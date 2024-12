Η Τοάνα Λούνεϊ από τις ΗΠΑ έκανε οκτώ χρόνια αιμοκάθαρσης και βρισκόταν άλλα πέντε χρόνια στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση νεφρού.

Στις 25 Νοεμβρίου υποβλήθηκε σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης σε εγχείρηση μεταμόσχευσης νεφρού από γενετικά τροποποιημένο χοίρο και πλέον αναρρώνει και είναι αισιόδοξη για την πορεία της υγείας της.

«Είναι σαν μια νέα αρχή», δήλωσε η 53χρονη στο Associated Press. Και πρόσθεσε: «Η ενέργεια που είχα ήταν καταπληκτική. Το να έχεις έναν λειτουργικό νεφρό, και να το αισθάνεσαι, είναι απίστευτο».

Towana Looney is finally free from dialysis after eight years, thanks to a groundbreaking gene-edited pig kidney transplant at NYU Langone Health.

