνατός της προήλθε από τις τοξικές επιδράσεις της κοκαΐνης και χαρακτηρίστηκε ως «ατύχημα από υπερβολική δόση».

Ποια ήταν η Βικτόρια Τζόουνς

Η Βικτόρια Τζόουνς γεννήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 1991. Έως τα δέκα της χρόνια είχε πραγματοποιήσει το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στην ταινία Men in Black II, ενώ μέσα στα επόμενα χρόνια έκανε κάποιες guest εμφανίσεις σε σειρές και ταινίες, όπως το One Tree Hill και το The Three Burials of Melquiades Estrada.

Ωστόσο η Βικτόρια Τζόουνς δεν ασχολήθηκε ποτέ επαγγελματικά με τον χώρο του θεάματος. Τα τελευταία χρόνια συνόδευε το πατέρα της σε διάφορες πρεμιέρες και κινηματογραφικά events, ωστόσο δεν είχε καταφέρει να αποφύγει τα προβλήματα με τον νόμο.

Κατά το παρελθόν είχε συλληφθεί αρκετές φορές -ακόμα και για κατοχή ναρκωτικών-, ενώ πριν από μερικούς μήνες είχε εμπλακεί σε ένα βίαιο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας, με έναν άνδρα να την κατηγορεί για επίθεση μετά από έντονο καυγά που αφορούσε στη χρήση ουσιών.

Πριν από δύο χρόνια ο Τόμι Λι Τζόουνς είχε υποβάλει αίτηση σε δικαστήριο της Καλιφόρνια σε μια προσπάθεια να προστατεύσει την κόρη του μέσω μιας προσωρινής επιτροπείας. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ εκείνη την περίοδο η Βικτόρια βρισκόταν σε νοσοκομείο για 14ήμερη ψυχιατρική παρακολούθηση, αφού οι Αρχές έκριναν ότι θα μπορούσε να αποτελέσει κίνδυνο για τον εαυτό της ή για άλλους.

