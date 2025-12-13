magazin
Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
13.12.2025 | 12:23
Πανελλαδική απεργία την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου – Ποιοι δεν θα συμμετέχουν, τι θα γίνει με τα ΜΜΜ
Πίτερ Γκριν: Πέθανε ο ηθοποιός που ξεχώρισε για τον ρόλο του «κακού» στο Pulp Fiction και τη «Μάσκα»
Culture Live 13 Δεκεμβρίου 2025 | 12:10

Ο Πίτερ Γκριν βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμα του. Ο ηθοποιός επρόκειτο να ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2026 τα γυρίσματα ενός νέου πρότζεκτ με τον Μίκι Ρουρκ, με τίτλο «Mascots»

Σύνταξη
Vita.gr
Spotlight

Νεκρός βρέθηκε μέσα στο διαμέρισμα του στη Νέα Υόρκη, ο ηθοποιός Πίτερ Γκριν, ο οποίος στις περισσότερες ταινίες που συμμετείχε έπαιζε τον ρόλο του «κακού».

Τον θάνατο του αμερικανού ηθοποιού σε ηλικία μόλις 60 ετών, επιβεβαίωσε ο μάνατζερ του, το βράδυ της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου 2025.

«Ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος», δήλωσε ο Γκρεγκ Έντουαρντς και συμπλήρωσε… «Αληθινά ένας από τους σπουδαίους ηθοποιούς της γενιάς μας. Η καρδιά του ήταν όσο πιο μεγάλη γινόταν. Θα μου λείψει. Ήταν ένας σπουδαίος φίλος».

Η ανάρτηση για τον θάνατο του

Σύμφωνα με τον μάνατζέρ του, μουσική ακουγόταν στο διαμέρισμα για περισσότερες από 24 ώρες, γεγονός που οδήγησε να κληθούν οι αρχές για έλεγχο. Ο ίδιος ανέφερε ότι είχε μιλήσει με τον Γκριν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Πίτερ Γκριν: Οι ρόλοι που τον ξεχώρισαν

Ο Πίτερ Γκριν γεννήθηκε στο Μοντκλέρ του Νιου Τζέρσεϊ στις 8 Οκτωβρίου 1965. Ξεκίνησε την καριέρα του στην υποκριτική στα 20 του χρόνια, ζώντας στη Νέα Υόρκη.

Ξεχώρισε για τους ρόλους του στις ταινίες The Mask, όπου υποδύθηκε τον Ντόριαν Ταϊρέλ, και Pulp Fiction , στην οποία υποδύθηκε τον Ζεντ, έναν σαδιστή φύλακα ασφαλείας, βιαστή και κατά συρροή δολοφόνο.

YouTube thumbnail

Είχε επίσης συμμετοχές σε ταινίες όπως το «The Usual Suspects» και το «Training Day».

Στο «The Usual Suspects» υποδύθηκε τον Ρέντφουτ, τον μεσάζοντα που ενημερώνει την εγκληματική ομάδα για μια ληστεία κοσμηματοπωλείου, η οποία καταλήγει στον φόνο του κοσμηματοπώλη.

Στο «Training Day», ενσάρκωσε τον Τζεφ, έναν αστυνομικό που πυροβολείται από τον Αλόνζο Χάρις —ρόλο που υποδύθηκε ο Ντένζελ Ουάσινγκτον— καθώς η διεφθαρμένη ομάδα προσπαθεί να στήσει μια ιστορία για να καλύψει τη δολοφονία ενός πρώην πράκτορα ναρκωτικών.

Πέρα από τους δεύτερους ρόλους του, ο Γκριν πρωταγωνίστησε στην ταινία «Clean, Shaven» (1993), όπου ενσάρκωσε έναν άνδρα με σχιζοφρένεια, ύποπτο για φόνο, ο οποίος σε ορισμένες σκηνές αυτοτραυματίζεται.

Κριτική των New York Times ανέφερε ότι η ερμηνεία του μετέτρεψε τον χαρακτήρα «σε μια βαθιά βασανισμένη και εκρηκτική φιγούρα, που δεν χρειαζόταν καν να αυτοτραυματιστεί για να καθηλώσει το κοινό».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ο Μπαζ Λούρμαν «ανασταίνει» τον Έλβις: Στο φως χαμένο υλικό από τη θρυλική εποχή του Λας Βέγκας
EPiC 13.12.25

Ο Μπαζ Λούρμαν «ανασταίνει» τον Έλβις: Στο φως χαμένο υλικό από τη θρυλική εποχή του Λας Βέγκας

Σπάνιες μπομπίνες που θεωρούνταν χαμένες για δεκαετίες αποκαλύπτουν έναν Έλβις όπως δεν τον ξέρουμε, με το νέο φιλμ του Μπαζ Λούρμαν να συνθέτει από την αρχή την πιο εκρηκτική περίοδο της καριέρας του

Σύνταξη
Ο Βίμ Βέντερς είναι ο νέος πρόεδρος της κριτικής επιτροπής της Berlinale – «Φωτίζει την αναζήτηση μας για σύνδεση»
Πρωτοπόρος 12.12.25

Ο Βίμ Βέντερς είναι ο νέος πρόεδρος της κριτικής επιτροπής της Berlinale – «Φωτίζει την αναζήτηση μας για σύνδεση»

«Η ακόρεστη περιέργειά του και η βαθιά γνώση της κινηματογραφικής γλώσσας είναι εμφανείς σε κάθε έργο του», δήλωσε η διευθύντρια της Berlinale για τη νέα θέση που αναλαμβάνει ο Βίμ Βέντερς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Στη ψυχή είμαι ένας Κρητικός» – Ο Γιάννης Σμαραγδής για τον Καποδίστρια, την Ελλάδα και αυτούς που δεν ήθελαν την ταινία του
Culture Live 12.12.25

«Στη ψυχή είμαι ένας Κρητικός» – Ο Γιάννης Σμαραγδής για τον Καποδίστρια, την Ελλάδα και αυτούς που δεν ήθελαν την ταινία του

Ο γνωστός σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής μίλησε στο patris.gr με αφορμή την πρώτη παγκόμσια προβολή της ταινίας «Καποδίστριας» στη Νέα Υόρκη.

Σύνταξη
Η Τζένιφερ Λόρενς και ο Τζος Χάτσερσον επιστρέφουν στο Hunger Games για να σώσουν το franchise
Δυστοπία 12.12.25

Η Τζένιφερ Λόρενς και ο Τζος Χάτσερσον επιστρέφουν στο Hunger Games για να σώσουν το franchise

Δέκα χρόνια μετά την κυκλοφορία του The Hunger Games: Mockingjay - Part 2, η Τζένιφερ Λόρενς και ο Τζος Χάτσερσον ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους, στο επερχόμενο φιλμ της κινηματογραφικής σειράς.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η συνεργασία των Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Μάρτιν Σκορσέζε θέλει τον «δικηγόρο του διαβόλου» της
Δεκαετίες 11.12.25

Η συνεργασία των Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Μάρτιν Σκορσέζε θέλει τον «δικηγόρο του διαβόλου» της

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και ο Μάρτιν Σκορσέζε έχουν συνεργαστεί σε έξι ταινίες μεγάλου μήκους, ενώ παράλληλα ετοιμάζουν το «What Happens at Night». Το μυστικό της επιτυχίας τους; Η εμπιστοσύνη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Disney επενδύει 1 δισ. στην OpenAI και ανοίγει το «θησαυροφυλάκιο» χαρακτήρων στο Sora
Culture Live 11.12.25

Η Disney επενδύει 1 δισ. στην OpenAI και ανοίγει το «θησαυροφυλάκιο» χαρακτήρων στο Sora

Σε μια συμφωνία–ορόσημο για την τεχνητή νοημοσύνη, η Disney δίνει πρόσβαση σε πάνω από 200 χαρακτήρες της στο Sora, ενώ επενδύει 1 δισ. δολάρια στην OpenAI, θέτοντας νέους κανόνες στο ΑΙ σύμπαν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από τον Ψαλιδοχέρη στο Love Actually: Το Park Your Cinema «βάζει» τα Χριστούγεννα στη μεγάλη οθόνη
Culture Live 11.12.25

Από τον Ψαλιδοχέρη στο Love Actually: Το Park Your Cinema «βάζει» τα Χριστούγεννα στη μεγάλη οθόνη

Από τις 22 Δεκεμβρίου έως και τις 6 Ιανουαρίου, δίνουμε ραντεβού στις 18.00 στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, όπου στο Park Kiosk προβάλλονται κλασικές γιορτινές ταινίες για όλη την οικογένεια.

Σύνταξη
Η «Πολυκατοικία» ως memento mori – Το ντοκιμαντέρ της Σελάνας Ε. Βροντή στον Δαναό
Αστική ζωή 11.12.25

Η Πολυκατοικία ως memento mori - Το συγκινητικό ντοκιμαντέρ της Σελάνας Ε. Βροντή με φόντο την ελληνική κρίση του 2010

Το ντοκιμαντέρ της Σελάνας Ε. Βροντή με τίτλο «Η Πολυκατοικία» θα προβληθεί στον κινηματογράφο Δαναός το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στις 17:00, προσφέροντας μια συγκινητική και αναστοχαστική ματιά στην καθημερινή ζωή μιας αθηναϊκής πολυκατοικίας με φόντο την ελληνική κρίση του 2010.

Σύνταξη
Από το «άδειασμα» στη μεγάλη επιστροφή: Η ανανέωση του συμβολαίου του Τζίμι Κίμελ είναι νίκη της ελευθερίας του λόγου
Δικαίωση 11.12.25

Από το «άδειασμα» στη μεγάλη επιστροφή: Η ανανέωση του συμβολαίου του Τζίμι Κίμελ είναι νίκη της ελευθερίας του λόγου

Λίγους μήνες μετά το προσωρινό «κόψιμο» της εκπομπής του από το το ABC της Disney, ο Τζίμι Κίμελ ανανέωσε για έναν ακόμα χρόνο το συμβόλαιό του με το δίκτυο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο φόβος, η εμπιστοσύνη και ένα απρόβλεπτο σύμπαν: Γιώργος Λάνθιμος και Τζέσι Πλέμονς σε μια σπάνια συνέντευξη για το Bugonia
Deadline 11.12.25

Ο φόβος, η εμπιστοσύνη και ένα απρόβλεπτο σύμπαν: Γιώργος Λάνθιμος και Τζέσι Πλέμονς σε μια σπάνια συνέντευξη για το Bugonia

Οι Γιώργος Λάνθιμος και Τζέσι Πλέμονς αποκαλύπτουν πώς χτίστηκε η ιδιαίτερη χημεία τους, πώς γεννήθηκε το «Bugonia» και γιατί η ταινία αγγίζει πιο άμεσα την εποχή των συνωμοσιών, της ανασφάλειας και της πολιτικής φόρτισης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στις 12 Ιανουαρίου η ιδρυτική διακήρυξη για το ΚΥΜΑ του Καραχάλιου – «Μακάρι να είναι πρόεδρος η Καρυστιανού»
«Πρώτα η Ελλάδα» 13.12.25

Στις 12 Ιανουαρίου η ιδρυτική διακήρυξη για το ΚΥΜΑ του Καραχάλιου – «Μακάρι να είναι πρόεδρος η Καρυστιανού»

Ο Νίκος Καραχάλιος ανακοίνωσε ότι στις 12 Ιανουαρίου θα υπάρξει η ιδρυτική διακήρυξη για το ΚΥΜΑ με σύνθημα «Πρώτα η Ελλάδα». Αναφορικά με τη Μαρία Καρυστιανού, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «μπορεί να είναι πρόεδρος και μακάρι να είναι»

Σύνταξη
Παράπονα από τον Ομπράντοβιτς: «Αποτύχαμε να προσαρμοστούμε στα κριτήρια της διαιτησίας»
Euroleague 13.12.25

Παράπονα από τον Ομπράντοβιτς: «Αποτύχαμε να προσαρμοστούμε στα κριτήρια της διαιτησίας»

Ο Σάσα Ομπράντοβιτς μίλησε για την ήττα του Ερυθρού Αστέρα με την Παρτιζάν (79-75) και εξαπέλυσε… τα βέλη του στους διαιτητές, καθώς ανέφερε ότι οι αποφάσεις ήταν καθοριστικές για το αποτέλεσμα της αναμέτρησης.

Σύνταξη
Βουλιαγμένης: Συνελήφθη 59χρονος οδηγός που κατηγορείται ότι απείλησε άλλον με τσεκούρι
Ελλάδα 13.12.25

Συνελήφθη 59χρονος οδηγός που κατηγορείται ότι απείλησε άλλον με τσεκούρι στη Βουλιαγμένης

Οι δύο άνδρες διαπληκτίστηκαν αρχικώς λεκτικά αλλά η κατάσταση, σύμφωνα με την καταγγελία, ξέφυγε όταν ο ένας έβγαλε το τσεκούρι και απείλησε τον άλλο στη συμβολή των οδών Αλίμου και Βουλιαγμένης

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Αυτός είναι ο λόγος της επένδυσης του Αντετοκούνμπο στη Νεα Υόρκη
Μπάσκετ 13.12.25

Αυτός είναι ο λόγος της επένδυσης του Αντετοκούνμπο στη Νεα Υόρκη

Την ώρα που οι φήμες για το μέλλον του δίνουν και παίρνουν, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αγόρασε ένα πανάκριβο ακίνητο στη Νέα Υόρκη, ωστόσο ο λόγος είναι πολύ πιο απλός απ' ότι πίστεψαν άπαντες...

Σύνταξη
Κοινοβουλευτική Ομάδα ΝΔ: Έντονη δυσαρέσκεια πίσω από τη σιωπή – Blame game του Μαξίμου με τους αγρότες
Πολιτική Γραμματεία 13.12.25

Κοινοβουλευτική Ομάδα ΝΔ: Έντονη δυσαρέσκεια πίσω από τη σιωπή – Blame game του Μαξίμου με τους αγρότες

Η σφοδρή δυσαρέσκεια που παραμένει κάτω από τη σιωπή των αντιδρώντων «γαλάζιων» βουλευτών στην τελευταία συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και το παιχνίδι επίρριψης ευθυνών του Μαξίμου στους αγρότες με στόχο τον κοινωνικό αυτοματισμό.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για την κομματική ιδιότητα του Χιλετζάκη – «Πολύ… ενεργός εμφανίζεται για αδρανές μέλος»
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 13.12.25

Κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για την κομματική ιδιότητα του Χιλετζάκη – «Πολύ… ενεργός εμφανίζεται για αδρανές μέλος»

Η Αλεξάνδρα Σδούκου απάντησε στο ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, επισημαίνοντας πως ο Μύρωνας Χιλιτζάκης, φερόμενος ως εγκέφαλος του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη, ήταν ανενεργό μέλος. Η Χαριλάου Τρικούπη επιμένει με νέα ανακοίνωσή της

Σύνταξη
Ο Μητσοτάκης υπόσχεται… εξευρωπαϊσμό επτά χρόνια μετά την ανάληψη της εξουσίας
Πολιτική Γραμματεία 13.12.25

Ο Μητσοτάκης υπόσχεται… εξευρωπαϊσμό επτά χρόνια μετά την ανάληψη της εξουσίας

«Στόχος είναι να γίνουμε μία κανονική ευρωπαϊκή χώρα να ενισχύσουμε το εισόδημα των πολιτών», τόνισε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στα στελέχη της ΝΔ

Σύνταξη
Ο Ίθαν Χοκ μετανιώνει για τα παιδικά χρόνια της κόρης του Μάγια – «Ήταν δύσκολα και περίπλοκα»
Αυτοκριτική 13.12.25

Ο Ίθαν Χοκ μετανιώνει για τα παιδικά χρόνια της κόρης του Μάγια – «Ήταν δύσκολα και περίπλοκα»

Ο σταρ του κινηματογράφου Ίθαν Χοκ μίλησε για την κόρη του Μάγια, το ταλέντο της, τα παιδικά της χρόνια και το διαζύγιό του με την Ούμα Θέρμαν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Γιατί οι δότες σπέρματος αποκτούν εκατοντάδες παιδιά: Η βιομηχανία των 2 δισ. και ο ρόλος της Δανίας
«Μωρά Βίκινγκ» 13.12.25

Γιατί οι δότες σπέρματος αποκτούν εκατοντάδες παιδιά: Η βιομηχανία των 2 δισ. και ο ρόλος της Δανίας

Πώς λίγοι δότες σπέρματος καλύπτουν την αυξανόμενη ζήτηση μιας αγοράς δισεκατομμυρίων και αποκτούν εκατοντάδες παιδιά σε πολλές χώρες - Γιατί η αγορά χρειάζεται αυστηρότερους κανόνες

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Τσουκαλάς: Ο Ανδρουλάκης δεν αφήνει καμία σκιά, ο Μητσοτάκης παίζει κρυφτό – Ταινία Hollywood η κατάθεση Ξυλούρη
ΠΑΣΟΚ 13.12.25

Τσουκαλάς: Ο Ανδρουλάκης δεν αφήνει καμία σκιά, ο Μητσοτάκης παίζει κρυφτό – Ταινία Hollywood η κατάθεση Ξυλούρη

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, τόνισε πως η ΝΔ επιχειρεί να «ξεπλύνει» τις σχέσεις του Ξυλούρη με την οικογένεια Μητσοτάκη που χρησιμοποιήθηκαν από τον ίδιον για να ανοίξουν οι πόρτες του υπουργείου

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Επίσκεψη στα αγροτικά μπλόκα της Φθιώτιδας την Κυριακή
Πολιτική Γραμματεία 13.12.25

Στα αγροτικά μπλόκα της Φθιώτιδας την Κυριακή ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Ο γ.γ. του ΚΚΕ, Δημήτηρης Κουτσούμπας, θα συναντηθεί με αγρότες της Φθιώτιδας αύριο ενώ σήμερα αναμένονται οι αποφάσεις της πανελλαδικής συνέλευσης για το μέλλον των κινητοποιήσεων

Σύνταξη
Disney Invests $1B in OpenAI for AI-Powered Content
English edition 13.12.25

Disney Invests $1B in OpenAI for AI-Powered Content

The entertainment giant partners with OpenAI’s Sora platform, allowing users to create short videos with Disney, Marvel, Pixar, and Star Wars characters while securing intellectual property rights and enhancing content safety measures

Σύνταξη
Ινδονησία: Πάνω από 1.000 νεκροί από πλημμύρες και κατολισθήσεις – 218 αγνοούμενοι
Οργή για την καταστροφή 13.12.25

Πάνω από 1.000 νεκροί από πλημμύρες και κατολισθήσεις στην Ινδονησία - 218 αγνοούμενοι

Πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι παραμένουν μακριά από τα σπίτια τους μετά τις φονικές πλημμύρες στην Ινδονησία - Στα 3 δισ. δολάρια υπολογίζεται το κόστος της ανοικοδόμησης

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Athens Kallithea
Super League 2 13.12.25

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Athens Kallithea

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Athens Kallithea. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός Β’ – Athens Kallithea για τη 14η αγωνιστική του Νοτίου Ομίλου της Super League 2. Τηλεοπτικά από το Action 24.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Σφοδρές πλημμύρες πλήττουν την πολιτεία της Ουάσινγκτον – Διασώσεις με βάρκες και ελικόπτερα
ΗΠΑ 13.12.25

Σφοδρές πλημμύρες πλήττουν την πολιτεία της Ουάσινγκτον - Καταστροφές και διασώσεις με βάρκες και ελικόπτερα

Σημαντικές υποδομές έχουν πληγεί στην Ουάσινγκτον - Χιλιάδες κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, ενώ η στάθμη των νερών συνεχίζει να ανεβαίνει

Σύνταξη
Η AI θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο που εκτελούνται οι δημιουργικές εργασίες – Πόσο κινδυνεύουν οι εργαζόμενοι;
Άνισος αντίκτυπος 13.12.25

Η AI θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο που εκτελούνται οι δημιουργικές εργασίες - Πόσο κινδυνεύουν οι εργαζόμενοι;

Ανώτερα στελέχη εταιρειών διαβεβαιώνουν ότι η AI δεν μπορεί να αντικαταστήσει τα δημιουργικά επαγγέλματα, την ώρα που οι εργαζόμενοι παραμένουν ανήσυχοι για την αυτοματοποίηση

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Πόλεμος στην Ουκρανία: Επ’ αόριστον δέσμευση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Πόλεμος στην Ουκρανία 13.12.25

Επ' αόριστον δέσμευση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει ακόμη να ξεπεράσουν τις έντονες αντιρρήσεις του Βελγίου, όπου βρίσκονται τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία, σε μια Σύνοδο Κορυφής την επόμενη εβδομάδα

Σύνταξη
