Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
02.01.2026 | 08:34
Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα, σούπερ μάρκετ και τράπεζες σήμερα – Οι εξαιρέσεις
Θρήνος για τον Τόμι Λι Τζόουνς: Νεκρή σε πολυτελές ξενοδοχείο βρέθηκε η 34χρονη κόρη του τις πρώτες ώρες του 2026
Κόσμος 02 Ιανουαρίου 2026 | 09:16

Θρήνος για τον Τόμι Λι Τζόουνς: Νεκρή σε πολυτελές ξενοδοχείο βρέθηκε η 34χρονη κόρη του τις πρώτες ώρες του 2026

Μια από τις χειρότερες στιγμές της ζωής του βιώνει ο σταρ του Χόλιγουντ Τόμι Λι Τζόουνς, καθώς η 34χρονη κόρη του Βικτόρια βρέθηκε νεκρή τις πρώτες ώρες του 2026.

Θρήνος για τον Τόμι Λι Τζόουνς και την πρώην σύζυγό του Κίμπερλι Κλόλεϊ, καθώς η κόρη τους Βικτώρια βρέθηκε νεκρή σε πολυτελές ξενοδοχείο τις πρώτες ώρες του 2026.

Όπως έκανε γνωστό η Πυροσβεστική του Σαν Φρανσίσκο, στις 2.52 τα ξημερώματα της 1ης Δεκεμβρίου ανταποκρίθηκε σε κλήση για ιατρική βοήθεια στο γνωστό ξενοδοχείο Fairmont. Ωστόσο, όταν έφτασαν στο δωμάτιο διαπίστωσαν ότι η γυναίκα ήταν νεκρή. Αμέσως κλήθηκε η Αστυνομία αλλά και ο ιατροδικαστής του Σαν Φρανσίσκο.

«Μια λευκή γυναίκα, περίπου 30 ετών βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε δωμάτιο ξενοδοχείου. Παρά τις προσπάθειες της ιατρικής ομάδας, η γυναίκα ήταν νεκρή» ανέφερε μια πηγή στην Daily Mail, επιβεβαιώνοντας ότι η γυναίκα ήταν η Βικτόρια Τζόουνς.

Έως αυτή τη στιγμή δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια θανάτου της 34χρονης κόρης του Τόμι Λι Τζόουνς.

Ποια ήταν η Βικτόρια Τζόουνς

Η Βικτόρια Τζόουνς γεννήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 1991. Έως τα δέκα της χρόνια είχε πραγματοποιήσει το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στην ταινία Men in Black II, ενώ μέσα στα επόμενα χρόνια έκανε κάποιες guest εμφανίσεις σε σειρές και ταινίες, όπως το One Tree Hill και το The Three Burials of Melquiades Estrada.

Η Βικτόρια στο Men in Black II.

Ωστόσο η Βικτόρια Τζόουνς δεν ασχολήθηκε ποτέ επαγγελματικά με τον χώρο του θεάματος. Τα τελευταία χρόνια συνόδευε το πατέρα της σε ουκ ολίγες πρεμιέρες και κινηματογραφικά events.

// Κεντρική φωτογραφία: Ο Τόμι Λι Τζόουνς με την Βικτόρια (αριστερά) και τη σύζυγό του Ντον Λόρελ το 2005. (EPA / Francisco Gonzalez-Calderón)

Business
Ενέργεια: Συγκέντρωση της αγοράς και επενδύσεις δισεκατομμυρίων φέρνει το 2026

Ενέργεια: Συγκέντρωση της αγοράς και επενδύσεις δισεκατομμυρίων φέρνει το 2026

Αγορά: Μπαίνουν τα κομμάτια του παζλ για την νέα Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή 

Αγορά: Μπαίνουν τα κομμάτια του παζλ για την νέα Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή 

Η βιομηχανία του «σκοτεινού τουρισμού»: Γιατί οι νέοι επισκέπτονται τόπους καταστροφής;
Όλα για τα likes; 02.01.26

Η βιομηχανία του «σκοτεινού τουρισμού»: Γιατί οι νέοι επισκέπτονται τόπους καταστροφής;

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι νέοι ταξιδιώτες επισκέπτονται τόπους στους οποίους έλαβαν χώρα πόλεμοι και κάθε είδους καταστροφή. Ο «σκοτεινός τουρισμός» στα... καλύτερα του

Σύνταξη
Ο Tyler, the Creator έχει ενθουσιαστεί με το κινηματογραφικό του ντεμπούτο – «Μια βουτιά με τα μούτρα σε κάτι καινούργιο»
Νέο κεφάλαιο 02.01.26

Ο Tyler, the Creator έχει ενθουσιαστεί με το κινηματογραφικό του ντεμπούτο – «Μια βουτιά με τα μούτρα σε κάτι καινούργιο»

Ο γνωστός μουσικός Tyler, the Creator δοκίμασε τις υποκριτικές του δυνατότητες με έναν ρόλο έκπληξη στο Marty Supreme, ως στενός φίλος του Τιμοτέ Σαλαμέ.

Σύνταξη
Juliane Koepcke: Έπεσε από τα 10.000 πόδια μετά από πτώση αεροπλάνου και επέζησε μόνη στη ζούγκλα
Ως εκ θαύματος 01.01.26

Το κορίτσι που «έπεσε» από τον ουρανό - Πώς η Juliane Koepcke επέζησε στη ζούγκλα μετά από πτώση αεροπλάνου

Οι πιθανότητες επιβίωσης μετά από ένα αεροπορικό δυστύχημα είναι μικρές. Όμως, για τη 17χρονη τότε Juliane Koepcke, η πτώση από ύψος 10.000 ποδιών ήταν μόνο η αρχή μιας απίστευτης ιστορίας επιβίωσης.

Ίλντα Τόσκα
Ίλντα Τόσκα
Unboxing όπως εθισμός: Η οικονομία της ντοπαμίνης στην υπηρεσία του κέρδους
Απεξάρτηση 01.01.26

Unboxing όπως εθισμός: Η οικονομία της ντοπαμίνης στην υπηρεσία του κέρδους

Ψυχίατροι προειδοποιούν για το νέο εθισμό σε συσκευασία δώρου όσο η οικονομία της ντοπαμίνης φέρνει δισεκατομμύρια κέρδη σε κολοσσούς που εργαλειοποιούν τον νευροδιαβιβαστή της καλής διάθεσης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το έθιμο που ξεκίνησε Έλληνας μετανάστης το 1920 – Στον Καναδά κάποιοι καλωσορίζουν το νέο έτος με βουτιές στα παγωμένα νερά
Πρωτοχρονιά 01.01.26

Το έθιμο που ξεκίνησε Έλληνας μετανάστης το 1920 – Στον Καναδά κάποιοι καλωσορίζουν το νέο έτος με βουτιές στα παγωμένα νερά

Ο Peter Pantages, ένας Έλληνας που μετανάστευσε στο Καναδά το 1920, ξεκίνησε εν αγνοία του, ένα έθιμο το οποίο ενώνει χειμερινούς κολυμβητές στον Καναδά μέχρι και σήμερα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Στο «Marty Supreme» ο Τιμοτέ Σαλαμέ είναι ένα original παιδί του δρόμου – Οι ουλές, οι χαρακιές και οι φακίδες
Νέα Υόρκη 01.01.26

Στο «Marty Supreme» ο Τιμοτέ Σαλαμέ είναι ένα original παιδί του δρόμου – Οι ουλές, οι χαρακιές και οι φακίδες

Η ταινία «Marty Supreme» διαδραματίζεται το 1952 και ο Τιμοτέ Σαλαμέ πρωταγωνιστεί ως ένας μικροαπατεώνας που καταπιάνεται με το πινκ πονγκ σε μια προσπάθεια να γίνει επιτυχημένος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ολική επαναφορά της παλιάς φρουράς – Το νέο teaser του Avengers: Doomsday είναι αφιερωμένο στην επιστροφή του Thor
Έρχεται 01.01.26

Ολική επαναφορά της παλιάς φρουράς – Το νέο teaser του Avengers: Doomsday είναι αφιερωμένο στην επιστροφή του Thor

Τι κι αν πρέπει να περιμένουμε μέχρι τον Δεκέμβριο του 2026 για να δούμε στις σκοτεινές αίθουσες το Avengers: Doomsday; Η Marvel μας έδωσε μια μικρή δόση από την επερχόμενη υπερπαραγωγή της.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση ο Γουίλ Σμιθ – «Ήταν μια τραυματική εμπειρία»
Νέα προβλήματα 02.01.26

Κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση ο Γουίλ Σμιθ – «Ήταν μια τραυματική εμπειρία»

Με μια ακόμα νομική διαμάχη υποδέχθηκε το 2026 ο Γουίλ Σμιθ, καθώς μουσικός κατηγορεί τον σταρ του Χόλιγουντ και την εταιρεία του για σεξουαλική παρενόχληση.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ένα μήνα εκτός δράσης ο Βαλαντσιούνας στους Νάγκετς
NBA 02.01.26

Ένα μήνα εκτός δράσης ο Βαλαντσιούνας στους Νάγκετς

Η ατυχία χτύπησε την πόρτα των Ντένβερ Νάγκετς, αφού όπως διαπιστώθηκε, ο τραυματισμός του Γιόνας Βαλαντσιούνας θα τον κρατήσει εκτός δράσης για τον επόμενο μήνα, όπως ακριβώς συνέβη και με τον Νίκολα Γιόκιτς.

Σύνταξη
Shops Closed on January 2, Banks Remain Open
English edition 02.01.26

Shops Closed on January 2, Banks Remain Open

Although January 2 is not an official public holiday, most retail stores across Greece are closed for annual inventory checks, while banks operate as normal and supermarket schedules vary

Σύνταξη
Πέθανε ο 23χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά τα ξημερώματα σε τροχαίο στο Μαρκόπουλο
Τραγωδία 02.01.26

Πέθανε ο 23χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά τα ξημερώματα σε τροχαίο στο Μαρκόπουλο

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε όταν το όχημα του 23χρονου κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε στις προστατευτικές μπάρες

Σύνταξη
Επεισοδιακό ρεβεγιόν για ζευγάρι – Ξυλοκόπησαν 43χρονο για σεξουαλική παρενόχληση – Τρεις συλλήψεις
Σχηματίστηκε δικογραφία 02.01.26

Επεισοδιακό ρεβεγιόν για ζευγάρι - Ξυλοκόπησαν 43χρονο για σεξουαλική παρενόχληση - Τρεις συλλήψεις

Ο 43χρονος διασκέδαζε στο ίδιο μπαρ με το ζευγάρι, όταν προσέγγισε την 20χρονη με ανάρμοστο τρόπο και τα πράγματα ξέφυγαν - Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη και των τριών

Σύνταξη
Το τρομερό σερί του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα
Euroleague 02.01.26

Το τρομερό σερί του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα

Ο Ολυμπιακός έχει χτίσει ένα απίθανο σερί νικών επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα τα τελευταία χρόνια, ενώ συνολικά υπέρ του -και με μεγάλη διαφορά- είναι η παράδοση των αναμετρήσεων με τους «πράσινους» στην κορυφαία διοργάνωση.

Σύνταξη
Οι βουλευτίνες της Ιαπωνίας αγωνίζονται για περισσότερες τουαλέτες – Δύο καμπίνες, 73 γυναίκες, μια μεγάλη ουρά
Πρόοδος; 02.01.26

Οι βουλευτίνες της Ιαπωνίας αγωνίζονται για περισσότερες τουαλέτες - Δύο καμπίνες, 73 γυναίκες, μια μεγάλη ουρά

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαΐτσι, γνωστή και ως «Γιαπωνέζα Θάτσερ», διεκδικεί καλύτερες εγκαταστάσεις για τις γυναίκες, ώστε να ανταποκρίνονται στην αυξημένη εκπροσώπησή τους στο ιαπωνικό κοινοβούλιο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ανόητος ο Πούτιν; Γιατί οι Ρώσοι άφησαν όρθιες τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας
Τι άλλαξε; 02.01.26

Ανόητος ο Πούτιν; Γιατί οι Ρώσοι άφησαν όρθιες τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας

Τι άλλαξε και μέσα στο 2025 οι Ρώσοι κατάφεραν ότι -φαίνεται πως- δεν μπόρεσαν τα προηγούμενα τρία χρόνια: Αποφασιστικά πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές του Κιέβου.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Νέο επιτελικό αλαλούμ με την προπληρωμένη κάρτα: Γιορτές με άδειες τσέπες έκαναν οι εποχικοί εργαζόμενοι
Καταγγελία ΠΟΕΕΤ 02.01.26

Νέο επιτελικό αλαλούμ με την προπληρωμένη κάρτα: Γιορτές με άδειες τσέπες έκαναν οι εποχικοί εργαζόμενοι

Γιορτές με άδειες τσέπες έκαναν χιλιάδες εποχικοί εργαζόμενοι, περιμένοντας μάταια την καταβολή του δώρου και επιδόματος ανεργίας μέσω προπληρωμένης κάρτας. Τι καταγγέλλει η ΠΟΕΕΤ

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κραν Μοντανά: Συγκλονίζει η μαρτυρία 19χρονου – «Είδα ανθρώπους να πεθαίνουν μπροστά στα μάτια μου»
Κόσμος 02.01.26

Κραν Μοντανά: Συγκλονίζει η μαρτυρία 19χρονου – «Είδα ανθρώπους να πεθαίνουν μπροστά στα μάτια μου»

Ο 19χρονος φοιτητής ήταν αυτούς που έσπευσαν να βοηθήσουν τους διασώστες στο φλεγόμενο μπαρ στο θέρετρο Κραν Μοντανά, τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς - Μια νύχτα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, όπως λέει

Εύη Δαλίπη
Εύη Δαλίπη
Κωνσταντινούπολη: «Δεν θα σιωπήσουμε, δεν θα ξεχάσουμε» – Μαζική διαδήλωση για τη Γάζα
«Free Palestine» 02.01.26

«Δεν θα σιωπήσουμε, δεν θα ξεχάσουμε» - Μαζική διαδήλωση για τη Γάζα στην Κωνσταντινούπολη

Μισό εκατομμύριο κόσμου συγκεντρώθηκε στην Κωνσταντινούπολη παρά το έντονο κρύο για να κάνει πορεία μέχρι τη Γέφυρα του Γαλατά και να διαμηνύσει ότι δεν θα ξεχάσει τη Γάζα και τους Παλαιστινίους

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ορατές και αόρατες κόντρες για τα ψηφοδέλτια, η νέα «φρουρά» στελεχών και οι προκριματικές του Δούκα
Πολιτική Γραμματεία 02.01.26

ΠΑΣΟΚ: Ορατές και αόρατες κόντρες για τα ψηφοδέλτια, η νέα «φρουρά» στελεχών και οι προκριματικές του Δούκα

Η διαδικασία κατάρτισης των ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ έχει αρχίσει να κινείται - έστω και άτυπα - με τις πρώτες ορατές αλλά και υπόγειες αντιπαραθέσεις να κάνουν την εμφάνισή τους στο εσωτερικό της Χαριλάου Τρικούπη. Στελέχη της νέας γενιάς, που ήδη έχουν ρόλο στο κόμμα, ετοιμάζονται να διεκδικήσουν και βουλευτική έδρα, την ώρα που οι εσωκομματικές ισορροπίες δοκιμάζονται από παρεμβάσεις, δημοσκοπήσεις και την πρόταση Δούκα για προκριματικές κάλπες.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα, σούπερ μάρκετ και τράπεζες σήμερα – Οι εξαιρέσεις
Οι εξαιρέσεις 02.01.26

Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα, σούπερ μάρκετ και τράπεζες σήμερα

Η δεύτερη μέρα του χρόνου δεν είναι επίσημη αργία, αλλά τα καταστήματα κάνουν απογραφή - Για τα σούπερ μάρκετ, οι καταναλωτές θα πρέπει να ελέγχουν το ωράριο του καταστήματος της περιοχής τους

Σύνταξη
Γιατί η Αταλάντα δείχνει τον δρόμο στο ιταλικό ποδόσφαιρο
Ποδόσφαιρο 02.01.26

Γιατί η Αταλάντα δείχνει τον δρόμο στο ιταλικό ποδόσφαιρο

Εννέα συνεχόμενες χρήσεις με κέρδη, 231 εκατ. ευρώ θετικό αποτέλεσμα από το 2016 και μια στρατηγική που επανεπενδύει κάθε ευρώ σε παίκτες και υποδομές, αποδεικνύοντας ότι η βιωσιμότητα μπορεί να συμβαδίσει με την κορυφή.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
