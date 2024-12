Μπλέικ Λάιβλι εναντίον Μπαλντόνι: Όλοι όσοι τη στηρίζουν στο δράμα που δεν έχει τελειωμό

Μια λεγεώνα από stars έχει δείξει την υποστήριξη του προς στη Μπλέικ Λάιβλι μετά τη μήνυση-βόμβα που κατέθεσε εναντίον του ηθοποιού και σκηνοθέτη του It Ends With Us Τζάστιν Μπαλντόνι.

Η Μπλέικ Λάιβλι, 37, κατηγόρησε τον Τζάστιν Μπαλντόνι, 40, για σεξουαλική παρενόχληση και για «συντονισμένη προσπάθεια να καταστρέψει τη φήμη της».

Μετά τη δημοσιοποίηση της αγωγής, πολλοί διάσημοι και συνεργάτες της Μπλέικ Λάιβλι έχουν υπερασπιστεί την ηθοποιό.

Οι συμπρωταγωνίστριες της στην ταινία Ένα μπλου τζιν για τέσσερις (Sisterhood of the Travelling pants), Αμέρικα Φερέρα, Άμπερ Ρόουζ Τάμπλιν και Αλέξις Μπλέντελ δημοσίευσαν μια κοινή επιστολή στο Instagram υποστηρίζοντας τη μακροχρόνια «φίλη και αδελφή» τους στη «μάχη» της εναντίον του Τζέισον Μπαλντόνι.

«Ως φίλες και αδελφές της Μπλέικ για περισσότερα από 20 χρόνια, στεκόμαστε μαζί της με αλληλεγγύη καθώς αντεπιτίθεται στην εκστρατεία που διεξάγεται για να καταστρέψει τη φήμη της», διαβάζει η κοινή δήλωση.

«Σε όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων του It Ends With Us, την είδαμε να παίρνει το θάρρος να διεκδικήσει έναν ασφαλή χώρο εργασίας για την ίδια και τους συναδέλφους της στο πλατό, και είμαστε τρομοκρατημένοι όταν διαβάζουμε τα στοιχεία μιας προμελετημένης και εκδικητικής προσπάθειας που ακολούθησε για να τη δυσφημίσει και να σιωπήσει τη φωνή της».’

Η Κόλιν Χούβερ, η συγγραφέας του It Ends With Us, εξέφρασε επίσης την υποστήριξή της στη Μπλέικ Λάιβλι.

Σε ανάρτηση της στο Instagram έγραψε: «@blakelively δεν είσαι παρά ειλικρινής, ευγενική, υποστηρικτική και υπομονετική από την ημέρα που γνωριστήκαμε. Σε ευχαριστώ που είσαι ακριβώς ο άνθρωπος που είσαι. Μην αλλάζεις ποτέ. Μη μαραζώσεις».

Ο σκηνοθέτης Πολ Φέιγκ, ο οποίος συνεργάστηκε με τη Λάιβλι στο A Simple Favor και το sequel του, μίλησε επίσης υπέρ της.

«Έχω κάνει δύο ταινίες με τη Μπλέικ και το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι είναι ένας από τους πιο επαγγελματίες, δημιουργικούς, συνεργατικούς, ταλαντούχους και ευγενικούς ανθρώπους με τους οποίους έχω δουλέψει ποτέ», έγραψε στο X.

«Πραγματικά δεν της άξιζε αυτή η συκοφαντική εκστρατεία εναντίον της. Νομίζω ότι είναι απαίσιο που έζησε όλο αυτό».

Στο πλευρό της Μπλέικ Λάιβλι και η Άμπερ Χερντ

Επιπλέον, η Άμπερ Χέρντ πήρε θέση λέγοντας ότι και εκείνη ξέρει πώς αισθάνεται να βρίσκεσαι αντιμέτωπη με μια εκστρατεία δυσφήμισης ενάντια στο πρόσωπο σου.

Σε μια δήλωση στο NBC News σχετικά με τους ισχυρισμούς της Λάιβλι, η Χερντ είπε:

«Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι η απόλυτη προσωποποίηση του κλασικού ρητού, ‘Ένα ψέμα ταξιδεύει στα μισά του δρόμου σε όλο τον κόσμο προτού η αλήθεια μπορέσει να φορέσει τις μπότες της’. Το είδα από πρώτο χέρι και από κοντά. Είναι τόσο τρομακτικό όσο και καταστροφικό».

Ο Τζάστιν Μπαλντόνι, ο οποίος πλέον δεν έχει ατζέντη μετά τη διακοπή συνεργασίας μαζί του από το πρακτορείο ταλέντων που τον εκπροσωπούσε, προσέλαβε την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων και διαχείρισης κρίσεων του TAG PR, Μελίσα Νέιθαν, τον Αύγουστο του 2024 όταν η διαμάζη ανάμεσα στους συμπρωταγωνιστές του it Ends With Us μόλις ξεκινούσε.

Η Νέιθαν ίδρυσε την εταιρεία τον Αύγουστο αλλά προηγουμένως εργαζόταν για την εταιρεία που προσέλαβε ο Τζόνι Ντεπ για να τον βοηθήσει στην εξέλιξη της δίκης του προς την Άμπερ Χέρντ.

Η κωμικός Έιμι Σούμερ έδειξε επίσης την υποστήριξή της στη Λάιβλι, γράφοντας στο Instagram, «Πιστεύω τη Μπλέικ».

Το σχόλιό της ήταν ιδιαίτερα σημαντικό καθώς στο παρελθόν η κωμικός είχε σατιρίσει τη Λάιβλι στο σόου της Inside Amy Schumer του 2015 και είχε παραδεχτεί δημόσια ότι «Δεν είμαστε φίλες».

Ένα δράμα και μια επιτυχία

Η ταινία – βασισμένη στο μπεστ σέλερ του 2016 της Χούβερ αφηγείται την ιστορία της Λίλι Μπλουμ που υποδύεται η Λάιβλι, η οποία ερωτεύεται έναν γοητευτικό αλλά κακοποιητικό νευροχειρουργό, τον οποίο υποδύεται ο Μπαλντόνι, ο οποίος και σκηνοθέτησε την ταινία.

Η ταινία κυκλοφόρησε τον Αύγουστο, γνώρισε εισπρακτική επιτυχία – φέρνοντας στο box office περισσότερα από 350 εκατομμύρια δολάρια με προϋπολογισμό 25 εκατ. δολ.

Αλλά το δράμα στα παρασκήνια επισκιάζει επίμονα την εμπορική επιτυχία της ταινίας.

Η Λάιβλι υποστήριξε στην αγωγή της ότι ότι ο Μπαλντόνι μπήκε στο τρέιλερ της ενώ ήταν τόπλες, της έδειξε πορνογραφικές φωτογραφίες της και ένα γραφικό βίντεο της γυναίκας του που γεννούσε, συζήτησε επανειλημμένα μαζί της τον «εθισμό του στην πορνογραφία», περιέγραψε τα γεννητικά του όργανα και δάγκωσε τα χείλη της Λάιβλι κατά τη διάρκεια μιας αυτοσχέδιας σκηνής φιλιού για την οποία ο Μπαλντόνι επέμενε να κάνει πολλαπλές λήψεις.

Η παραγωγή του It Ends With Us καθυστέρησε το 2023 λόγω απεργίας συγγραφέων. Μία μέρα πριν από την επανέναρξη των γυρισμάτων, πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση για να αντιμετωπιστεί το «εχθρικό εργασιακό περιβάλλον» του σετ, αναφέρει η αγωγή.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η Λάιβλι υπέβαλε 30 αιτήματα προς τον συμπρωταγωνιστή της στο It Ends With Us και άλλα μέλη του συνεργείου.

Οι νέοι «κανόνες» για την παραγωγή απαιτούσαν να αντικατασταθεί η Λάιβλι από μία «A-list stunt double» για σκηνές που περιλαμβάνουν «βιασμό ή/και βία» με τον Μπαλντόνι.

Επίσης η Λάιβλι διεκδίκησε μέτρα ώστε ο Μπαλντόνι να μην προσθέτει νέες «σκηνές σεξ, στοματικό σεξ ή κορύφωση στην κάμερα» που δεν ήταν ήδη στο σενάριο που είχε συμφωνηθεί προηγουμένως και ότι ένας συντονιστής οικειότητας θα πρέπει να χρησιμοποιείται στα γυρίσματα κάθε φορά που οι δύο σταρ μοιράζονται μια σκηνή.

Οι κανόνες δεν σχετίζονταν αποκλειστικά με τη σεξουαλική ακαταλληλότητα.

Σε άλλο σημείο η Λάιβλι απαιτούσε από τον Μπαλντόνι να σταματήσει να ισχυρίζεται ότι «μιλούσε» στον νεκρό πατέρα της Λάιβλι και να σταματήσει να τη ρωτά για το βάρος της – κάτι που η ίδια πρότεινε ότι ήταν fat-shaming.

Ο Μπαλντόνι, μέσω της εταιρείας του Wayfarer Studios, φάνηκε να συμφωνεί με τις απαιτήσεις, γράφοντας σε μια επίσημη επιστολή απάντησης:

«Αν και η οπτική μας διαφέρει σε πολλά πράγματα η διασφάλιση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος είναι υψίστης σημασίας για όλους, ανεξάρτητα από τις διαφορετικές απόψεις που μπορεί να έχουμε μεταξύ μας. Όσον αφορά τα περιγραφόμενα αιτήματά σας, βρίσκουμε τα περισσότερα από αυτά όχι μόνο εύλογα αλλά και απαραίτητα προς όφελος όλων των εμπλεκομένων μερών».

Τα γυρίσματα ξεκίνησαν κανονικά στις 5 Ιανουαρίου και ολοκληρώθηκαν λίγο μετά από ένα μήνα, στις 9 Φεβρουαρίου.

Σε συζητήσεις με το φιλικό της περιβάλλον η Λάιβλι έλεφε ότι ο «τελευταίος μήνας των γυρισμάτων ήταν μια χαρά και ότι η συμπεριφορά του Μπαλντόνι είχε βελτιωθεί σημαντικά».

Ωστόσο, μόλις ολοκληρώθηκε η ταινία, η Λάιβλι ισχυρίστηκε ότι τα προβλήματα επανήλθαν.

Κατά τη διάρκεια της προωθητικής καμπάνιας πριν την κυκλοφορία της ταινίας, οι φήμες για μια συνεχιζόμενη κόντρα μεταξύ της Μπλέικ Λάιβλι και του Τζάστιν Μπαλντόνι μονοπώλησαν τα πρωτοσέλιδα, με αποτέλεσμα οι επικεφαλής να χάνουν τον έλεγχο στο διαδίκτυο.

Εκτός από το ότι τον κατηγόρησε για «επανειλημμένη σεξουαλική παρενόχληση», η Λάιβλι ισχυρίστηκε επίσης ότι ο Μπαλντόνι και η ομάδα του είχαν συντονίσει μια «εκστρατεία συκοφαντικής δυσφήμισης για να καταστραφεί» η φήμη της, στη μήνυση 80 σελίδων που κατέθεσε εναντίον του.

Η ομάδα του Τζάστιν διέψευσε τους ισχυρισμούς και ισχυρίστηκε ότι η νομική ενέργεια είναι μια προσπάθεια να διορθωθεί η εικόνα της Λάιβλι.