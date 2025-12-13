Πίτερ Γκριν: Πέθανε ο ηθοποιός που ξεχώρισε για τον ρόλο του «κακού» στο Pulp Fiction και τη «Μάσκα»

Νεκρός βρέθηκε μέσα στο διαμέρισμα του στη Νέα Υόρκη, ο ηθοποιός Πίτερ Γκριν, ο οποίος στις περισσότερες ταινίες που συμμετείχε έπαιζε τον ρόλο του «κακού».

Τον θάνατο του αμερικανού ηθοποιού σε ηλικία μόλις 60 ετών, επιβεβαίωσε ο μάνατζερ του, το βράδυ της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου 2025.

«Ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος», δήλωσε ο Γκρεγκ Έντουαρντς και συμπλήρωσε… «Αληθινά ένας από τους σπουδαίους ηθοποιούς της γενιάς μας. Η καρδιά του ήταν όσο πιο μεγάλη γινόταν. Θα μου λείψει. Ήταν ένας σπουδαίος φίλος».

Η ανάρτηση για τον θάνατο του

‘Pulp Fiction,’ ‘The Mask’ actor Peter Greene found dead at 60 inside his NYC apartment https://t.co/WJtjWvwMml pic.twitter.com/2BepcUDV3N — New York Post (@nypost) December 13, 2025

Σύμφωνα με τον μάνατζέρ του, μουσική ακουγόταν στο διαμέρισμα για περισσότερες από 24 ώρες, γεγονός που οδήγησε να κληθούν οι αρχές για έλεγχο. Ο ίδιος ανέφερε ότι είχε μιλήσει με τον Γκριν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Πίτερ Γκριν: Οι ρόλοι που τον ξεχώρισαν

Ο Πίτερ Γκριν γεννήθηκε στο Μοντκλέρ του Νιου Τζέρσεϊ στις 8 Οκτωβρίου 1965. Ξεκίνησε την καριέρα του στην υποκριτική στα 20 του χρόνια, ζώντας στη Νέα Υόρκη.

Ξεχώρισε για τους ρόλους του στις ταινίες The Mask, όπου υποδύθηκε τον Ντόριαν Ταϊρέλ, και Pulp Fiction , στην οποία υποδύθηκε τον Ζεντ, έναν σαδιστή φύλακα ασφαλείας, βιαστή και κατά συρροή δολοφόνο.

Είχε επίσης συμμετοχές σε ταινίες όπως το «The Usual Suspects» και το «Training Day».

Στο «The Usual Suspects» υποδύθηκε τον Ρέντφουτ, τον μεσάζοντα που ενημερώνει την εγκληματική ομάδα για μια ληστεία κοσμηματοπωλείου, η οποία καταλήγει στον φόνο του κοσμηματοπώλη.

Στο «Training Day», ενσάρκωσε τον Τζεφ, έναν αστυνομικό που πυροβολείται από τον Αλόνζο Χάρις —ρόλο που υποδύθηκε ο Ντένζελ Ουάσινγκτον— καθώς η διεφθαρμένη ομάδα προσπαθεί να στήσει μια ιστορία για να καλύψει τη δολοφονία ενός πρώην πράκτορα ναρκωτικών.

Πέρα από τους δεύτερους ρόλους του, ο Γκριν πρωταγωνίστησε στην ταινία «Clean, Shaven» (1993), όπου ενσάρκωσε έναν άνδρα με σχιζοφρένεια, ύποπτο για φόνο, ο οποίος σε ορισμένες σκηνές αυτοτραυματίζεται.

Κριτική των New York Times ανέφερε ότι η ερμηνεία του μετέτρεψε τον χαρακτήρα «σε μια βαθιά βασανισμένη και εκρηκτική φιγούρα, που δεν χρειαζόταν καν να αυτοτραυματιστεί για να καθηλώσει το κοινό».