Πίτερ Γκριν: Από ακούσιο αυτοπυροβολισμό ο θάνατος του ηθοποιού του «Pulp Fiction»

Η υπόθεση του θανάτου του Πίτερ Γκριν, του ηθοποιού που ταύτισε το όνομά του με σκοτεινούς και απειλητικούς ρόλους τη δεκαετία του ’90, έκλεισε οριστικά σχεδόν δύο μήνες μετά τον εντοπισμό του νεκρού στο διαμέρισμά του στη Νέα Υόρκη, στις 12 Δεκεμβρίου 2025, έπειτα από έλεγχο ευημερίας.

Το πόρισμα του ιατροδικαστή

Σύμφωνα με το Γραφείο Ιατροδικαστή της Νέας Υόρκης, ο Πίτερ Γκριν πέθανε από ακούσιο αυτοπυροβολισμό. Η σφαίρα τον έπληξε στην αριστερή μασχάλη, προκαλώντας ρήξη της βραχιόνιας αρτηρίας και εκτεταμένη αιμορραγία. Ο τρόπος θανάτου καταγράφηκε ως ατύχημα.

Η είδηση έβαλε τέλος στα ερωτήματα που υπήρχαν από τον Δεκέμβριο, όταν οι Αρχές μπήκαν στο διαμέρισμά του ύστερα από ανησυχία για την κατάστασή του.

Ο «κακός» που άφησε εποχή

Γεννημένος στο Νιου Τζέρσεϊ, ο Γκριν έγινε ευρύτερα γνωστός ως ο σαδιστής φρουρός Ζεντ στο «Pulp Fiction» του 1994. Ακολούθησε ο ρόλος του γκάνγκστερ Ντόριαν Τάιρελ στο «The Mask» δίπλα στον Τζιμ Κάρεϊ, ενώ το 1995 εμφανίστηκε ως Ρέντφουτ στο «The Usual Suspects».

Στη διάρκεια της καριέρας του συμμετείχε σε σχεδόν 100 κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, μεταξύ άλλων στα «Training Day», «Hawaii Five-0», «Justified», «Chicago PD» και «The Continental».

Ο μάνατζέρ του, Γκρεγκ Έντουαρντς, μιλώντας στο NBC News, ανέφερε: «Κανείς δεν υποδυόταν τον κακό καλύτερα από τον Πίτερ. Όμως είχε και μια τρυφερή πλευρά που λίγοι γνώριζαν, και μια καρδιά από χρυσάφι».

*Με πληροφορίες από: Rolling Stone