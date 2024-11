«Melania»: Ένα βιβλίο γεμάτο σκάνδαλα και αποκαλύψεις για την πρώτη θητεία Τραμπ

Η επερχόμενη πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ, έχει ήδη προλάβει να κάνει κάποιες παράτολμες επιλογές.

Για αρχή, κατά την διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του συζύγου της εξέδωσε τα απομνημονεύματα της στα οποία έκανε κάποιες δηλώσεις-σοκ, όπως ότι είνε υπέρ των αμβλώσεων, παίρνοντας με αυτό τον ττρόπο απόσταση από τις τοποθετήσεις του Τραμπ.

Μετά την εκλογή του Τραμπ, εκείνη αρνήθηκε να συναντηθεί με την σύζυγο του Τζο Μπαίντεν στην καθιερωμένη συνάντηση κυριών στο Οβάλ Γραφείο και έκανε αρκετά ξεκάθαρη ην πρόθεση της να κρατήσει τις αποστάσεις τις από τον Λευκό Οίκο.

Φυσικά και η πρώτη θητεία της Μελάνια Τραμπ ως πρώτη κυρία δεν ήταν χωρίς σκάνδαλα.

Στα απομνημονεύματά της, «Melania», που κυκλοφόρησαν τον Οκτώβριο, η Μελάνια Τραμπ γράφει για τις αντιπαραθέσεις και τα αναπάντητα ερωτήματα που στιγμάτισαν την πρώτη θητεία του Τραμπ.

My Collector’s Edition book has an exclusive section entitled, “Through My Eyes”.

“Through My Eyes” brings each reader on my journey where they can experience one-of-a-kind photos that I captured along the way. A carefully curated, highly detailed snapshot of the people I… pic.twitter.com/nGk0k8LrRd

— MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) November 17, 2024