Νεκρός άντρας που προσπάθησε να εισέλθει στο θέρετρο του Τραμπ Μαρ α Λάγκο – «Σήκωσε καραμπίνα»

Η Μυστική Υπηρεσία (Secret Service) των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι πράκτορές της πυροβόλησαν και σκότωσαν άνδρα ηλικίας περίπου 20 ετών ο οποίος επιχείρησε να εισέλθει παρανόμως στην περίμετρο ασφαλείας του θερέτρου του Ντόναλντ Τραμπ Μαρ-α-Λάγκο στο Δυτικό Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

Αν και ο Ντόναλντ Τραμπ περνά συχνά τα Σαββατοκύριακα στο θέρετρό του στη Φλόριντα τη στιγμή του περιστατικού βρισκόταν στον Λευκό Οίκο.

«Δεν υπήρχαν προστατευόμενα πρόσωπα της Μυστικής Υπηρεσίας στον χώρο τη στιγμή του περιστατικού», ανέφερε η υπηρεσία σε ανακοίνωσή της.

Η σύζυγος του προέδρου, Μελάνια Τραμπ, βρισκόταν επίσης μαζί του στον Λευκό Οίκο το βράδυ του Σαββάτου.

Φέρεται να οπλοφορούσε

Η Μυστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι ο άνδρας που πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε ήταν περίπου 20 ετών.

Σύμφωνα με τη Μυστική Υπηρεσία, ο άνδρας εντοπίστηκε στη βόρεια πύλη της ιδιοκτησίας να κρατά αυτό που έμοιαζε με καραμπίνα και ένα δοχείο καυσίμου.

Η ταυτότητά του δεν δημοσιοποιείται μέχρι να ενημερωθούν οι συγγενείς του.

Το παρελθόν του, οι ενέργειές του, το ενδεχόμενο κίνητρο και η χρήση βίας διερευνώνται από το FBI, τη Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ και το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Παλμ Μπιτς.

«Σήκωσε την καραμπίνα σε θέση βολής»

Ο σερίφης της κομητείας Παλμ Μπιτς, Rick Bradshaw, ήταν ο πρώτος που μίλησε, συνοψίζοντας την πορεία της έρευνας.

«Στη 1.30 τα ξημερώματα, η ομάδα ασφαλείας εντόπισε ότι ένα άτομο είχε εισέλθει στην εσωτερική περίμετρο του Μαρ-α-Λάγκο», δήλωσε.

«Ένας αναπληρωτής σερίφης και δύο πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας που βρίσκονταν σε υπηρεσία κατευθύνθηκαν στο σημείο για να ερευνήσουν.

»Αντιμετώπισαν έναν λευκό άνδρα που κρατούσε ένα δοχείο καυσίμου και μια καραμπίνα.

»Του δόθηκε εντολή να αφήσει κάτω τα δύο αντικείμενα που κρατούσε. Εκείνος άφησε το δοχείο καυσίμου, αλλά σήκωσε την καραμπίνα σε θέση βολής.

»Εκείνη τη στιγμή, ο αναπληρωτής σερίφης και οι δύο πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας άνοιξαν πυρ και εξουδετέρωσαν την απειλή. Διαπιστώθηκε ο θάνατός του επιτόπου» ανέφερε.

Οι προειδοποιήσεις των αστυνομικών

Ο σερίφης της κομητείας Παλμ Μπιτς, Rick Bradshaw, αναφέρθηκε στον διάλογο που εκτυλίχθηκε όταν οι αρχές ήρθαν αντιμέτωπες με τον εισβολέα στο Μαρ α Λάγκο.

«Του είπαμε: “Άφησε τα αντικείμενα”», δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά τη συνέντευξη Τύπου.

Διευκρίνισε ότι αναφέρονταν στο δοχείο καυσίμου και την καραμπίνα που κρατούσε ο άνδρας.

Στη συνέχεια «άφησε κάτω το δοχείο καυσίμου και σημάδεψε τους αστυνομικούς με την καραμπίνα», πρόσθεσε.

Δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί πόσοι πυροβολισμοί έπεσαν, με τον σερίφη να σημειώνει ότι αυτό αποτελεί μέρος της έρευνας.

Επιβεβαίωσε επίσης ότι οι αστυνομικοί του Palm Beach County Sheriff’s Office φορούν «πάντα» κάμερες σώματος.

Η United States Secret Service είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι οι πράκτορες που ενεπλάκησαν στο περιστατικό θα τεθούν σε τυπική διοικητική άδεια, μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας, σύμφωνα με την πολιτική της υπηρεσίας.