Θρήνος για τον Τόμι Λι Τζόουνς: Νεκρή σε πολυτελές ξενοδοχείο βρέθηκε η 34χρονη κόρη του τις πρώτες ώρες του 2026

Θρήνος για τον Τόμι Λι Τζόουνς και την πρώην σύζυγό του Κίμπερλι Κλόλεϊ, καθώς η κόρη τους Βικτώρια βρέθηκε νεκρή σε πολυτελές ξενοδοχείο τις πρώτες ώρες του 2026.

Όπως έκανε γνωστό η Πυροσβεστική του Σαν Φρανσίσκο, στις 2.52 τα ξημερώματα της 1ης Δεκεμβρίου ανταποκρίθηκε σε κλήση για ιατρική βοήθεια στο γνωστό ξενοδοχείο Fairmont. Ωστόσο, όταν έφτασαν στο δωμάτιο διαπίστωσαν ότι η γυναίκα ήταν νεκρή. Αμέσως κλήθηκε η Αστυνομία αλλά και ο ιατροδικαστής του Σαν Φρανσίσκο.

Tommy Lee Jones’ daughter, Victoria, 34, found dead at ritzy San Francisco hotel on New Year’s Day pic.twitter.com/odYtY2UBuH — Huey K. Bridgeforth (@hkb73) January 2, 2026

«Μια λευκή γυναίκα, περίπου 30 ετών βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε δωμάτιο ξενοδοχείου. Παρά τις προσπάθειες της ιατρικής ομάδας, η γυναίκα ήταν νεκρή» ανέφερε μια πηγή στην Daily Mail, επιβεβαιώνοντας ότι η γυναίκα ήταν η Βικτόρια Τζόουνς.

Έως αυτή τη στιγμή δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια θανάτου της 34χρονης κόρης του Τόμι Λι Τζόουνς.

Ποια ήταν η Βικτόρια Τζόουνς

Η Βικτόρια Τζόουνς γεννήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 1991. Έως τα δέκα της χρόνια είχε πραγματοποιήσει το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στην ταινία Men in Black II, ενώ μέσα στα επόμενα χρόνια έκανε κάποιες guest εμφανίσεις σε σειρές και ταινίες, όπως το One Tree Hill και το The Three Burials of Melquiades Estrada.

Ωστόσο η Βικτόρια Τζόουνς δεν ασχολήθηκε ποτέ επαγγελματικά με τον χώρο του θεάματος. Τα τελευταία χρόνια συνόδευε το πατέρα της σε ουκ ολίγες πρεμιέρες και κινηματογραφικά events.

// Κεντρική φωτογραφία: Ο Τόμι Λι Τζόουνς με την Βικτόρια (αριστερά) και τη σύζυγό του Ντον Λόρελ το 2005. (EPA / Francisco Gonzalez-Calderón)