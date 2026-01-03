Τόμι Λι Τζόουνς: Νέες μαρτυρίες για τα αίτια θανάτου της 34χρονης κόρης του – Το μοιραίο ρεβεγιόν, η κοκαΐνη και οι δαίμονες
Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τις συνθήκες θανάτου της 34χρονης κόρης του Τόμι Λι Τζόουνς που βρέθηκε νεκρή τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς
Η είδηση του θανάτου της κόρης του σταρ Τόμι Λι Τζόουνς, Βικτόρια, σε ηλικία μόλις 34 ετών, σόκαρε το Χόλιγουντ που υποδέχθηκε τη νέα χρονιά με ακόμη μια οικογενειακή τραγωδία μετά τους Ράινερ.
Λίγες ώρες μετά τον αιφνίδιο θάνατό της κόρης του ηθοποιού, νέες πληροφορίες ρίχνουν φως στα αίτια της τραγωδίας.
Σύμφωνα με το ΤΜΖ που επικαλείται αστυνομικές πηγές, όταν οι διασώστες έφτασαν στο πολυτελές ξενοδοχείο Φέρμοντ του Σαν Φρανσίσκο τα ξημερώματα της Πέμπτης, η εικόνα που αντίκρισαν ήταν σοκαριστική.
Η κυάνωση στα χείλη και τα νύχια της Τζόουνς ήταν και η πρώτη ισχυρή ένδειξη για τις αρχές ότι πρόκειται για θάνατο από υπερβολική δόση ναρκωτικών ουσιών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μια γυναίκα που βρισκόταν στον χώρο επιβεβαίωσε ότι η Βικτόρια έκανε χρήση κοκαΐνης καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.
View this post on Instagram
Το χρονικό της τραγωδίας και οι δαίμονες
Η Βικτόρια Τζόουνς δεν ήταν μόνη της εκείνο το βράδυ. Συνοδευόταν από μια ομάδα τριών ή τεσσάρων ατόμων, οι οποίοι ανέφεραν στις αρχές πως είχαν συγκεντρωθεί στο συγκεκριμένο σημείο για να γιορτάσουν την έλευση του νέου έτους.
Η γιορτινή ατμόσφαιρα όμως διακόπηκε απότομα γύρω στις τρεις τα ξημερώματα, όταν κλήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία του Σαν Φρανσίσκο για ένα επείγον ιατρικό περιστατικό.
Παρά τις προσπάθειες των διασωστών που έσπευσαν στο σημείο να της προσφέρουν πρώτες βοήθειες, η Τζόουνς διαπιστώθηκε νεκρή επί τόπου στον 14ο όροφο ξενοδοχείου Fairmont στο Σαν Φρανσίσκο.
@nypostParamedics pronounced a woman, identified by TMZ’s sources as Victoria Jones, dead on arrival, the outlet said.♬ original sound – New York Post | News
Η σχέση της 34χρονης με τις ουσίες δεν ήταν κάτι καινούργιο. Η Βικτόρια Τζόουνς είχε απασχολήσει επανειλημμένα τις αρχές στο παρελθόν, έχοντας στο ενεργητικό της συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών, όπου και η ίδια είχε παραδεχθεί τη χρήση κοκαΐνης.
Μάλιστα, λίγους μήνες πριν από το θάνατό της, είχε εμπλακεί σε ένα βίαιο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας, με έναν άνδρα να την κατηγορεί για επίθεση μετά από έντονο καυγά που αφορούσε στη χρήση ουσιών.
«Σεβαστείτε την ιδιωτικότητα μας»
@theldnstandard Tommy Lee Jones’s daughter Victoria was found dead at a luxury San Francisco hotel aged 34, with newly emerged details adding further uncertainty around the circumstances of her death. A guest on the 14th floor alerted staff in the early hours of New Year’s Day after seeing her on the ground and believing she might be “drunk”, according to the Daily Mail. #TheLondonStandard #fyp #victoriajones #tommyleejones #newyears #worldnews ♬ original sound – The Standard
Η οικογένειά της, σε μια λιτή ανακοίνωση, ευχαρίστησε το κοινό για τη συμπαράσταση, ζητώντας παράλληλα τον σεβασμό των δύσκολων στιγμών που περνά.
«Είμαστε ευγνώμονες για τα μηνύματα συμπαράστασης, τις σκέψεις και τις προσευχές. Παρακαλούμε σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Σας ευχαριστούμε» διαβάζει η δήλωση που υπογράφει η οικογένεια των Τζόουνς.
Η Βικτόρια Κάφκα Τζόουνς ήταν το μικρότερο παιδί του Τόμι Λι Τζόουνς και της πρώην συζύγου του, Κίμπερλι Κάφλεϊ.
Γεννήθηκε το 1991, πέντε χρόνια πριν από τη λήξη του 15ετούς γάμου των γονιών της.
Σε νεαρή ηλικία είχε συμμετάσχει σε κινηματογραφικές παραγωγές και τηλεοπτικά πρότζεκτ, κυρίως στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ωστόσο τα τελευταία χρόνια είχε επιλέξει να απομακρυνθεί από τη δημοσιότητα.
Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται.
