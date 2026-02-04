Σε ισόβια καταδικάστηκε ο δράστης της απόπειρας δολοφονίας Τραμπ στη Φλόριντα

Ένας 60χρονος άνδρας από τη Χονολουλού, ο οποίος είχε καταδικαστεί το περασμένο φθινόπωρο για απόπειρα δολοφονίας του προέδρου Τραμπ το 2024 στην Φλόριντα, αποφασίστηκε να εκτίσει ισόβια κάθειρξη, στην δικαστήριο που εκδίκαζε το ύψος της ποινής, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο Ράιαν Ρουθ σχεδίαζε να δολοφονήσει τον Τραμπ στο Trump International Golf Club στο Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν ο Τραμπ ήταν ακόμα υποψήφιος για την προεδρία.

«Τα εγκλήματα του Ρουθ δικαιολογούν αναμφισβήτητα ισόβια κάθειρξη», ανέφεραν οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς σε ένα υπόμνημα με την πρότασή τους για την επιβολή ποινής. «Κατά τη διάρκεια αρκετών μηνών, έλαβε μέτρα για να δολοφονήσει έναν σημαντικό υποψήφιο για την προεδρία, έδειξε την πρόθεση να σκοτώσει οποιονδήποτε βρισκόταν στο δρόμο του και έκτοτε δεν έχει εκφράσει ούτε λύπη ούτε μεταμέλεια προς τα θύματά του».

Ο Ρουθ εκπροσώπησε τον εαυτό του κατά τη διάρκεια της δίκης. Κατά τη διάρκεια μιας ασαφούς εναρκτήριας δήλωσης, είπε απευθυνόμενος στους ενόρκους, ότι ποτέ δεν είχε την πρόθεση να σκοτώσει τον Τραμπ. Το γραφείο του Σερίφη της Φλόριντα είχε δηλώσει ότι προσπάθησε να μαχαιρωθεί με ένα στυλό, αφού κρίθηκε ένοχος, αν και δεν τραυματίστηκε κατά την απόπειρα.

Ένας δικηγόρος που διορίστηκε από το δικαστήριο είχε ζητήσει από το δικαστήριο να καταδικάσει τον Ρουθ σε ποινή 27 ετών.

Ο Ρουθ συνελήφθη στην περίμετρο χωρίς να έχει την δυνατότητα να απειλήσει τον Τραμπ

«Αν και τα εγκλήματα για τα οποία καταδικάστηκε είναι σοβαρά, επρόκειτο για μια αποτυχημένη απόπειρα που δεν προκάλεσε καμία ζημιά στον υποψήφιο πρόεδρο, στο προσωπικό του ή στους πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας», έγραψε ο δικηγόρος του Ρουθ.

«Μια δίκαιη τιμωρία θα ήταν μια ποινή αρκετά μεγάλη ώστε να επιβάλλει επαρκή αλλά όχι υπερβολική τιμωρία και να επιτρέψει στον κατηγορούμενο να ξαναζήσει την ελευθερία αντί να πεθάνει στη φυλακή», πρόσθεσε.

Δύο μήνες πριν από την απόπειρα του Ρουθ να σκοτώσει τον Τραμπ, ο 20χρονος Μάθιου Κρουκς από την Πενσυλβάνια πυροβόλησε τον Τραμπ στο αυτί κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής ομιλίας. Οι αστυνομικοί πυροβόλησαν θανάσιμα τον δράστη, όμως ένα μέλος του κοινού σκοτώθηκε κατά την απόπειρα κατά του Τραμπ.

Ο δράστης έφυγε μόλις τον ανακάλυψε πράκτορας της μυστικής υπηρεσίας

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο Ρουθ σχεδίαζε για πολλούς μήνες να σκοτώσει τον Τραμπ για να τον εμποδίσει να γίνει πρόεδρος. Ο Ρουθ ερεύνησε τις κινήσεις της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ, το αεροπλάνο του, το γκολφ κλαμπ, τα πυροβόλα όπλα και τα πυρομαχικά, καθώς και τα αντικείμενα που θα χρειαζόταν ως ελεύθερος σκοπευτής, δήλωσαν οι εισαγγελείς.

Την ημέρα της απόπειρας δολοφονίας, ο Ρουθ κρύφτηκε για ώρες περιμένοντας τον Τραμπ να παίξει γκολφ. Όταν τον ανακάλυψε ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας, ο Ρουθ έφυγε από το σημείο, εγκαταλείποντας ένα τουφέκι, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Μετά τη σύλληψή του, ο Ρουθ υποβλήθηκε σε ιατρική αξιολόγηση. Ένας ψυχίατρος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι έπασχε από ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας και διπολική διαταραχή τύπου II, σύμφωνα με το υπόμνημα καταδίκης που υπέβαλαν οι εισαγγελείς.

Ο διορισμένος από το δικαστήριο δικηγόρος του δήλωσε ότι ο Ρουθ ήταν ανοιχτός στο να λάβει ψυχιατρική θεραπεία στη φυλακή.