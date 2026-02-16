Ο σεναριογράφος του «Pulp Fiction» αποφάσισε να εκμεταλλευτεί την τεχνητή νοημοσύνη, όσο το Χόλιγουντ αγωνιά

Ο συν-σεναριογράφος του «Pulp Fiction», Ρότζερ Άβαρι, δήλωσε πρόσφατα στο «Joe Rogan Experience» ότι ήταν αδύνατο να γυρίσει τις ταινίες με «παραδοσιακά» μέσα – μέχρι που ίδρυσε την εταιρεία παραγωγής ταινιών με τεχνητή νοημοσύνη General Cinema Dynamics.

«Το τελευταίο έτος, δημιούργησα μια εταιρεία τεχνολογίας, που βασικά κάνει ταινίες με τεχνητή νοημοσύνη, και ξαφνικά, μπουμ, έτσι απλά, τα χρήματα άρχισαν να ρέουν. Ξαφνικά, μόνο και μόνο επειδή πρόσθεσα τη λέξη τεχνητή νοημοσύνη και [λόγω του] ότι είναι μια εταιρεία βασισμένη στην τεχνολογία, ξαφνικά, ήρθαν επενδυτές και τώρα έχουμε τρεις ταινίες σε παραγωγή».

»Ήταν τόσο εύκολο για μένα να το ξεκινήσω αυτό και τόσο δύσκολο για μένα να ξεκινήσω μια παραδοσιακή ταινία με τον κλασικό τρόπο», πρόσθεσε. «Απλά βάζεις την τεχνητή νοημοσύνη μπροστά και ξαφνικά βρίσκεσαι στην παραγωγή τριών ταινιών».

Οι τρεις ταινίες AI του Ρότζερ Άβαρι είναι «μια οικογενειακή χριστουγεννιάτικη ταινία που θα προβληθεί στις αίθουσες αυτή την εορταστική περίοδο», μια «ταινία με θρησκευτικό περιεχόμενο για το επόμενο Πάσχα» και μια «ρομαντική πολεμική επική ταινία».

Φόβος

Ενώ ο Άβαρι και άλλες προσωπικότητες της κινηματογραφικής βιομηχανίας εκμεταλλεύονται τα εργαλεία που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη, πολλοί στο Χόλιγουντ φοβούνται ότι η τεχνολογία θα φέρει ριζικές, μη αναστρέψιμες αλλαγές στον κλάδο.

Πρόσφατα, μια ηγετική προσωπικότητα του Χόλιγουντ προειδοποίησε ότι «πιθανότατα όλα τελείωσαν για εμάς», αφού είδε ένα ευρέως διαδεδομένο βίντεο που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και στο οποίο εμφανίζονται ο Τομ Κρουζ και ο Μπραντ Πιτ να μαλώνουν.

Ο Ρετ Ρις, συν-σεναριογράφος των ταινιών Deadpool & Wolverine, Zombieland και Now You See Me: Now You Don’t, αντέδρασε σε ένα βίντεο 15 δευτερολέπτων που δείχνει τον Κρουζ και τον Πιτ να ανταλλάσσουν γροθιές σε μια γεμάτη συντρίμμια γέφυρα, το οποίο δημοσιεύτηκε από τον Ιρλανδό σκηνοθέτη Ρουάιρι Ρόμπινσον. Αναδημοσιεύοντας το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ρις έγραψε: «Δεν μου αρέσει που το λέω. Πιθανότατα τελείωσαν τα πάντα για εμάς».

This was a 2 line prompt in seedance 2. If the hollywood is cooked guys are right maybe the hollywood is cooked guys are cooked too idk. pic.twitter.com/dNTyLUIwAV — Ruairi Robinson (@RuairiRobinson) February 11, 2026

«Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ένας άνθρωπος θα μπορεί να καθίσει μπροστά σε έναν υπολογιστή και να δημιουργήσει μια ταινία που δεν θα διαφέρει από αυτές που κυκλοφορεί σήμερα το Χόλιγουντ. Είναι αλήθεια ότι, αν αυτός ο άνθρωπος δεν είναι καλός, το αποτέλεσμα θα είναι χάλια. Αλλά αν αυτός ο άνθρωπος έχει το ταλέντο και το γούστο του Κρίστοφερ Νόλαν (και κάποιος τέτοιος θα εμφανιστεί σύντομα), το αποτέλεσμα θα είναι εκπληκτικό».

Αφού το βίντεο έγινε viral, η Motion Picture Association εξέδωσε μια δήλωση καταδικάζοντας το Seedance 2.0 και τη μητρική του εταιρεία ByteDance για «μη εξουσιοδοτημένη χρήση έργων που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα».

«Με την έναρξη μιας υπηρεσίας που λειτουργεί χωρίς ουσιαστικές διασφαλίσεις κατά της παραβίασης, η ByteDance αγνοεί τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων που προστατεύει τα δικαιώματα των δημιουργών και υποστηρίζει εκατομμύρια θέσεις εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ByteDance πρέπει να σταματήσει αμέσως τις παράνομες δραστηριότητές της», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

